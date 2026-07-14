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กระทรวงสาธารณสุข เผยอาการล่าสุด เจ้าของโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว นอน ICU

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 09:10 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 09:10 น.

กระทรวงสาธารณสุข เผยอาการล่าสุด เจ้าของโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ตอนนี้ยังเป็นเคสแดง เฝ้าระวังผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไม่ให้เสียชีวิตเพิ่ม

จากไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว บริเวณใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร เมื่อช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืนของวันที่ 12 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ก่อนที่ทางเพจจะรายงานต่อว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 0.32 น. โดยมีรายงานผู้เสียชีวิต 29 ศพ ซึ่งในรายงานเบื้องต้นยังระบุอีกด้วยว่าเจ้าของโรงเบียร์ขณะนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ที่ ICU ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ว่า เมื่อคืนวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา ตนได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งยังอยู่ในห้อง ICU จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นเคสแดงทั้งหมด และและมีเคสสีเหลือง อีก 1 คน โดยขณะนี้ทีมแพทย์ก็ดูแลอย่างเต็มศักยภาพ และผู้บาดเจ็บคนอื่นก็กระจายอยู่ตามโรงพยาบาล ซึ่งภายในถึง 72 ชั่วโมงแรก ยังมีสิทธิ์รักษาตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ หรือ UCEP

ส่วนหลังจาก 72 ชั่วโมงแล้ว กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกรมการแพทย์ และกรุงเทพมหานคร เพื่อประเมินร่วมกับโรงบาลเอกชนที่คนไข้อยู่ กระทรวงเพื่อประเมินว่า เตียงของกระทรวงสาธารณสุขมีเพียงพอหรือไม่ ซึ่งตอนนี้ได้รับการยืนยันว่า หากมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากอีกโรงพยาบาลหนึ่งไปยังโรงพยาบาลหนึ่ง เตียง และผู้เชี่ยวชาญนั้นก็มีเพียงพอ

ส่วนผู้ป่วยที่มีรอยแผลไหม้ และเรื่องของระบบทางเดินหายใจที่ปัญหานั้น ยังต้องระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อ ทั้งทางผิวหนัง และทางเดินหายใจ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องดูแลกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด พร้อมย้ำว่า ในช่วงระยะเวลา 7 วันแรก เป็นช่วงที่มีความสุ่มเสี่ยงค่อนข้างสูง แต่ทางทีมแพทย์ก็จะพยายามไม่ให้เกิดเคสผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น

ขณะที่อาการของเจ้าของโรงเบียร์ เท่าที่ทราบยังคงเป็นเคสสีแดงอยู่ ซึ่งวันนี้ก็ยังต้องตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่ง โดยปกติแล้วแผลไฟไหม้จะต้องการการรักษาในระยะยาว เช่นเดียวกับเรื่องของทางเดินหายใจ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 09:10 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 09:10 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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