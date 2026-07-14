เปิดรายชื่อผู้เสียชีวิตไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว 26 ศพ เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์อีก 3 ศพ
เปิดรายชื่อผู้เสียชีวิตไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว 26 ศพ เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์อีก 3 ศพ โดยขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 29 ศพ
จากไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว บริเวณใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร เมื่อช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืนของวันที่ 12 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ก่อนที่ทางเพจจะรายงานต่อว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 0.32 น. โดยมีรายงานผู้เสียชีวิต 29 ศพ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถบรรลุตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว 26 ศพ จาก 29 ศพ โดยมีรายชื่อผู้เสียชีวิตดังนี้
นางสาวณหทัย สัจรเลิศ
นายอภินันท์ เพ็งศรี
นายพิษณุ แตงโสภา
นางสาวนิภาพร แจ่มแจ้ง
นายท๊อป สโรบล
นาย Phonepaseut Poungppany
นางสาวอัชราภรณ์ สุทธิสิน
นายสุวิชชา ศิริสลุง
นางสาวกนกทิพย์ ศรีสุข
นางสาวลดาวัลย์ โนตรโสภา
นางสาวน้ำทิพย์ ทับสุข
นางสาวกชกร โสธรรัตน์
นายสิทธิพงษ์ ไชโย
ส.ต.ต.เปมิกา อ่อนศรี
น.ส.ภานิชา สิงห์ขร
ส.ต.ต.สิทธิโชค บุทธิทักษ์
น.ส.ทัตพิชา สีหาบุญมาก
นายพฤฒิพงษ์ พุดมอญ
น.ส.ชิตชนก ชวนรัมย์
น.ส.พลอยไพลิน ทึมหลวง
น.ส.มณีรัตน์ บ่มกลาง
น.ส.สุชาวดี อำมาตหิน
นายจรัญ เลิกนอก
น.ส.วิภาดา เสนานันต์
นายณัฐพรรษ ธรรมนิทา (เสียชีวิตที่โรงพยาบาล)
นายสมพงษ์ อ่อนศรี (เสียชีวิตที่โรงพยาบาล)
หลังจากนี้ทางนิติเวชอยู่ในขั้นตอนของการชันสูตร จากนั้นจะส่งร่างให้ทางญาติกลับไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาต่อไป
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