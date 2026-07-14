ข่าว

สั่งเด้ง ครูคอมพิวเตอร์ขอนแก่น ขัดจรวดหน้าห้องระหว่างสอน สั่งสอบสวนเข้ม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 08:39 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 08:39 น.
ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

สั่งเด้ง ครูคอมพิวเตอร์ขอนแก่น ทำอนาจารสำเร็จความใคร่หน้าห้องระหว่างสอน สั่งสอบสวนเข้ม หากพบว่ามีความผิดจริง ดำเนินการถึงที่สุด

นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 พร้อมนักจิตวิทยาโรงเรียน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนระดับประถมศึกษาแห่งหนึ่งใน อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ภายหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปอนาจารบนสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่าครูชายอนาจารขณะทำการเรียนการสอนในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน โดยใช้มือซ้ายจับที่หัวเด็กนักเรียนชาย ส่วนอีกมือหนึ่งทำการสำเร็จความใคร่

จากการประชุมร่วมกับรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง เบื้องต้นโรงเรียนยืนยันว่าบุคคลที่ปรากฏในคลิปเป็นข้าราชการครูในสังกัดจริง อย่างไรก็ตาม ครูผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ โดยได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการยื่นเรื่องลากิจแทน

นายอภิชัย เปิดเผยว่า หลังรับทราบรายงานได้ลงตรวจสอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซึ่งถูกระบุว่าเป็นสถานที่ตามที่ปรากฏในคลิป พบว่าสภาพห้องเรียนในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ทั้งรูปแบบการจัดโต๊ะเรียนและสภาพภายในห้อง แต่ยังมีจุดบางส่วนที่สอดคล้องกับภาพในคลิป เช่น ตำแหน่งโต๊ะหมู่บูชาบริเวณด้านหน้าห้อง ขณะที่ข้อความบริเวณหน้าชั้นเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

จากข้อมูลของครูในโรงเรียน เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นก่อนปีการศึกษา 2569 เนื่องจากมีการปรับปรุงและจัดรูปแบบห้องเรียนใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่เกิดเหตุได้อย่างแน่ชัดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด เนื่องจากต้องรอผลการสอบสวนและพยานหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งเดิมทีโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 29 คน มีข้าราชการครู 2 คน และไม่มีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จึงได้แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนใกล้เคียงเข้ามารักษาการ

จากการรายงานของรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ระบุว่าในช่วงเย็นของวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 มารดาของครูผู้ถูกกล่าวหาได้โทรศัพท์มาแจ้งข้อมูลต่อโรงเรียน พร้อมระบุว่าบุตรชายได้ยอมรับกับตนว่าบุคคลในคลิปเป็นตนเอง และให้ตนเป็นผู้ประสานแจ้งโรงเรียน หลังได้รับแจ้ง โรงเรียนได้เชิญประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมเพื่อรายงานเหตุการณ์โดยทันที ก่อนรายงานเรื่องต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเช้าวันที่ 13 กรกฎาคม ภายหลังการลงพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีคำสั่งให้ครูผู้ถูกกล่าวหาไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนนักเรียนระหว่างการสอบสวน พร้อมเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และดำเนินการตามขั้นตอนด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครูควบคู่กันไป

การดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยหากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำผิดจริง จะดำเนินการตามระเบียบวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุด สำหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่ปรากฏอยู่ในคลิป ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาในช่วงเช้าวันเดียวกัน โดยให้ข้อมูลว่าเด็กยืนยันว่าไม่ทราบถึงพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหา เนื่องจากขณะเกิดเหตุหันหน้าเรียนอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา และไม่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติ ทั้งผู้ปกครองยังระบุว่า ครูผู้ถูกกล่าวหาเข้ารับราชการที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นแห่งแรก ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลาประมาณ 6 ปี และที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าว แต่พอเกิดเหตุแล้ว ทางผู้ปกครองมีความประสงค์เบื้องต้นไม่ต้องการให้ครูรายดังกล่าวกลับมาปฏิบัติหน้าที่สอนที่โรงเรียนอีก และพร้อมให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการสอบสวนตามขั้นตอน

ในส่วนของบทลงโทษ หากผลการสอบสวนพบการกระทำผิด ข้าราชการครูอาจถูกดำเนินการทางวินัยตามระดับความผิด โดยโทษวินัยร้ายแรงมีตั้งแต่ปลดออกจนถึงไล่ออก ขณะเดียวกันยังต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งมีโทษตั้งแต่ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไปจนถึงเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งจะไม่สามารถกลับมาประกอบวิชาชีพครูได้อีก และจากลักษณะของคลิป มีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจเป็นการตั้งกล้องบันทึกภาพไว้เอง

อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าว รวมถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุและข้อเท็จจริงทั้งหมด ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เบื้องต้นทราบว่าครูผู้ถูกกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพียงห้องเดียว ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 5 คน และจนถึงขณะนี้หน่วยงานต้นสังกัดยังคงอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกด้าน ก่อนสรุปผลและดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สรุปคำชี้แจงฝั่งคู่กรณี ดราม่า นศ.วิศวะ ม.ดัง กางไทม์ไลน์เต็ม อ้างจุดแตกหักคือ &quot;เงินจัดเลี้ยงรุ่น&quot; ข่าว

สรุปคำชี้แจงฝั่งคู่กรณี ดราม่า นศ.วิศวะ ม.ดัง กางไทม์ไลน์เต็ม อ้างจุดแตกหักคือ “เงินจัดเลี้ยงรุ่น”

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรยุทธ ถามหาเหตุผล คนแห่แชร์คำทำนายหมอดูดัง หลังไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

19 นาที ที่แล้ว
น้ำท่วมฉับพลันบังกลาเทศดับ 51 ศพ ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 51 ศพ! มรสุมถล่มบังกลาเทศ กระแสน้ำพัดโรงเรียนพังยับ ครู-นักเรียนดับสลด

25 นาที ที่แล้ว
รวบพระคาผ้าเหลือง วัดลำปาง เสพยาบ้า-ปั่นสล็อต หมดเงินหลายพัน สั่งจับสึกดำเนินคดี ข่าว

รวบพระคาผ้าเหลือง วัดลำปาง เสพยาบ้า-ปั่นสล็อต หมดเงินหลายพัน สั่งจับสึกดำเนินคดี

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภจี” เบรกนโยบาย “ข้าวแกงไทยช่วยไทย” ป้องกันไม่ให้กระทบกลไกตลาด

29 นาที ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ แซม นีลล์ พระเอก Jurassic Park เสียชีวิตกะทันหันวัย 78 ปี ข่าวต่างประเทศ

เปิดสาเหตุ แซม นีลล์ พระเอก Jurassic Park เสียชีวิตกะทันหันวัย 78 ปี

32 นาที ที่แล้ว
ข้อความสุดท้าย ผู้ช่วยพยาบาลสาว บอกลาแม่ ก่อนสิ้นใจคากองเพลิง เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ข่าว

ข้อความสุดท้าย ผู้ช่วยพยาบาลสาว บอกลาแม่ ก่อนสิ้นใจคากองเพลิง เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เร่งหาเรือประมง “โชคกัญญา” ขาดการติดต่อตั้งแต่ 28 มิ.ย. ไม่ทราบชะตากรรมคนบนเรือ 5 ชีวิต

57 นาที ที่แล้ว
ผู้ช่วยพยาบาลสาวเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ข่าว

สุดเศร้า ผู้ช่วยพยาบาล เหยื่อไฟไหม้ลาดพร้าว เพิ่งแต่งงาน 1 เดือน แชทสุดท้ายบีบหัวใจ

57 นาที ที่แล้ว
พัทยาฉาวอีก! คู่รักกอดคอเขย่าเทียนกลางสวนสาธารณะ ไม่แคร์คนมอง ข่าว

พัทยาฉาวอีก! คู่รักกอดคอเขย่าเทียนกลางสวนสาธารณะ ไม่แคร์คนมอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ใครเนี่ย?! หนุ่มใส่เครื่องแบบทหารเต็มยศ เดินประกบนายกฯ เผยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย! เปิดกำหนดสวด &quot;บิว&quot; มือกลอง วงทศกัณฐ์ เหยื่อไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ข่าว

อาลัย! เปิดกำหนดสวด “บิว” มือกลอง วงทศกัณฐ์ เหยื่อไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” บอก “ทำความดีพอ” หลังถูกถามว่าจะต้องทำบุญให้ประเทศหรือไม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ธนารักษ์ เปิดประมูล เหรียญ 10 บาทในตำนาน ค่าตัวพุ่ง 1 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดิน วงทศกัณฐ์ เข้าห้องผ่าตัดด่วน ข่าว

ส่งกำลังใจ! ดิน วงทศกัณฐ์ ไฟคลอกทั้งตัว 80% บาดเจ็บสาหัส ต้องผ่าตัดด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานทูตหลายประเทศ ร่วมแสดงความเสียใจ เหตุเพลิงไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ข่าว

สถานทูตหลายประเทศ ร่วมแสดงความเสียใจ เหตุเพลิงไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ประยูร วงศ์ชื่น” ผู้กำกับคนดัง เสียชีวิตด้วยวัย 81 ปี จากภาวะเลือดออกในโพรงสมอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แห่แชร์คลิป สาวไลฟ์สด เห็นวินาทีเกิดเหตุ ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ลูกค้าวิ่งโกลาหลหนีตาย ข่าว

แห่แชร์คลิป สาวไลฟ์สด เห็นวินาทีเกิดเหตุ ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ลูกค้าวิ่งโกลาหลหนีตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ไม่ใช่ &quot;แบ็คดราฟต์&quot; อย่างที่แชร์ แต่เป็นปรากฏการณ์ &quot;ไฟจากแรงดันสะสม&quot; ข่าว

สรุปไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ไม่ใช่ “แบ็คดราฟต์” อย่างที่แชร์ แต่เป็นปรากฏการณ์ “ไฟจากแรงดันสะสม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” สั่ง ผอ.เขต เดินตรวจสถานบันเทิงทุกคืน หากพบว่าเสี่ยงสั่งปิดปรับปรุงทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลุงมะกัน ถูกควายไบสันขวิดลอย โมโหหลังถูกบีบแตรใส่ ได้รับบาดเจ็บ (คลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องปาล์ม หนุ่มชัยภูมิ เพิ่งผ่านอบรมดับเพลิง เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ข่าว

บีบหัวใจ! น้องปาล์ม หนุ่มชัยภูมิ เพิ่งผ่านอบรมดับเพลิง เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ แซะแรง! หลังชาวเน็ตแห่ย้อนคำทำนายหมอดูดัง ก่อนเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ข่าว

แพรรี่ แซะแรง! หลังชาวเน็ตแห่ย้อนคำทำนายหมอดูดัง ก่อนเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดต! เหตุไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยอดเสียชีวิตพุ่ง 30 ศพ เจ็บ 76 ราย ข่าว

อัปเดต! เหตุไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยอดเสียชีวิตพุ่ง 30 ศพ เจ็บ 76 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล ชื่นชม “น้องเนเน่” เด็กเก่งโชว์ผลงานใน America’s Got Talent พร้อมสนับสนุนเยาวชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 08:39 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 08:39 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้ำท่วมฉับพลันบังกลาเทศดับ 51 ศพ

ดับพุ่ง 51 ศพ! มรสุมถล่มบังกลาเทศ กระแสน้ำพัดโรงเรียนพังยับ ครู-นักเรียนดับสลด

เผยแพร่: 14 กรกฎาคม 2569

“ศุภจี” เบรกนโยบาย “ข้าวแกงไทยช่วยไทย” ป้องกันไม่ให้กระทบกลไกตลาด

เผยแพร่: 14 กรกฎาคม 2569
เปิดสาเหตุ แซม นีลล์ พระเอก Jurassic Park เสียชีวิตกะทันหันวัย 78 ปี

เปิดสาเหตุ แซม นีลล์ พระเอก Jurassic Park เสียชีวิตกะทันหันวัย 78 ปี

เผยแพร่: 14 กรกฎาคม 2569
ประกันเงินออม

ประกันเงินออม ตัวช่วยสร้างความมั่งคั่ง และคุ้มครองชีวิตในคราวเดียวกัน

เผยแพร่: 14 กรกฎาคม 2569
Back to top button