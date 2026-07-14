“ทรัมป์” ประกาศครอบครองช่องแคบฮอร์มุซ เรียกค่าคุ้มครอง 20% ระหว่างผ่านทาง
โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศครอบครองช่องแคบฮอร์มุซ เรียกค่าคุ้มครอง 20% ของมูลค่าสินค้าบนเรือ ระหว่างผ่านทาง เพื่อเป็นการตอบแทน
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม สำนักข่าว ABC รายงานว่า นาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ประกาศว่าทางการสหรัฐฯ จะทำการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ภายหลังจากสงครามในตะวันออกกลางปะทุขึ้นอีกครั้ง
พร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐฯ ระบุว่า สหรัฐฯจะครอบครองช่องแคบฮอร์มุซ ทุกประเทศจะสามารถใช้งานช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเท่าเทียม และบอกอีกด้วยว่า สหรัฐฯ จะเป็นผู้พิทักษ์ของช่องแคบฮอร์มุซ และเรียกเก็บค่าคุ้มครองร้อยละ 20 ตามมูลค่าของสินค้าบนเรือ
นายทรัมป์ กล่าวว่า พวกเราปกป้องช่องแคบมานานกว่า 50 ปี และไม่เคยได้รับค่าตอบแทนเลย พวกเราอยากได้รับการชดเชย จากที่เอาประชาชนของเราไปเสี่ยง
ซึ่งนายทรัมป์ระบุว่าขั้นตอนดังกล่าวได้เริ่มขึ้นแล้ว แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่ามาตรการดังกล่าวของนายทรัมป์ดำเนินการอย่างไร
ขณะที่ทางกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านได้โต้ตอบนายทรัมป์ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯพูดถูก ผู้ใดที่ช่วยคุ้มครองการผ่านของเรือสินค้าได้อย่างปลอดภัย ควรได้รับการตอบแทน อิหร่านเป็นผู้คุ้มครองมาตลอดและจะเป็นผู้คุ้มครองตลอดไป พร้อมกล่าวอีกว่า ค่าคุ้มครองร้อยละ 20 มากเกินไป พวกเราจะยุติธรรมกว่านี้
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