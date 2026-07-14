ป.กุ้งเผาฯ เปิดผังร้าน โชว์ 6 ทางหนีไฟ มีระบบสปริงเกอร์รับมือยามไฟไหม้
สถานบันเทิง ป.กุ้งเผาฯ เปิดผังร้าน สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว โชว์ 6 ทางหนีไฟ มีระบบสปริงเกอร์รับมือยามไฟไหม้
เพจเฟซบุ๊ก ป.กุ้งเผาหลักสี่-สะพานใหม่-เพจใหม่ สถานบันเทิง ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังโศกนาฎกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 29 ศพ ว่า “ประกาศแจ้งลูกค้าทุกท่าน เรื่องความปลอดภัยและการสังเกตทางหนีไฟ
ทางร้านให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่านเป็นอันดับแรก
ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านโปรดสังเกตตำแหน่ง **”ทางหนีไฟ (FIRE EXIT)”** ภายในร้าน ซึ่งมีสัญลักษณ์ป้ายไฟสีเขียวติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ดังนี้ครับ:
**บริเวณทางเข้า/ออกหลัก:** มีป้ายทางหนีไฟติดตั้งอยู่ 2 จุดขนาบข้างประตูทางเข้า
**บริเวณฝั่งเวที:** มีป้ายทางหนีไฟ 2 จุดติดตั้งอยู่ที่มุมด้านซ้ายและด้านขวาของเวที
**บริเวณใกล้ห้องน้ำ:** มีป้ายทางหนีไฟอีก 2 จุดติดตั้งอยู่บริเวณฝั่งห้องน้ำทั้งสองด้าน
หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ขอให้ลูกค้าทุกท่านตั้งสติและรีบเดินไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุดตามป้ายสัญลักษณ์สีเขียวที่ระบุไว้ครับ”
ก่อนจะเขียนต่อว่า “อีกหนึ่งอย่าง เรามีสปริงเกอร์ช่วยดับเพลิงด้วยนะ เวลามีเหตุเกิดขึ้น ช่วยควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด
ลดความเสียหาย สกัดกั้นการลุกลาม และช่วยลดควันได้เป็นอย่างดีเลยครับ”
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