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“โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” ออกแถลงกรณีเหตุไฟไหม้ พร้อมช่วยเหลือ ส่วนเจ้าของอยู่ ICU

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 07:29 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 07:31 น.

โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ออกแถลงกรณีเหตุไฟไหม้ กราบขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ส่วนเจ้าของอยู่ ICU

เพจเฟซบุ๊ก โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ซึ่งเป็นโรงเบียร์ที่เกิดเพลิงไหม้ และเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 29 ศพ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “จากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นภายในร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ทางร้านกราบขออภัยอย่างที่สุดต่อเหตุการณ์อันน่าเศร้าที่เกิดขึ้น ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต และขอส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนญาติและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทุกท่าน

เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อ ประสานงาน และ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ทางร้านจึงได้จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ ร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล ประสานงานกับผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัว รวมถึงประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อศูนย์ประสานงาน
* Facebook Page : โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
* Line Official : @859xxeyj

สำหรับอาการของเจ้าของร้าน ขณะนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ และอยู่ระหว่างการรักษาอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) โดยทีมแพทย์กำลังให้การรักษาอย่างเต็มความสามารถ

ในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับเหตุการณ์ ขณะนี้ทางร้านอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานสอบสวน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ พร้อมสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการตามกฎหมายอย่างโปร่งใส

นอกจากนี้ ทางร้านกำลังประสานงานกับผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัว เพื่อให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มกำลัง โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อศูนย์ประสานงานฯ ผ่านช่องทางที่ประกาศไว้ข้างต้น

หากมีข้อมูลหรือความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ การประสานงาน หรือมาตรการให้ความช่วยเหลือ ทางร้านจะแจ้งให้ทราบผ่าน Facebook Page “ร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการของร้านเพียงช่องทางเดียว จึงขอความร่วมมือทุกท่านติดตามข้อมูลจากช่องทางดังกล่าว และงดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องหรือกระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

ร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร และประชาชนทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือและแสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบเหตุ

ทางร้านขอยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ พร้อมดำเนินการช่วยเหลือและประสานงานกับผู้ได้รับผลกระทบอย่างสุดความสามารถ และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของร้านเป็นระยะ”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 07:29 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 07:31 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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