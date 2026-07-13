ย้อนตัวเลข 3 โศกนาฏกรรมไฟไหม้ผับ ซานติก้า-Mountain B-ลาดพร้าว
เปรียบเทียบยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ 3 เหตุไฟไหม้สถานบันเทิงไทย ตายรวม 120 ศพ ซานติก้าผับ Mountain B และโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว พบจุดร่วมที่ยังไม่เคยแก้
17 ปีผ่านไป ตั้งแต่คืนส่งท้ายปีใหม่ 2552 จนถึงคืนวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ประเทศไทยเผชิญโศกนาฏกรรมไฟไหม้สถานบันเทิงมาแล้วอย่างน้อย 3 ครั้งใหญ่ ที่มีจุดร่วมเดียวกันจนน่าตั้งคำถามว่า เหตุใดบทเรียนจากอดีตจึงไม่เคยถูกนำมาใช้ป้องกันเหตุซ้ำ
ตัวเลขเปรียบเทียบ 3 เหตุการณ์
ซานติก้าผับ — 1 ม.ค. 2552
- เสียชีวิต 67 ราย
- บาดเจ็บ 229 ราย
Mountain B — 5 ส.ค. 2565
- เสียชีวิต 26 ราย
- บาดเจ็บ 50 ราย
โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว — 12 ก.ค. 2569
- เสียชีวิต 27 ราย
- บาดเจ็บ 63 ราย
รวมยอดผู้เสียชีวิตทั้ง 3 เหตุการณ์สูงถึง 120 ราย ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงในแต่ละเหตุการณ์อาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามแต่ละแหล่งข่าว เนื่องจากมีผู้บาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตเพิ่มเติมภายหลังในโรงพยาบาล
ซานติก้าผับ จุดเริ่มต้นของบทเรียนที่ไม่เคยจำ
คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่ 1 มกราคม 2552 ซานติก้าผับ ย่านเอกมัย เขตวัฒนา จัดงานฉลองปีใหม่และอำลาสถานที่ในคืนสุดท้ายก่อนหมดสัญญาเช่า มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน ทั้งที่อาคารรองรับได้เพียง 500 คน เมื่อมีการจุดพลุและเอฟเฟกต์บนเวที ประกายไฟไปติดวัสดุตกแต่งไวไฟบริเวณเพดานสูง 5 เมตร เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วพร้อมควันพิษหนาทึบ ผู้ใช้บริการต้องแย่งกันหนีออกทางประตูหน้าที่กว้างเพียง 2.5 เมตร ขณะที่ทางออกอื่นถูกล็อกด้วยเหล็กดัดจากภายนอก ไม่มีป้ายบอกทางหนีไฟหรือไฟฉุกเฉิน ท้ายที่สุดศาลฎีกาพิพากษาจำคุกวิสุข เสร็จสวัสดิ์ ผู้บริหารผับ และผู้รับผิดชอบติดตั้งเอฟเฟกต์ คนละ 3 ปี ฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
Mountain B โฟมซับเสียงตัวการซ้ำรอย
เวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ผับ Mountain B อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เกิดประกายไฟบริเวณฝ้าเพดานขณะดนตรีกำลังเล่นอยู่ ไม่ถึง 5 นาที เพลิงลุกลามไปทั่วอาคารเพราะหลังคาบุด้วยโฟมซับเสียงที่ติดไฟง่าย นักท่องเที่ยวเกือบ 100 คนต้องแย่งกันหนีออกทางประตูหน้าเพียงทางเดียวเท่านั้น เนื่องจากไม่ทราบว่ามีทางออกอื่น ภายหลังพบว่าผับแห่งนี้ต่อเติมอาคารและเปิดให้บริการเกินเวลาโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง เจ้าของผับถูกดำเนินคดีทั้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว โศกนาฏกรรมล่าสุดที่ยังรอคำตอบ
คืนวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 เพลิงไหม้ปะทุขึ้นภายใน “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” ใกล้ซอยลาดพร้าว 1 เขตจตุจักร ขณะที่ร้านมีลูกค้าใช้บริการหนาแน่น ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกพบรวมกันบริเวณทางไปห้องน้ำและภายในห้องน้ำ ซึ่งเป็นจุดอับที่ไม่มีทางออกสำรอง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ เช่น โต๊ะขายลูกอม รวมถึงประเด็นเรื่องใบอนุญาตที่ยังไม่ชัดเจนว่าร้านเข้าข่ายร้านอาหารหรือสถานบริการ สาเหตุที่แท้จริงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
…จุดร่วมที่ยังไม่เคยถูกแก้ไข?…
เมื่อนำทั้ง 3 เหตุการณ์มาเทียบเคียงกัน จะพบรูปแบบความเสี่ยงที่ซ้ำกันอย่างชัดเจน ทั้งการใช้วัสดุตกแต่งภายในที่ติดไฟง่ายอย่างโฟมซับเสียง จำนวนคนใช้บริการเกินความจุที่ปลอดภัยของอาคาร ทางออกฉุกเฉินที่ไม่เพียงพอหรือถูกล็อกปิด และการขาดการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง แม้จะผ่านมาแล้ว 17 ปีนับตั้งแต่เหตุการณ์ซานติก้าผับ แต่รูปแบบความสูญเสียก็ยังคงเกิดซ้ำในลักษณะใกล้เคียงกัน สะท้อนว่ากฎหมายและการบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยของสถานบันเทิงไทยยังมีช่องว่างที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ก่อนที่จะมีโศกนาฏกรรมครั้งต่อไปเกิดขึ้นอีก
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