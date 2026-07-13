สิ้นคนดี! สารวัตรทหารเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ พาภรรยาหนีรอด เผยลางบอกเหตุสั่งเสีย
สุดเศร้า ส.ท.พิษณุ แตงโสภา สารวัตรทหารสังกัด พล.9 จ.กาญจนบุรี เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ช่วยภรรยาหนีรอดกองเพลิง เผยลางบอกเหตุพูดเรื่องเงินประกัน
โซเชียลแสดงความเสียใจ ส.ท.พิษณุ แตงโสภา สารวัตรทหารสังกัด พล.9 จ.กาญจนบุรี ชาวอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี วัย 29 ปี หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว น้าชายของผู้เสียชีวิตเล่าว่าวันเกิดเหตุหลานชายไปเที่ยวกับภรรยา ช่วงเกิดไฟไหม้ภรรยาชวนหนีออกมา แต่เขาบอกให้คนรักหนีออกมาก่อน คาดว่าตัวเองน่าจะอยู่ช่วยคนอื่น ภรรยาหนีพ้นกองเพลิงและบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ส่วน ส.ท.พิษณุ ถูกพบว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
น้าชายของ ส.ท.พิษณุ เล่าเพิ่มเติมว่า หลานชายเป็นคนเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน เจอผู้ใหญ่ไหว้ตลอด เป็นคนรักครอบครัวและเป็นห่วงแม่มาก เพราะพ่อเพิ่งเสียชีวิตไป และเพิ่งกลับมาเยี่ยมบ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
หลังครอบครัวทราบข่าวก็ต่างตกใจและเสียใจมาก แม่ร้องไห้อย่างหนัก น้าชายถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ เพราะหลานเป็นเด็กดี ไม่เคยสร้างความเดือดร้อน ขณะนี้ครอบครัวกำลังรอรับศพที่โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนตามกฎหมายอีกหลายอย่าง
ก่อนเกิดเหตุแม่เล่าให้ฟังตอนเช้าว่าลูกชายพูดแปลก ๆ คล้ายเป็นลางบอกเหตุ คุยเรื่องการแบ่งเงินประกันว่า “อันนี้ยกให้แม่นะ อันนี้ยกให้ลูกนะ และอันนี้ยกให้พี่นะ” แม่ยังท้วงว่าไม่รู้จะพูดเรื่องแบบนี้ทำไม เพราะปกติลูกไม่เคยพูดจาในลักษณะนี้เลย
สำหรับ ส.ท.พิษณุ แตงโสภา มีภรรยาและลูกวัย 2 ขวบ 1 คน มีพี่ชาย 1 คน (อายุ 39 ปี) พ่อเพิ่งเสียชีวิต
ความคืบหน้าเรื่องสถานที่เกิดเหตุ ล่าสุด ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจตุจักร นำหนังสือคำสั่งไปปิดหน้าอาคารร้านอาหารโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดห้ามใช้อาคารเป็นเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ย้อนตัวเลข 3 โศกนาฏกรรมไฟไหม้ผับ ซานติก้า-Mountain B-ลาดพร้าว
- ประวัติเศร้า บิว มือกลองวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุไฟไหม้ เพิ่งร่วมวงไม่ถึงเดือน
- ด่วน! ภูเก็ตสั่งตรวจ “สถานบันเทิง” ทั้งจังหวัด หวั่นซ้ำรอยไฟไหม้ลาดพร้าว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: