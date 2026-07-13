ด่วน! เจอตัวแล้ว “ดิน” นักร้องนำวงทศกัณฐ์ รักษาตัวอยู่ รพ.ราชวิถี
ฐิติวัฒน์ แก้วกัณหา หรือ “ดิน” นักร้องนำวงทศกัณฐ์ ที่หายตัวหลังเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ได้รับการยืนยันว่าปลอดภัย รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ราชวิถี
จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ใกล้ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 27 ราย และบาดเจ็บจำนวนมาก หนึ่งในผู้ที่ยังหาตัวไม่พบและไม่ทราบชะตากรรมหลังเกิดเหตุคือ ฐิติวัฒน์ แก้วกัณหา หรือ “ดิน” นักร้องนำวงทศกัณฐ์ ซึ่งมีคิวแสดงที่ร้านดังกล่าว
ล่าสุดวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 พัชระ สงพัฒน์แก้ว ซึ่งเป็นน้องคนสนิทของดิน ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวยืนยันว่าดินยังมีชีวิตอยู่ และกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถี โดยข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจากเอกราช อารีย์ด้วยเช่นกัน สร้างความโล่งใจให้ครอบครัวและแฟนเพลงที่ติดตามข่าวการตามหาสมาชิกวงมาตลอดหลายวัน
ก่อนหน้านี้แฟนเพลงจำนวนมากได้ช่วยกันส่งต่อข้อมูลและตามหาสมาชิกวงทศกัณฐ์ที่ยังไม่ทราบชะตากรรม หลังมีรายงานว่าวงมีคิวแสดงที่โรงเบียร์ดังกล่าวในคืนเกิดเหตุ ขณะที่สมาชิกวงบางคนที่รอดชีวิตออกมาเปิดเผยความรู้สึกว่ายังมีเพื่อนร่วมวงอีกส่วนหนึ่งที่ติดต่อไม่ได้
ขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของดิน หรือกำหนดการแถลงข่าวจากครอบครัวและต้นสังกัด ผู้ที่ติดตามข่าวสามารถตรวจสอบความคืบหน้าล่าสุดผ่านช่องทางทางการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักข่าวที่รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
สำหรับผู้ที่กำลังตามหาญาติหรือคนใกล้ชิดจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ สามารถติดต่อหน่วยงานกู้ภัยและโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
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ข้อมูลจาก
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