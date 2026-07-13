วอลเลย์บอล

ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ช่องถ่ายทอดสด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 16:18 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 16:18 น.
ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ช่องถ่ายทอดสด

วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย เปิดโปรแกรมครบ ศึกน็อกเอาต์ระเบิดที่มาเก๊า 22 ถึง 26 กรกฎาคม

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก (VNL) 2026 รอบแรกปิดฉากลงแล้วเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ทำให้ 8 ทีมสุดท้ายและคู่ประกบรอบก่อนรองชนะเลิศชัดเจนทั้งหมด โดยรอบชิงแชมป์จะใช้ระบบแพ้คัดออกจัดขึ้นที่สนาม Macau East Asian Games Dome เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 กรกฎาคม

รอบ 8 ทีมสุดท้ายปีนี้พิเศษตรงที่จีนได้สิทธิ์เข้ารอบอัตโนมัติในฐานะเจ้าภาพ แม้จบรอบแรกในอันดับ 9 ด้วยผลงาน 6 ชัยชนะ 19 คะแนน จีนจึงลงเล่นในฐานะทีมวางอันดับ 8 และไปพบกับทีมวางอันดับ 1 ตามกติกา ส่วนอีก 7 ทีมมาจากอันดับที่ดีที่สุดของรอบแรก

8 ทีมสุดท้าย VNL 2026

สหรัฐอเมริกาคว้าทีมวางอันดับ 1 หลังบุกชนะบราซิล 3 ต่อ 0 (26-24, 25-22, 25-16) ในนัดสุดท้ายที่โอซากา ปิดรอบแรกด้วย 10 ชัยชนะ 29 คะแนน ขณะที่อิตาลี แชมป์เก่า 2 สมัยติดต่อกันและเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกปารีส 2024 จบอันดับ 2 ด้วย 10 ชัยชนะ 28 คะแนน หลังเฉือนจีน 3 ต่อ 2 อิตาลีกำลังไล่ล่าแชมป์ VNL สมัยที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งยังไม่เคยมีทีมใดทำได้

รายชื่อ 8 ทีมพร้อมอันดับการวางมีดังนี้

  1. สหรัฐอเมริกา (10 ชนะ 29 คะแนน)
  2. อิตาลี (10 ชนะ 28 คะแนน)
  3. บราซิล (9 ชนะ 26 คะแนน)
  4. ตุรกี (9 ชนะ 25 คะแนน)
  5. แคนาดา (8 ชนะ 24 คะแนน)
  6. ญี่ปุ่น (8 ชนะ 21 คะแนน)
  7. เนเธอร์แลนด์ (7 ชนะ 21 คะแนน)
  8. จีน (เจ้าภาพ จบรอบแรกอันดับ 9)

ญี่ปุ่นเป็นทีมสุดท้ายที่คว้าตั๋วเข้ารอบ หลังพลิกกลับมาเอาชนะโปแลนด์ในเกมตัดสิน 3 ต่อ 2 (20-25, 14-25, 25-19, 25-21, 15-13) ที่โอซากา ส่วนแคนาดาผ่านเข้ารอบด้วยการชนะสาธารณรัฐโดมินิกัน 3 ต่อ 1

อันดับการจบรอบแรกกำหนดคู่ประกบทั้ง 4 คู่ดังนี้

  • สหรัฐอเมริกา (1) พบ จีน (8)
  • อิตาลี (2) พบ เนเธอร์แลนด์ (7)
  • บราซิล (3) พบ ญี่ปุ่น (6)
  • ตุรกี (4) พบ แคนาดา (5)

ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ช่องถ่ายทอดสด ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ช่องถ่ายทอดสด

ทีมแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองแชมป์ได้ 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ

ทีมชาติไทยจบรอบแรกในอันดับ 14 และไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยนัดปิดรอบแรกพ่ายตุรกี 1 ต่อ 3 (27-25, 21-25, 19-25, 22-25) ที่โอซากา ซึ่งเป็นเกมที่ช่วยให้ตุรกีปิดอันดับ 4 และได้สิทธิ์ไปมาเก๊า

อิตาลีถูกมองเป็นเต็งจ๋าจากการมีเปาลา เอโกนู ตัวตบมือหนึ่งที่คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า VNL มาแล้ว 2 สมัย ด้านสหรัฐอเมริกาที่จบอันดับ 1 ของรอบแรกเป็นแชมป์ VNL 3 สมัยและเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกปารีส ส่วนบราซิลรั้งมือวางอันดับ 2 ของโลกและมีกาบี กีมาไรส์ กัปตันทีมที่ยังไม่เคยได้แชมป์ VNL เป็นตัวความหวัง ขณะที่จีนในฐานะเจ้าภาพจะได้แรงเชียร์เต็มสนามเป็นแต้มต่อ

ทุกนัดถ่ายทอดสดผ่าน VBTV บัตรเข้าชมเปิดจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ราคาตั้งแต่ 280 ถึง 1,380 ปาตากามาเก๊า ขึ้นอยู่กับโซนที่นั่งและรอบการแข่งขัน

ที่มา: Volleyball World, สำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (gov.mo), USA Volleyball

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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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