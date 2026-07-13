ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ช่องถ่ายทอดสด
วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย เปิดโปรแกรมครบ ศึกน็อกเอาต์ระเบิดที่มาเก๊า 22 ถึง 26 กรกฎาคม
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก (VNL) 2026 รอบแรกปิดฉากลงแล้วเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ทำให้ 8 ทีมสุดท้ายและคู่ประกบรอบก่อนรองชนะเลิศชัดเจนทั้งหมด โดยรอบชิงแชมป์จะใช้ระบบแพ้คัดออกจัดขึ้นที่สนาม Macau East Asian Games Dome เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 กรกฎาคม
รอบ 8 ทีมสุดท้ายปีนี้พิเศษตรงที่จีนได้สิทธิ์เข้ารอบอัตโนมัติในฐานะเจ้าภาพ แม้จบรอบแรกในอันดับ 9 ด้วยผลงาน 6 ชัยชนะ 19 คะแนน จีนจึงลงเล่นในฐานะทีมวางอันดับ 8 และไปพบกับทีมวางอันดับ 1 ตามกติกา ส่วนอีก 7 ทีมมาจากอันดับที่ดีที่สุดของรอบแรก
8 ทีมสุดท้าย VNL 2026
สหรัฐอเมริกาคว้าทีมวางอันดับ 1 หลังบุกชนะบราซิล 3 ต่อ 0 (26-24, 25-22, 25-16) ในนัดสุดท้ายที่โอซากา ปิดรอบแรกด้วย 10 ชัยชนะ 29 คะแนน ขณะที่อิตาลี แชมป์เก่า 2 สมัยติดต่อกันและเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกปารีส 2024 จบอันดับ 2 ด้วย 10 ชัยชนะ 28 คะแนน หลังเฉือนจีน 3 ต่อ 2 อิตาลีกำลังไล่ล่าแชมป์ VNL สมัยที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งยังไม่เคยมีทีมใดทำได้
รายชื่อ 8 ทีมพร้อมอันดับการวางมีดังนี้
- สหรัฐอเมริกา (10 ชนะ 29 คะแนน)
- อิตาลี (10 ชนะ 28 คะแนน)
- บราซิล (9 ชนะ 26 คะแนน)
- ตุรกี (9 ชนะ 25 คะแนน)
- แคนาดา (8 ชนะ 24 คะแนน)
- ญี่ปุ่น (8 ชนะ 21 คะแนน)
- เนเธอร์แลนด์ (7 ชนะ 21 คะแนน)
- จีน (เจ้าภาพ จบรอบแรกอันดับ 9)
ญี่ปุ่นเป็นทีมสุดท้ายที่คว้าตั๋วเข้ารอบ หลังพลิกกลับมาเอาชนะโปแลนด์ในเกมตัดสิน 3 ต่อ 2 (20-25, 14-25, 25-19, 25-21, 15-13) ที่โอซากา ส่วนแคนาดาผ่านเข้ารอบด้วยการชนะสาธารณรัฐโดมินิกัน 3 ต่อ 1
อันดับการจบรอบแรกกำหนดคู่ประกบทั้ง 4 คู่ดังนี้
- สหรัฐอเมริกา (1) พบ จีน (8)
- อิตาลี (2) พบ เนเธอร์แลนด์ (7)
- บราซิล (3) พบ ญี่ปุ่น (6)
- ตุรกี (4) พบ แคนาดา (5)
ทีมแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองแชมป์ได้ 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ
ทีมชาติไทยจบรอบแรกในอันดับ 14 และไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยนัดปิดรอบแรกพ่ายตุรกี 1 ต่อ 3 (27-25, 21-25, 19-25, 22-25) ที่โอซากา ซึ่งเป็นเกมที่ช่วยให้ตุรกีปิดอันดับ 4 และได้สิทธิ์ไปมาเก๊า
อิตาลีถูกมองเป็นเต็งจ๋าจากการมีเปาลา เอโกนู ตัวตบมือหนึ่งที่คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า VNL มาแล้ว 2 สมัย ด้านสหรัฐอเมริกาที่จบอันดับ 1 ของรอบแรกเป็นแชมป์ VNL 3 สมัยและเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกปารีส ส่วนบราซิลรั้งมือวางอันดับ 2 ของโลกและมีกาบี กีมาไรส์ กัปตันทีมที่ยังไม่เคยได้แชมป์ VNL เป็นตัวความหวัง ขณะที่จีนในฐานะเจ้าภาพจะได้แรงเชียร์เต็มสนามเป็นแต้มต่อ
ทุกนัดถ่ายทอดสดผ่าน VBTV บัตรเข้าชมเปิดจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ราคาตั้งแต่ 280 ถึง 1,380 ปาตากามาเก๊า ขึ้นอยู่กับโซนที่นั่งและรอบการแข่งขัน
ที่มา: Volleyball World, สำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (gov.mo), USA Volleyball
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