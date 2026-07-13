ทัวร์ลงยับ! ติ๊กต๊อกเกอร์ญี่ปุ่นจัดฉากถูกล้วงกระเป๋าที่ถนนข้าวสาร ขอโทษแล้ว อยากได้ยอดวิว
ติ๊กต็อกเกอร์ญี่ปุ่นทำคลิปจัดฉากถูกชายไทยล้วงกระเป๋าที่ถนนข้าวสาร เกือบตกงาน ล่าสุดโค้งขอโทษยอมรับทำเพื่อยอดวิว ชาวเน็ตเดือดจี้ดำเนินคดีทางกฎหมาย
โซเชียลเดือดหนัก ติ๊กต็อกเกอร์ชาวญี่ปุ่นซึ่งมีผู้ติดตามราว 6 แสนคน ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอขอโทษอย่างเป็นทางการ หลังทำคลิปทดสอบสังคม (Social Experiment) จัดฉากล้วงกระเป๋าบริเวณถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ คลิปต้นเรื่องตั้งคำถามว่า “ถ้าเดินเอาเป๋าตังค์เสียบกระเป๋ากางเกงไว้จะโดนขโมยไหม?” ตอนแรกคลิปนำเสนอเหมือนว่าผู้สร้างคอนเทนต์ตกเป็นเหยื่อถูกล้วงกระเป๋าจริง ก่อนจะเฉลยตอนท้ายว่าเป็นการจัดฉาก
เจ้าของช่องยอมรับว่าจ้างชายชาวไทยในพื้นที่ให้ทำทีเป็นล้วงกระเป๋าแลกกับเงิน แต่ชายคนนี้ไม่ทราบเลยว่าวิดีโอจะถูกนำไปตัดต่อในลักษณะที่ทำให้ผู้ชมเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นโจร หลังคลิปกลายเป็นไวรัล นักท่องเที่ยวและผู้คนในย่านถนนข้าวสารมองชายชาวไทยด้วยความหวาดระแวงส่งผลกระทบต่องาน
ต่อมามีภาพเอกสารบันทึกประจำวัน ฝั่งชายผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ระบุว่าคลิปดังกล่าวทำลายชื่อเสียงและส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของถนนข้าวสาร
ขณะเดียวกัน น้องสาวของผู้เสียหายโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียอธิบายว่า พี่ชายไม่รู้เลยว่ากำลังถูกถ่ายทำเพื่อนำไปตัดต่อบิดเบือนความจริง เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พี่ชายเสี่ยงตกงาน เธอจึงเรียกร้องให้เจ้าของคลิปออกมารับผิดชอบและช่วยอธิบายความจริงกับนายจ้างของพี่ชาย
ล่าสุดกระแสวิจารณ์อย่างหนักในหมู่ชาวเน็ตญี่ปุ่น หลายคนมองว่าความปลอดภัยในประเทศไทยไม่ได้แย่อย่างที่นำเสนอ บางส่วนเรียกร้องให้ดำเนินคดีทางกฎหมาย แบนช่อง หรือควรเบลอหน้าชายในคลิป
ในเวลาต่อมาติ๊กต็อกเกอร์ชาวญี่ปุ่นโพสต์คลิปขอโทษ ยอมรับว่าทำไปเพื่อเรียกยอดวิว และรู้สึกผิดที่สร้างความเดือดร้อนให้ประเทศไทย ผู้เสียหาย รวมถึงครอบครัว เขาเล่าว่าหลังได้รับการติดต่อจากน้องสาวของผู้เสียหายเรื่องที่พี่ชายต้องตกงาน จึงรีบอัดคลิปวิดีโอขอโทษส่งให้ครอบครัวผู้เสียหาย เพื่อให้นำไปเปิดอธิบายความจริงกับนายจ้าง
ล่าสุด น้องสาวของผู้เสียหายแจ้งกลับมาว่า พี่ชายได้กลับเข้าทำงานตามปกติแล้ว ด้านติ๊กต็อกเกอร์ได้โค้งคำนับขอโทษและยอมรับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นความผิดของเขากระทำแต่เพียงผู้เดียว
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าเรื่องการดำเนินคดีทางกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ออกมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
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