ดูดวง

ย้อนคำทำนาย “หมอปลาย” เคยเตือนลางร้ายไฟไหม้ ก่อนเหตุสลด โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 15:41 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 15:44 น.
ย้อนคำทำนาย "หมอปลาย" เคยเตือนลางร้ายไฟไหม้ ก่อนเหตุสลด โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
ภาพจาก : Youtube/nakatv

โซเชียลแห่แชร์คลิปคำทำนายของหมอปลาย พรายกระซิบ ที่เคยพูดถึงไฟไหม้จากสายไฟเสื่อมสภาพในร้านเล็กคนแน่น ก่อนเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

หลังเหตุไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ที่คร่าชีวิตไป 27 ราย โลกออนไลน์เริ่มขุดคลิปคำทำนายเก่าของ หมอปลาย พรายกระซิบ นักพยากรณ์ชื่อดัง กลับมาแชร์กันอีกครั้ง หลังพบว่าเคยเอ่ยเตือนถึงเหตุไฟไหม้ในลักษณะใกล้เคียงกันไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปี

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 หมอปลายเคยพูดไว้ในรายการ เรื่องนี้ต้องรู้ ถึงเรื่องไฟในลักษณะที่เกิดขึ้นกระจายเป็นจุดเล็ก ๆ ครั้งละประมาณ 2-4 คน (ช่วงนาทีที่ 11:12) ไม่ได้รวมกันเป็นเหตุใหญ่ครั้งเดียว พร้อมระบุว่าสาเหตุมาจาก “ของเสื่อมสภาพ” โดยเฉพาะสายไฟที่เกิดปัญหาประจุไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งมักเกิดขึ้นตามร้านค้าขนาดเล็กหรือแหล่งชุมชนที่มีคนอยู่กันแน่นขนัด นอกจากนี้ยังพูดถึงเหตุการณ์ “ของจากที่สูงตกลงมา” ซึ่งเป็นอุบัติเหตุคนละรูปแบบที่แยกออกจากเรื่องไฟไหม้

หมอปลายยังพูดถึงอุบัติเหตุอีกประเภทหนึ่งคือ “ไฟทางน้ำ” หรือเหตุไฟไหม้เรือ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นซ้ำ ๆ ราว 2-3 ครั้งในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน พร้อมย้ำให้ทุกคนหมั่นตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านและร้านค้าของตัวเอง โดยเฉพาะหม้อแปลงไฟและสายไฟเก่า เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

เมื่อนำคำทำนายมาเทียบกับเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวที่เกิดขึ้นจริง จะพบจุดที่ใกล้เคียงกันอยู่บ้าง โดยเฉพาะเรื่องสถานที่เกิดเหตุที่เป็นร้านค้าคนพลุกพล่านและมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด ส่วนสาเหตุที่แท้จริงของไฟไหม้ครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเกิดจากสายไฟเสื่อมสภาพตามที่สังคมออนไลน์ตีความเชื่อมโยงกับคำทำนายดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ต้องบอกตรง ๆ ว่าลักษณะของเหตุการณ์จริงกับคำทำนายก็มีจุดต่างกันอยู่พอสมควร เพราะไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเป็นเหตุใหญ่ครั้งเดียวที่มีผู้เสียชีวิตรวมกันถึง 27 ราย ไม่ได้กระจายเป็นจุดเล็ก ๆ ครั้งละ 2-4 คนตามที่ทำนายไว้

เรื่องคำทำนายจึงยังคงเป็นเพียงมุมมองด้านความเชื่อที่คนนำมาตีความเชื่อมโยงกันเอง ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์

ส่วนสาเหตุไฟไหม้ที่แท้จริงต้องรอผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สิ่งที่ทุกคนทำได้ตอนนี้คือหมั่นตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้านและที่ทำงานของตัวเองให้อยู่ในสภาพปลอดภัยอยู่เสมอ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หวยลาว 13 กรกฎาคม 2569 หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว งวด 13 ก.ค. 69 รางวัลเลข 6 ตัว ส่องสถิติวันจันทร์ เลขเด็ดตำราสัตว์

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ย้อนตัวเลข 3 โศกนาฏกรรมไฟไหม้ผับ ซานติก้า-Mountain B-ลาดพร้าว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส.ท.พิษณุ เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ข่าว

สิ้นคนดี! สารวัตรทหารเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ พาภรรยาหนีรอด เผยลางบอกเหตุสั่งเสีย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เจอตัวแล้ว &quot;ดิน&quot; นักร้องนำวงทศกัณฐ์ รักษาตัวอยู่ รพ.ราชวิถี ข่าว

ด่วน! เจอตัวแล้ว “ดิน” นักร้องนำวงทศกัณฐ์ รักษาตัวอยู่ รพ.ราชวิถี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ช่องถ่ายทอดสด วอลเลย์บอล

ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ช่องถ่ายทอดสด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กิต Three Man Down เป็นกระบอกเสียงเรียกร้องความปลอดภัยสถานบันเทิง ข่าว

กิต Three Man Down เคยเรียกร้องนักดนตรีเสี่ยงอันตราย แต่โดนด่าเรื่องมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคำทำนาย &quot;หมอปลาย&quot; เคยเตือนลางร้ายไฟไหม้ ก่อนเหตุสลด โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ดูดวง

ย้อนคำทำนาย “หมอปลาย” เคยเตือนลางร้ายไฟไหม้ ก่อนเหตุสลด โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คปภ. เผยโรงเบียร์ลาดพร้าว ทำประกันอัคคีภัย 40 ล้านบาท เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิว มือกลองวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ข่าว

ประวัติเศร้า บิว มือกลองวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุไฟไหม้ เพิ่งร่วมวงไม่ถึงเดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูเก็ตสั่งตรวจ &quot;สถานบันเทิง&quot; ทั้งจังหวัด หวั่นซ้ำรอยไฟไหม้ลาดพร้าว ข่าว

ด่วน! ภูเก็ตสั่งตรวจ “สถานบันเทิง” ทั้งจังหวัด หวั่นซ้ำรอยไฟไหม้ลาดพร้าว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แผ่นโฟมซับเสียง ตัวการไฟลามเร็ว โรงเบียร์ลาดพร้าว เปลวเพลิงวิ่งเต็มฝ้าในไม่กี่วินาที

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า! ยืนยันพบร่าง “พี่กวาง” มือคียบอร์ดวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ลาดพร้าว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจมะตูม พูดสาเหตุถอนหุ้นโรงเบียร์ ณลาดพร้าว ข่าว

ดีเจมะตูม พูดสาเหตุถอนหุ้นโรงเบียร์ เผยไปร้านแค่ครั้งเดียว ทำหน้าที่แค่ประชาสัมพันธ์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเอาตัวรอดที่ต้องรู้ ไฟไหม้ผับ-ร้านอาหาร ห้ามหนีเข้าห้องน้ำเด็ดขาด ข่าว

วิธีเอาตัวรอดที่ต้องรู้ ไฟไหม้ผับ ห้ามหนีเข้าห้องน้ำเด็ดขาด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมคุ้มครองสิทธิ พร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว รายละ 3 แสน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปผลงาน วอลเลย์บอลหญิงไทย ได้เงินสะสมกี่ล้าน หลังแข่งจบ VNL 2026 วอลเลย์บอล

สรุปผลงาน วอลเลย์บอลหญิงไทย ได้เงินสะสมกี่ล้าน หลังแข่งจบ VNL 2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“แซม นีล” นักแสดงนำ “จูราสสิค ปาร์ค” เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 78 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อินฟลูดัง โต้ข่าว เจ้าของโรงเบียร์ เสียชีวิต ยังวิ่งกลับช่วยลูกค้า เข้า ICU ไม่ทราบโอกาสรอด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร ชี้ชัด &quot;Backdraft&quot; ต้นเหตุเปลวไฟพุ่งถล่มโรงเบียร์ลาดพร้าว บันเทิง

เปิ้ล นาคร ชี้ชัด “Backdraft” ต้นเหตุเปลวไฟพุ่งถล่มโรงเบียร์ลาดพร้าว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย 2 ตำรวจสันติบาล เสียชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ญาติเพิ่งตามหา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กองทัพไทย โต้เขมร นำเสนอข่าวปลอม F-16 ไทยไถลรันเวย์ เอาข่าวที่กรีซมามั่ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอกาสทองของนักลงทุน! เป็นเจ้าของคอนโดทำเล CBD ในราคาต่ำกว่าตลาดสูงสุด 30% โดย FazWaz เศรษฐกิจ

โอกาสทองของนักลงทุน! เป็นเจ้าของคอนโดทำเล CBD ในราคาต่ำกว่าตลาดสูงสุด 30% โดย FazWaz

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนทีไว้อาลัย นักเรียน ม.6 จากไปอย่างสงบ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใหม่ พัชรี มีคิวร้องเพลง โรงเบียร์ลาดพร้าว บัตร Sold out แต่เกิดเพลิงไหม้ก่อน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. ประกาศจ่าย 29,700 บาท เยียวยาผู้เสียชีวิตไฟไหม้ลาดพร้าว ข่าว

กทม. ประกาศจ่าย 29,700 บาท เยียวยาผู้เสียชีวิตไฟไหม้ลาดพร้าว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 15:41 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 15:44 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว 13 กรกฎาคม 2569

ตรวจผลหวยลาว งวด 13 ก.ค. 69 รางวัลเลข 6 ตัว ส่องสถิติวันจันทร์ เลขเด็ดตำราสัตว์

เผยแพร่: 13 กรกฎาคม 2569

ย้อนตัวเลข 3 โศกนาฏกรรมไฟไหม้ผับ ซานติก้า-Mountain B-ลาดพร้าว

เผยแพร่: 13 กรกฎาคม 2569
ส.ท.พิษณุ เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

สิ้นคนดี! สารวัตรทหารเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ พาภรรยาหนีรอด เผยลางบอกเหตุสั่งเสีย

เผยแพร่: 13 กรกฎาคม 2569
คู่มือผ่อนไอโฟน เครื่องศูนย์แท้ไทย ใช้บัตรประชาชนใบเดียว

คู่มือผ่อนไอโฟน เครื่องศูนย์แท้ไทย ใช้บัตรประชาชนใบเดียว

เผยแพร่: 13 กรกฎาคม 2569
Back to top button