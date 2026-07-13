ย้อนคำทำนาย “หมอปลาย” เคยเตือนลางร้ายไฟไหม้ ก่อนเหตุสลด โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
โซเชียลแห่แชร์คลิปคำทำนายของหมอปลาย พรายกระซิบ ที่เคยพูดถึงไฟไหม้จากสายไฟเสื่อมสภาพในร้านเล็กคนแน่น ก่อนเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
หลังเหตุไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ที่คร่าชีวิตไป 27 ราย โลกออนไลน์เริ่มขุดคลิปคำทำนายเก่าของ หมอปลาย พรายกระซิบ นักพยากรณ์ชื่อดัง กลับมาแชร์กันอีกครั้ง หลังพบว่าเคยเอ่ยเตือนถึงเหตุไฟไหม้ในลักษณะใกล้เคียงกันไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปี
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 หมอปลายเคยพูดไว้ในรายการ เรื่องนี้ต้องรู้ ถึงเรื่องไฟในลักษณะที่เกิดขึ้นกระจายเป็นจุดเล็ก ๆ ครั้งละประมาณ 2-4 คน (ช่วงนาทีที่ 11:12) ไม่ได้รวมกันเป็นเหตุใหญ่ครั้งเดียว พร้อมระบุว่าสาเหตุมาจาก “ของเสื่อมสภาพ” โดยเฉพาะสายไฟที่เกิดปัญหาประจุไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งมักเกิดขึ้นตามร้านค้าขนาดเล็กหรือแหล่งชุมชนที่มีคนอยู่กันแน่นขนัด นอกจากนี้ยังพูดถึงเหตุการณ์ “ของจากที่สูงตกลงมา” ซึ่งเป็นอุบัติเหตุคนละรูปแบบที่แยกออกจากเรื่องไฟไหม้
หมอปลายยังพูดถึงอุบัติเหตุอีกประเภทหนึ่งคือ “ไฟทางน้ำ” หรือเหตุไฟไหม้เรือ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นซ้ำ ๆ ราว 2-3 ครั้งในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน พร้อมย้ำให้ทุกคนหมั่นตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านและร้านค้าของตัวเอง โดยเฉพาะหม้อแปลงไฟและสายไฟเก่า เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
เมื่อนำคำทำนายมาเทียบกับเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวที่เกิดขึ้นจริง จะพบจุดที่ใกล้เคียงกันอยู่บ้าง โดยเฉพาะเรื่องสถานที่เกิดเหตุที่เป็นร้านค้าคนพลุกพล่านและมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด ส่วนสาเหตุที่แท้จริงของไฟไหม้ครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเกิดจากสายไฟเสื่อมสภาพตามที่สังคมออนไลน์ตีความเชื่อมโยงกับคำทำนายดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ต้องบอกตรง ๆ ว่าลักษณะของเหตุการณ์จริงกับคำทำนายก็มีจุดต่างกันอยู่พอสมควร เพราะไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเป็นเหตุใหญ่ครั้งเดียวที่มีผู้เสียชีวิตรวมกันถึง 27 ราย ไม่ได้กระจายเป็นจุดเล็ก ๆ ครั้งละ 2-4 คนตามที่ทำนายไว้
เรื่องคำทำนายจึงยังคงเป็นเพียงมุมมองด้านความเชื่อที่คนนำมาตีความเชื่อมโยงกันเอง ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์
ส่วนสาเหตุไฟไหม้ที่แท้จริงต้องรอผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
สิ่งที่ทุกคนทำได้ตอนนี้คือหมั่นตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้านและที่ทำงานของตัวเองให้อยู่ในสภาพปลอดภัยอยู่เสมอ
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