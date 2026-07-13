หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว งวด 13 ก.ค. 69 รางวัลเลข 6 ตัว ส่องสถิติวันจันทร์ เลขเด็ดตำราสัตว์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 19:00 น.
หวยลาว 13 กรกฎาคม 2569

อัปเดตผลหวยลาวงวด 13 กรกฎาคม 2569 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว แนวทางเลขเด็ดตำราสัตว์ และสถิติหวยลาวออกวันจันทร์ย้อนหลัง

คอหวยเตรียมตัวให้พร้อม คืนวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2569 มีนัดลุ้นผลออกรางวัลสลากพัฒนา รับชมการถ่ายทอดสดส่งตรงจากประเทศลาวได้ทางเฟซบุ๊กและยูทูบของ Laolottery Live เริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 13 กรกฎาคม 2569

หวยลาวพัฒนา ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2569

  • เลข 6 ตัว :
  • เลข 5 ตัว :
  • เลข 4 ตัว :
  • เลข 3 ตัว :
  • เลข 2 ตัว :

วิเคราะห์เลขเด็ดหวยลาวตำราสัตว์ งวด 13 7 69

นักเสี่ยงโชคที่กำลังมองหาตัวเลขนำโชค งวดนี้มีแนวทางจากตำราสัตว์มาให้พิจารณา แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก

  • สัตว์ใหญ่มาแรง : ช้าง (53) เสือ (46) ม้า (92)
  • สัตว์เล็กน่าจับตา : ปลาไหล (69) ผึ้ง (56) ตะขาบ (20)

สถิติหวยลาวออกวันจันทร์ย้อนหลัง

รวบรวมข้อมูลผลการออกรางวัลสลากพัฒนาที่ตรงกับวันจันทร์ เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติม

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
6/7/69 2227 227 27 7
29/6/69 6782 782 82 2
22/6/69 3818 818 18 8
15/6/69 2113 113 13 3
8/6/69 8526 526 26 6
1/6/69 7788 788 88 8
25/5/69 1489 489 89 9
18/5/69 3369 369 69 9
11/5/69 7509 509 09 9
4/5/69 9193 193 93 3
27/4/69 0927 927 27 7
20/4/69 0599 599 99 9
13/4/69 7568 568 68 8
6/4/69 4488 488 88 8
30/3/69 1585 585 85 5
23/3/69 3101 101 01 1
16/3/69 6315 315 15 5
2/3/69 3289 289 89 9
23/2/69 0013 013 13 3
16/2/69 3702 702 02 2
9/2/69 5509 509 09 9
2/2/69 7085 085 85 5
26/1/69 0932 932 32 2
19/1/69 7789 789 89 9
12/1/69 6753 753 53 3
5/1/69 3845 845 45 5

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 19:00 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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