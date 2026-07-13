ด่วน! ภูเก็ตสั่งตรวจ “สถานบันเทิง” ทั้งจังหวัด หวั่นซ้ำรอยไฟไหม้ลาดพร้าว
ผู้ว่าฯ ภูเก็ตสั่งท้องถิ่น 19 แห่งปูพรมตรวจระบบป้องกันไฟไหม้-ทางหนีไฟร้านอาหารและโรงแรมทั่วเกาะ ถอดบทเรียนโศกนาฏกรรมผับลาดพร้าว มุ่งสร้างความเชื่อมั่นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก
นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยที่โรงแรมภูเก็ตรอยัล ซิตี้ วันนี้ (13 กรกฎาคม 2569) ถึงเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิง ซอยลาดพร้าว 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อคืนวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย โดยแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสีย พร้อมกำชับทุกหน่วยงานนำเหตุการณ์นี้มาเป็นบทเรียนยกระดับมาตรการความปลอดภัยอาคารทุกประเภท
กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของอาคาร สถานบริการ โรงแรม และร้านอาหารอย่างมาก ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ มีนักท่องเที่ยวใช้บริการพื้นที่สาธารณะจำนวนมาก จำเป็นต้องรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทุกหน่วยงานต้องนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทบทวนสาเหตุ ประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 19 แห่ง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการตามระดับความเสี่ยง เน้นตรวจระบบป้องกันอัคคีภัย ทางหนีไฟ เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง และโครงสร้างอาคาร ให้พร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลอง เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์กู้ภัยให้ใช้งานได้ทันที การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
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