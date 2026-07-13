คปภ. เผยโรงเบียร์ลาดพร้าว ทำประกันอัคคีภัย 40 ล้านบาท เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
คปภ. เผยโรงเบียร์ลาดพร้าว ทำประกันอัคคีภัย 40 ล้านบาท มีระยะคุ้มครองถึง มี.ค 70 เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และครอบครัวผู้เสียชีวิต
นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ใกล้ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 27 ศพ ว่า สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
พร้อมได้สั่งการให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือด้านประกันภัยแก่ผู้ประสบภัยและทายาทผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ รวมทั้งสั่งการให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานรับข้อมูลผู้เสียชีวิต ณ สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่อง ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยและให้คำปรึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
พร้อมมอบหมายให้นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมายและตรวจสอบ และนางสาวชัชวริน โชติชูตระกูล ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ พร้อมเจ้าหน้าที่สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์ประกันภัยแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิด
นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมายและตรวจสอบ กล่าวว่า สำนักงาน คปภ. ได้ประสานกับพลตำรวจตรีพัลลภ แอร่มหล้า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านการประกันภัย (Insurance Bureau System : IBS) เพื่อค้นหากรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องของผู้ประสบภัยแต่ละราย รวมทั้งประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบความคุ้มครองและพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้ผู้ประสบภัยและทายาทผู้เสียชีวิตได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
จากการตรวจสอบข้อมูลด้านการประกันภัยในเบื้องต้น พบว่า สถานประกอบการดังกล่าวได้จัดทำประกันอัคคีภัยกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 12001-108-260189414 โดยมีระยะเวลาความคุ้มครองระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2570 รวมทุนประกันภัยทั้งสิ้น 40 ล้านบาท ครอบคลุมความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง ส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตั้งถาวร เครื่องใช้ไฟฟ้า และสต็อกสินค้า โดยอยู่ระหว่างสำรวจและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว
นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยไว้ เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมว่าผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บได้จัดทำประกันภัยประเภทอื่น อาทิ ประกันชีวิต ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ประกันสุขภาพ หรือประกันภัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประสบภัยและทายาทผู้เสียชีวิตได้รับสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยอย่างครบถ้วนตามเงื่อนไขและความคุ้มครองที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
เหตุการณ์ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา จึงขอให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร สถานบันเทิง และสถานประกอบการต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นประกันอัคคีภัย ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก หรือประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ช่วยบรรเทาความสูญเสียและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
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