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ร้านผ่านการตรวจได้อย่างไร? แกะทางหนีไฟโรงเบียร์ลาดพร้าว หลังพบประตูล็อกใกล้ห้องน้ำ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 20:00 น.
ร้านผ่านการตรวจได้อย่างไร? แกะทางหนีไฟโรงเบียร์ลาดพร้าว หลังพบโต๊ะขวาง-ประตูล็อกใกล้ห้องน้ำ

ไล่เรียงข้อเท็จจริงทางหนีไฟ “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” ใครมีหน้าที่ตรวจร้านอาหารและสถานบริการ ทำไม กทม.-มหาดไทยมองสถานะร้านต่างกัน

เหตุไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ที่คร่าชีวิตไป 27 ราย ทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาว่า ร้านที่มีคนใช้บริการหลักร้อยต่อคืนแห่งนี้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยมาได้อย่างไร? สรุปข้อเท็จจริงเท่าที่มีการยืนยันแล้ว พร้อมคำถามที่ยังรอคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทางออกที่ร้านระบุ กับสภาพจริงคืนเกิดเหตุ

ก่อนเกิดเหตุ เคยมีลูกค้ารีวิวผ่าน Google Maps ตั้งข้อสังเกตว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียว ซึ่งทางร้านเข้ามาตอบกลับว่าจริงๆ แล้วมีทางเข้าออกทั้งหมด 4 ทาง แต่ “จะเปิดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน” โดยทีมงานและการ์ดจะเป็นผู้จัดการเปิดให้ ตามรายงานของ The Thaiger ที่ขุดคอมเมนต์ดังกล่าวขึ้นมาเผยแพร่

เพจดัง ขุดรีวิวโรงเบียร์ลาดพร้าว มีทางเข้าออกทางเดียว เจ้าของร้านโต้เปิดเวลาฉุกเฉิน

อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดไฟไหม้จริงในคืนวันที่ 12 กรกฎาคม รายงานว่า ผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบและพบว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่บริเวณทางหนีไฟบางจุด รวมถึงโต๊ะขายลูกอมที่วางกีดขวางเส้นทางอพยพ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการหนีออกจากอาคารในช่วงเกิดเหตุ

ส่วนจุดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือประตูใกล้ห้องน้ำซึ่งเป็นบริเวณที่พบผู้เสียชีวิตมากที่สุด ตามการรายงานของสำนักข่าว TOP News นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเองและสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าประตูจุดนี้เปิดได้หรือไม่ ได้รับคำตอบว่าเป็นประตูที่ล็อกด้วยกลอน 2 ตัว ก่อนเจ้าหน้าที่จะแก้ไขว่า “เปิดได้ครับ” ซึ่งนายกฯ ได้ถามกลับทันทีว่าเพิ่งเปิดได้ตอนนี้ แล้วช่วงที่เกิดเหตุจริงประตูอยู่ในสภาพใด ส่วนข้อมูลที่ระบุว่าเป็นประตูไม้ติดป้าย “ห้ามเปิด” ที่แชร์ต่อกันในโซเชียลมีเดียนั้น ยังไม่มีหน่วยงานราชการยืนยันอย่างเป็นทางการ

ร้านเคยผ่านการตรวจครั้งล่าสุดเมื่อใด?

ในประเด็นนี้ยังไม่มีการเปิดเผยวันที่และผลการตรวจสอบครั้งล่าสุดต่อสาธารณะ สำนักข่าว เดลินิวส์ ระบุเพียงว่าผู้ว่าฯ กทม. กำลังเร่งตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและระบบทางหนีไฟของร้านย้อนหลัง ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนของ กทม. ขณะนี้ ส่วนสภาพจริงในคืนเกิดเหตุต่างจากสภาพวันที่เคยตรวจสอบหรือไม่ ยังเป็นคำถามที่ต้องรอผลตรวจสอบเอกสารอย่างเป็นทางการเช่นกัน

ใครมีหน้าที่ตรวจร้านอาหาร VS สถานบริการ

ตามกฎหมายไทย ร้านอาหารทั่วไปที่ขายสุราและมีดนตรีสดอยู่ภายใต้การกำกับของ สำนักงานเขต ผ่านการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ควบคู่กับการตรวจสอบความปลอดภัยอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ซึ่งกำหนดให้อาคารสาธารณะต้องมีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและทางหนีไฟเป็นประจำทุกปี

ในขณะที่ สถานบริการ ตามความหมายของพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 เช่น ผับ บาร์ หรือคลับที่เปิดหลังเที่ยงคืน ต้องขอใบอนุญาตแยกต่างหากจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทยและตำรวจ ซึ่งมีมาตรฐานความปลอดภัยและเวลาปิดที่เข้มงวดกว่า

วิธีเอาตัวรอดที่ต้องรู้ ไฟไหม้ผับ ห้ามหนีเข้าห้องน้ำเด็ดขาด

ทำไม กทม. และรัฐบาลมองสถานะร้านนี้ต่างกัน

จุดที่เป็นปมสำคัญคือ ตามรายงานของ Ryt9 นายกรัฐมนตรีอนุทินระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น ร้านนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารที่สามารถมีดนตรีสดได้ถึงเที่ยงคืนตามกฎหมาย ซึ่งเวลาเกิดเหตุคือประมาณ 23.57 น. จึงยังอยู่ในกรอบเวลาที่ได้รับอนุญาต

ขณะที่ เดลินิวส์ รายงานคำพูดของผู้ว่าฯ กทม. ที่ใช้คำอธิบายว่าเป็น สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ (ร้านอาหาร/โรงเบียร์) ซึ่งสะท้อนว่าในทางปฏิบัติร้านอาจดำเนินกิจการคล้ายสถานบันเทิงยามค่ำคืนมากกว่าร้านอาหารทั่วไป แม้จะจดทะเบียนในรูปแบบร้านอาหารก็ตาม ความไม่ตรงกันระหว่างสถานะตามเอกสารกับลักษณะการดำเนินกิจการจริงนี้เอง ที่อาจเป็นช่องว่างทำให้มาตรฐานความปลอดภัยที่ควรบังคับใช้กับสถานบริการไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ

เอกสารที่ต้องขอเพิ่มเพื่อหาคำตอบ

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าร้านผ่านการตรวจสอบมาได้อย่างไร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนจำเป็นต้องขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

  • ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากสำนักงานเขตจตุจักร พร้อมวันที่ออกและวันหมดอายุ
  • รายงานผลการตรวจสอบอาคารประจำปี (แบบ ร.1) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร มาตรา 32 ทวิ ซึ่งอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ต้องยื่นทุกปี
  • ผังทางหนีไฟที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานราชการ เพื่อเทียบกับสภาพจริงที่ตรวจพบหลังเกิดเหตุ
  • บันทึกการตรวจสอบครั้งล่าสุดของเจ้าหน้าที่เขต ระบุวันที่ตรวจ ผลตรวจ และข้อบกพร่องที่เคยพบหากมี
  • ใบอนุญาตสถานบริการ (หากมีการยื่นขอ) เพื่อยืนยันว่าร้านดำเนินกิจการภายใต้ใบอนุญาตประเภทใดกันแน่

จนกว่าเอกสารเหล่านี้จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างครบถ้วน คำถามที่ว่า ร้านผ่านการตรวจได้อย่างไร จึงยังคงเป็นคำถามที่รอคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

กทม. ประกาศจ่าย 29,700 บาท เยียวยาผู้เสียชีวิตไฟไหม้ลาดพร้าว

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 20:00 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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