เศร้า! ยืนยันพบร่าง “พี่กวาง” มือคียบอร์ดวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ลาดพร้าว
ยืนยันพบร่าง พี่กวาง มือคียบอร์ดวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ลาดพร้าว หลังจากที่ก่อนหน้านี้สูญเสีย นักร้องหญิงและมือกลองของวง
จากไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร เมื่อช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืนของวันที่ 12 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ก่อนที่ทางเพจจะรายงานต่อว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 0.32 น. โดยมีรายงานผู้เสียชีวิต 27 ศพ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้
วงทศกัณฐ์ วงดนตรีที่ขึ้นแสดงเป็นลำดับที่ 2 ในคืนเกิดเกิดเหตุ ได้รายงานว่า “ตอนนี้บรีส (นักร้องในวง) แฟนผมได้เสียแล้ว และดินนักร้องชายอีกคนยังไม่แน่ชัดว่าอยู่ที่ไหน และพี่กวางมือคีย์บอร์ดยังไม่มีการติดต่อมา บิวมือกลองตอนนี้อาการสาหัส รอดูอาการ” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นายสกล มีเปี่ยม อายุ 39 ปี หรือ เอ็ม เทพบุตร นักร้องและเพื่อนรุ่นพี่ของ นายพฤฒิพงษ์ พุดมอญ หรือ กวาง อายุประมาณ 35 ปี มือคีย์บอร์ดวง “ทศกัณฐ์” เดินทางมายืนยันร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ย่านลาดพร้าว
นายสกล เล่าถึงช่วงเวลาที่พยายามตามหารุ่นน้องตลอดทั้งคืน หลังมีกระแสข่าวว่ารอดชีวิต แต่สุดท้ายต้องยอมรับความจริงอันน่าเศร้าในช่วงเช้าว่า ตนและนายพฤฒิพงษ์สนิทกันมาก เพราะเคยเล่นดนตรีอยู่ในวงเดียวกัน
แม้ภายหลังผู้เสียชีวิตจะย้ายไปเป็นมือคีย์บอร์ดของวง “ทศกัณฐ์” ซึ่งเล่นประจำอยู่ที่สถานบันเทิงแห่งนี้ แต่ทั้งคู่ยังติดต่อพูดคุยกันอยู่เสมอ โดยเมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา ตนพยายามโทรศัพท์หาเพราะมีเรื่องจะคุย แต่ไม่สามารถติดต่อได้ ก่อนจะทราบข่าวว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้
ช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. เพื่อนในกลุ่มแจ้งว่าพบตัวนายพฤฒิพงษ์แล้ว และได้รับการช่วยเหลือส่งโรงพยาบาล ทำให้ตนโล่งใจและรีบขับรถตระเวนตามหาไปตามโรงพยาบาลหลายแห่ง แต่กลับไม่พบรายชื่อ กระทั่งภายหลังทราบว่า ผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกนำส่งมายังโรงพยาบาลตำรวจ และมีการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลในช่วงเช้า ตนจึงรีบเดินทางมาดูด้วยตาตัวเอง
ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้พูดคุยกันว่า นายพฤฒิพงษ์มีแผนจะลาออกจากวง “ทศกัณฐ์” ภายในสิ้นเดือนนี้ เพื่อย้ายมาร่วมงานกับตนในการแต่งเพลงและเล่นดนตรีด้วยกันแต่ด้วยจังหวะเวลาที่ยังไม่ลงตัว ทำให้ยังคงเล่นดนตรีอยู่ที่ร้านเกิดเหตุ จนมาประสบโศกนาฏกรรมครั้งนี้
ในฐานะคนทำอาชีพนักดนตรี นายสกลยังสะท้อนปัญหาระบบความปลอดภัยของสถานบันเทิง ว่า เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความหวาดผวาให้กับนักดนตรีจำนวนมาก เพราะโดยปกติแล้วเวทีของวงดนตรีมักตั้งอยู่ลึกที่สุดภายในร้าน ขณะที่ทางเข้าออกของนักดนตรีส่วนใหญ่เป็นประตูเฉพาะ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจึงแทบไม่มีโอกาสอพยพได้ทัน
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