แผ่นโฟมซับเสียง ตัวการไฟลามเร็ว โรงเบียร์ลาดพร้าว เปลวเพลิงวิ่งเต็มฝ้าในไม่กี่วินาที
เจ้าหน้าที่ ชี้ วัสดุซับเสียงบนเพดานกลายเป็นเชื้อเพลิง ทำไฟกระจายและสร้างควันหนาทึบ ก่อนผู้ใช้บริการจำนวนมากหนีไม่ทัน
กลุ่มควันขนาดเล็กเหนือเวทีของร้าน โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เปลี่ยนเป็นเปลวเพลิงรุนแรงภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ก่อนลามไปตามแนวฝ้าเพดานทั่วอาคาร แผ่นโฟมซับเสียงที่ติดตั้งอยู่ด้านบนกลายเป็นตัวเร่งสำคัญ ทำให้ไฟเดินทางเร็วและสร้างควันปริมาณมหาศาลในพื้นที่ปิด
เหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 23.57 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ภายในร้านเลขที่ 17 ถนนลาดพร้าว ใกล้ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ขณะเกิดเหตุมีลูกค้าและพนักงานอยู่ภายในมากกว่า 200 คน เหตุการณ์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 27 ราย และมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก
จากควันเล็ก ๆ สู่ไฟเต็มเพดานใน 5 วินาที
ผู้ดูแลร้านให้ข้อมูลว่า ก่อนเกิดเหตุสังเกตเห็นไฟบริเวณป้ายเหนือเวทีดับลง จากนั้นพบควันลอยขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ผ่านไปประมาณ 5 วินาที เปลวเพลิงกลับพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง ลูกค้าภายในร้านจึงแตกตื่นและพยายามวิ่งไปยังทางออกพร้อมกัน
ระหว่างนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รายงานว่าไฟลามบริเวณด้านบนอย่างรวดเร็ว เมื่อนายอนุทินตั้งข้อสังเกตว่า “มันเป็นโฟมด้านบน” นายชัชชาติตอบว่า “ใช่ ไฟไปเร็วมาก”
ภาพหลังเกิดเหตุยังพบว่า ฝ้าเพดานและวัสดุด้านบนเสียหายหนัก ขณะที่โต๊ะ เก้าอี้ และสิ่งของบางส่วนด้านล่างไม่ได้ถูกไฟเผาทำลายในระดับเดียวกัน ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลว่า เพลิงวิ่งไปตามวัสดุซับเสียงเหนือศีรษะ ก่อนควันและความร้อนกระจายลงมายังพื้นที่ที่มีคนอยู่
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงชี้โฟมติดไฟและลามเร็ว
นายจักรกฤษณ์ คงคำ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง อธิบายในรายการโหนกระแสวันนี้ (13 ก.ค. 69) ว่า วัสดุลักษณะเป็นแผ่นโฟมผิวขรุขระที่พบภายในร้าน ใช้ติดผนังหรือเพดานเพื่อช่วยดูดซับเสียงและลดเสียงสะท้อน
ปัญหาอยู่ที่วัสดุชนิดนี้ติดไฟได้ เมื่อเปลวเพลิงสัมผัสพื้นผิว ไฟสามารถลามผ่านแผ่นโฟมอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังก่อให้เกิดควันหนาแน่น ผู้ที่สูดควันเข้าไปอาจหมดสติและเสียชีวิตได้ แม้ร่างกายไม่ได้สัมผัสเปลวไฟโดยตรง
คำอธิบายนี้สอดคล้องกับข้อมูลจากผู้ประสบเหตุ ซึ่งระบุว่าเห็นเพดานเริ่มติดไฟ ก่อนชิ้นส่วนวัสดุด้านบนร่วงลงมา ขณะที่ควันปกคลุมพื้นที่ภายในร้านอย่างรวดเร็ว ผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่มีอาการสำลักควัน
ทำไมโฟมซับเสียงจึงเร่งไฟได้รุนแรง
แผ่นซับเสียงที่ใช้ตามห้องดนตรี ผับ และสถานบันเทิงจำนวนมากผลิตจากโฟมโพลียูรีเทนแบบเซลล์เปิด ผู้ผลิตจะขึ้นรูปพื้นผิวให้มีร่องหรือปุ่มจำนวนมาก เพื่อเพิ่มพื้นที่รับคลื่นเสียง แต่โครงสร้างแบบเดียวกันทำให้วัสดุมีพื้นที่สัมผัสกับอากาศสูง
เมื่อได้รับความร้อนมากพอ เปลวไฟจึงเกาะพื้นผิวและเดินทางผ่านแผ่นโฟมได้รวดเร็วกว่าวัสดุทึบทั่วไป ยิ่งติดตั้งต่อเนื่องเป็นพื้นที่กว้างบนผนังหรือเพดาน วัสดุจะกลายเป็นเส้นทางให้เพลิงลามจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง
งานทดสอบของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ NIST พบว่า โฟมโพลียูรีเทนที่นำมาทดสอบสามารถติดไฟภายในเวลา 3–14 วินาที และปล่อยความร้อนสูงสุดภายในเวลาไม่ถึง 45 วินาที ส่วนโฟมที่ไม่มีสารหน่วงไฟติดไฟได้ภายในประมาณ 10 วินาที เมื่อสัมผัสแหล่งกำเนิดไฟ
การทดสอบของ NIST ในคดีไฟไหม้ The Station Nightclub ที่สหรัฐฯ ยังพบว่า เปลวไฟลามอย่างรวดเร็วบนวัสดุโฟม ก่อนจุดให้แผ่นไม้ที่ติดตั้งอยู่ข้างเคียงลุกไหม้ตาม ส่งผลให้ความร้อนภายในอาคารเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงเวลาไม่ถึง 2 นาที
โฟมไม่ใช่ต้นเพลิง แต่เป็นตัวเร่งไฟ
ต้องแยกระหว่าง สาเหตุที่ทำให้ไฟเริ่มไหม้ กับ วัสดุที่ทำให้เพลิงลุกลามรวดเร็ว
รายงานเบื้องต้นจากกระทรวงมหาดไทยตั้งข้อสันนิษฐานว่า ไฟอาจเริ่มจากระบบไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบนฝ้าเพดาน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังต้องตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าและร่องรอยในพื้นที่ก่อนสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการ
หากข้อสันนิษฐานเรื่องระบบไฟฟ้าถูกต้อง กระแสไฟหรือความร้อนอาจเป็นตัวเริ่มเหตุ ส่วนแผ่นโฟมซับเสียงที่ติดตั้งอยู่ใกล้กันทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิง พาเปลวไฟวิ่งไปตามแนวเพดานและกระจายไปทั่วร้าน
ตำแหน่งของวัสดุยิ่งเพิ่มความรุนแรง เพราะความร้อนและควันลอยขึ้นด้านบน เมื่อไฟติดวัสดุบนฝ้า เปลวเพลิงจึงเคลื่อนตัวเหนือศีรษะผู้ใช้บริการ ก่อนควันร้อนลดระดับลงมาปิดกั้นการมองเห็นและเส้นทางอพยพ
ควันจากโฟมทำให้หมดสติได้ในเวลาไม่นาน
อันตรายจากโฟมไม่ได้มีเฉพาะเปลวไฟ เมื่อวัสดุพลาสติกและโพลียูรีเทนไหม้ในพื้นที่ปิด การเผาไหม้อาจปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ รวมถึงสารพิษอื่นจากส่วนประกอบของวัสดุ
ข้อมูลจากสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐฯ ระบุว่า เมื่อโฟมโพลียูรีเทนสลายตัวด้วยความร้อน สามารถปล่อยไฮโดรเจนไซยาไนด์ ซึ่งออกฤทธิ์รวดเร็วและเป็นพิษรุนแรงต่อร่างกาย
อย่างไรก็ตาม ต้องรอผลตรวจวัสดุจากร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เพื่อระบุชนิดของโฟม ส่วนประกอบทางเคมี และสารที่เกิดขึ้นจริงจากการเผาไหม้ ไม่ควรนำข้อมูลจากโฟมทุกชนิดมาสรุปแทนผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตหลายรายกระจุกตัวอยู่บริเวณทางไปห้องน้ำและภายในห้องน้ำ ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าไฟฟ้าดับ ควันหนาทึบ และป้ายบอกทางออกไม่ชัดเจน ทำให้หลายคนเลือกวิ่งลึกเข้าไปด้านหลังแทนที่จะออกจากอาคาร
ไม่มีสปริงเกอร์ ทางออกถูกกีดขวาง ยิ่งลดเวลาเอาตัวรอด
ผู้ดูแลร้านยืนยันว่า ภายในอาคารไม่มีระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง มีเพียงถังดับเพลิงและประตูทางออก เมื่อไฟจับแผ่นโฟมและลามบนฝ้าอย่างรวดเร็ว จึงไม่มีระบบอัตโนมัติช่วยกดเปลวไฟตั้งแต่ระยะแรก
เจ้าหน้าที่ยังพบโต๊ะขายลูกอมและกล่องเครื่องดื่มอยู่บริเวณเส้นทางหนีไฟบางจุด ขณะที่ประตูใกล้ห้องน้ำมีชุดกลอนและไม่มีป้ายบอกทางออกสำหรับลูกค้า ประเด็นเหล่านี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าส่งผลต่อการอพยพในคืนเกิดเหตุมากเพียงใด
เมื่อรวมกันทั้งไฟที่วิ่งตามแผ่นโฟม ควันที่หนาทึบ ไม่มีระบบสปริงเกอร์ ผู้ใช้บริการมากกว่า 200 คน และเส้นทางออกที่มีข้อจำกัด เวลาสำหรับการหนีออกจากร้านจึงเหลือน้อยมาก
ใครอนุญาตให้ใช้วัสดุชนิดนี้?
หลังเจ้าหน้าที่ชี้ว่าแผ่นโฟมซับเสียงเป็นตัวเร่งไฟ คำถามจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่ว่าไฟเริ่มจากจุดใด แต่รวมถึงกระบวนการเลือกและตรวจสอบวัสดุตกแต่งด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบว่า ร้านใช้โฟมชนิดใด มีเอกสารรับรองคุณสมบัติหน่วงไฟหรือไม่ ใครเป็นผู้ออกแบบและติดตั้ง ร้านเคยเปลี่ยนวัสดุหลังเจ้าหน้าที่ตรวจอาคารหรือเปล่า และข้อกำหนดของใบอนุญาตระบุเรื่องวัสดุตกแต่งไว้อย่างไร
หลักฐานจากเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงหลายแห่งแสดงให้เห็นตรงกันว่า แผ่นโฟมซับเสียงที่ไม่มีคุณสมบัติหน่วงไฟอาจเปลี่ยนประกายไฟขนาดเล็กให้กลายเป็นเพลิงที่ลามทั่วอาคารได้ในเวลาไม่กี่สิบวินาที
สำหรับโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ผลตรวจทางวิทยาศาสตร์ยังต้องตอบให้ชัดว่าโฟมเป็นชนิดใด แต่ข้อเท็จจริงในพื้นที่ยืนยันแล้วว่า ไฟลามไปตามวัสดุบนเพดานอย่างรวดเร็ว และแผ่นโฟมซับเสียงมีบทบาทสำคัญในการเร่งการลุกลามของเพลิงครั้งนี้
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