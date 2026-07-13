ข่าว

กรมคุ้มครองสิทธิ พร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว รายละ 3 แสน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 13:53 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 13:57 น.

กรมคุ้มครองสิทธิ พร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว รายละ 300,000 บาท เผยสาเหตุผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากสูดควันพิษ

นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดรพร้าว ซึ่งขณะนี้มีผู้เสียชีวิต 27 ศพ ได้รับบาดเจ็บ 63 รายว่า หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าว พล.ต.ท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเตรียมลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา หลังเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้ว

หากผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนพบว่า เหตุการณ์เกิดจากการกระทำโดยประมาทหรือการกระทำความผิดทางอาญาของบุคคลอื่น ผู้เสียหายจะมีสิทธิได้รับการเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนฯ โดยกรณีผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือ รายละ 300,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราใหม่ที่ปรับเพิ่มจากเดิม 200,000 บาท

ส่วนการระบุอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต ขณะนี้สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการตรวจพิสูจน์ โดยยังไม่สามารถสรุปสาเหตุหรือรายละเอียดแทนพนักงานสอบสวนได้ เนื่องจากอยู่ในสำนวนคดี

อย่างไรก็ตาม จากข้อสังเกตเบื้องต้น นายไตรยฤทธิ์ ระบุว่า ผู้เสียชีวิตจำนวนมากอาจไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรง แต่เป็นผลจากการสูดดมควันพิษและก๊าซพิษจากวัสดุประเภทโฟมภายในอาคาร ซึ่งเมื่อรวมกับภาวะขาดอากาศหายใจ อาจทำให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ต้องรอผลพิสูจน์ทางนิติเวชอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ตั้งจุดรับคำร้องช่วยเหลือ บริเวณชั้น 3 สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการจนถึงช่วงดึก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยจะรับคำร้องและประสานดำเนินการทันทีเมื่อได้รับผลการสอบสวนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยา เพื่อเตรียมอนุมัติหลักการจ่ายเงินโดยเร็ว เมื่อมีผลการสอบสวนและสามารถยืนยันตัวผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บได้ครบถ้วน

สำหรับผู้บาดเจ็บ จะได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 บาท ค่าขาดประโยชน์จากการทำงาน คำนวณตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในพื้นที่และจำนวนวันที่สูญเสียรายได้ รวมถึงค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายหรือจิตใจ ไม่เกิน 50,000 บาท โดยวงเงินช่วยเหลือจะพิจารณาตามระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บเป็นรายกรณี ส่วนกรณีผู้เสียชีวิต จะได้รับการเยียวยาสูงสุด 300,000 บาทต่อราย ตามที่กฎหมายกำหนด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บิว มือกลองวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ข่าว

ประวัติเศร้า บิว มือกลองวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุไฟไหม้ เพิ่งร่วมวงไม่ถึงเดือน

3 นาที ที่แล้ว
ภูเก็ตสั่งตรวจ &quot;สถานบันเทิง&quot; ทั้งจังหวัด หวั่นซ้ำรอยไฟไหม้ลาดพร้าว ข่าว

ด่วน! ภูเก็ตสั่งตรวจ “สถานบันเทิง” ทั้งจังหวัด หวั่นซ้ำรอยไฟไหม้ลาดพร้าว

8 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แผ่นโฟมซับเสียง ตัวการไฟลามเร็ว โรงเบียร์ลาดพร้าว เปลวเพลิงวิ่งเต็มฝ้าในไม่กี่วินาที

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า! ยืนยันพบร่าง “พี่กวาง” มือคียบอร์ดวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ลาดพร้าว

44 นาที ที่แล้ว
ดีเจมะตูม พูดสาเหตุถอนหุ้นโรงเบียร์ ณลาดพร้าว ข่าว

ดีเจมะตูม พูดสาเหตุถอนหุ้นโรงเบียร์ เผยไปร้านแค่ครั้งเดียว ทำหน้าที่แค่ประชาสัมพันธ์

45 นาที ที่แล้ว
วิธีเอาตัวรอดที่ต้องรู้ ไฟไหม้ผับ-ร้านอาหาร ห้ามหนีเข้าห้องน้ำเด็ดขาด ข่าว

วิธีเอาตัวรอดที่ต้องรู้ ไฟไหม้ผับ ห้ามหนีเข้าห้องน้ำเด็ดขาด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมคุ้มครองสิทธิ พร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว รายละ 3 แสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปผลงาน วอลเลย์บอลหญิงไทย ได้เงินสะสมกี่ล้าน หลังแข่งจบ VNL 2026 วอลเลย์บอล

สรุปผลงาน วอลเลย์บอลหญิงไทย ได้เงินสะสมกี่ล้าน หลังแข่งจบ VNL 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“แซม นีล” นักแสดงนำ “จูราสสิค ปาร์ค” เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 78 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อินฟลูดัง โต้ข่าว เจ้าของโรงเบียร์ เสียชีวิต ยังวิ่งกลับช่วยลูกค้า เข้า ICU ไม่ทราบโอกาสรอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร ชี้ชัด &quot;Backdraft&quot; ต้นเหตุเปลวไฟพุ่งถล่มโรงเบียร์ลาดพร้าว บันเทิง

เปิ้ล นาคร ชี้ชัด “Backdraft” ต้นเหตุเปลวไฟพุ่งถล่มโรงเบียร์ลาดพร้าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย 2 ตำรวจสันติบาล เสียชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ญาติเพิ่งตามหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กองทัพไทย โต้เขมร นำเสนอข่าวปลอม F-16 ไทยไถลรันเวย์ เอาข่าวที่กรีซมามั่ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอกาสทองของนักลงทุน! เป็นเจ้าของคอนโดทำเล CBD ในราคาต่ำกว่าตลาดสูงสุด 30% โดย FazWaz เศรษฐกิจ

โอกาสทองของนักลงทุน! เป็นเจ้าของคอนโดทำเล CBD ในราคาต่ำกว่าตลาดสูงสุด 30% โดย FazWaz

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนทีไว้อาลัย นักเรียน ม.6 จากไปอย่างสงบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใหม่ พัชรี มีคิวร้องเพลง โรงเบียร์ลาดพร้าว บัตร Sold out แต่เกิดเพลิงไหม้ก่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. ประกาศจ่าย 29,700 บาท เยียวยาผู้เสียชีวิตไฟไหม้ลาดพร้าว ข่าว

กทม. ประกาศจ่าย 29,700 บาท เยียวยาผู้เสียชีวิตไฟไหม้ลาดพร้าว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คาดสาเหตุไฟไหม้ ข่าว

สาเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว คาดไฟฟ้าลัดวงจรบนฝ้าเพดาน ก่อนลามปิดทางหนี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

DSI ขอหมายจับ 30 หมาย เอาผิดคดี Forex “ป้อม ภาวุธ” โดนด้วยหลังพบเส้นเงินเกี่ยวข้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

กอล์ฟ พิชญะ เลื่อนเพลงใหม่ ไว้อาลัยไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดผัง “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” บอกมี 4 ประตูหนีไฟ รอสอบวันเกิดเหตุใช้ได้จริงกี่บาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ตั๊กแตน ชลดา” เผย “พี่ตุ๋น” มือกีตาร์คนสนิท รอดชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้รอดชีวิตไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ข่าว

อินฟลูฯ ช็อกไฟไหม้โรงเบียร์ โชคดีมีสติ เห็นควันพุ่งคิดว่าดรายไอซ์ ไฟคลอกคนต่อหน้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ป.ป.ส. เผยตัวการใหญ่ยาเสพติดคดี “แอร์มีนา” หนีออกนอกประเทศแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน จี้หน่วยงานรัฐตรวจสอบตรงไปตรงมา เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 13:53 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 13:57 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดีเจมะตูม พูดสาเหตุถอนหุ้นโรงเบียร์ ณลาดพร้าว

ดีเจมะตูม พูดสาเหตุถอนหุ้นโรงเบียร์ เผยไปร้านแค่ครั้งเดียว ทำหน้าที่แค่ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่: 13 กรกฎาคม 2569
วิธีเอาตัวรอดที่ต้องรู้ ไฟไหม้ผับ-ร้านอาหาร ห้ามหนีเข้าห้องน้ำเด็ดขาด

วิธีเอาตัวรอดที่ต้องรู้ ไฟไหม้ผับ ห้ามหนีเข้าห้องน้ำเด็ดขาด

เผยแพร่: 13 กรกฎาคม 2569
สรุปผลงาน วอลเลย์บอลหญิงไทย ได้เงินสะสมกี่ล้าน หลังแข่งจบ VNL 2026

สรุปผลงาน วอลเลย์บอลหญิงไทย ได้เงินสะสมกี่ล้าน หลังแข่งจบ VNL 2026

เผยแพร่: 13 กรกฎาคม 2569

“แซม นีล” นักแสดงนำ “จูราสสิค ปาร์ค” เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 78 ปี

เผยแพร่: 13 กรกฎาคม 2569
Back to top button