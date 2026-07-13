กรมคุ้มครองสิทธิ พร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว รายละ 3 แสน
กรมคุ้มครองสิทธิ พร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว รายละ 300,000 บาท เผยสาเหตุผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากสูดควันพิษ
นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดรพร้าว ซึ่งขณะนี้มีผู้เสียชีวิต 27 ศพ ได้รับบาดเจ็บ 63 รายว่า หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าว พล.ต.ท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเตรียมลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา หลังเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้ว
หากผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนพบว่า เหตุการณ์เกิดจากการกระทำโดยประมาทหรือการกระทำความผิดทางอาญาของบุคคลอื่น ผู้เสียหายจะมีสิทธิได้รับการเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนฯ โดยกรณีผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือ รายละ 300,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราใหม่ที่ปรับเพิ่มจากเดิม 200,000 บาท
ส่วนการระบุอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต ขณะนี้สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการตรวจพิสูจน์ โดยยังไม่สามารถสรุปสาเหตุหรือรายละเอียดแทนพนักงานสอบสวนได้ เนื่องจากอยู่ในสำนวนคดี
อย่างไรก็ตาม จากข้อสังเกตเบื้องต้น นายไตรยฤทธิ์ ระบุว่า ผู้เสียชีวิตจำนวนมากอาจไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรง แต่เป็นผลจากการสูดดมควันพิษและก๊าซพิษจากวัสดุประเภทโฟมภายในอาคาร ซึ่งเมื่อรวมกับภาวะขาดอากาศหายใจ อาจทำให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ต้องรอผลพิสูจน์ทางนิติเวชอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ตั้งจุดรับคำร้องช่วยเหลือ บริเวณชั้น 3 สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการจนถึงช่วงดึก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยจะรับคำร้องและประสานดำเนินการทันทีเมื่อได้รับผลการสอบสวนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยา เพื่อเตรียมอนุมัติหลักการจ่ายเงินโดยเร็ว เมื่อมีผลการสอบสวนและสามารถยืนยันตัวผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บได้ครบถ้วน
สำหรับผู้บาดเจ็บ จะได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 บาท ค่าขาดประโยชน์จากการทำงาน คำนวณตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในพื้นที่และจำนวนวันที่สูญเสียรายได้ รวมถึงค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายหรือจิตใจ ไม่เกิน 50,000 บาท โดยวงเงินช่วยเหลือจะพิจารณาตามระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บเป็นรายกรณี ส่วนกรณีผู้เสียชีวิต จะได้รับการเยียวยาสูงสุด 300,000 บาทต่อราย ตามที่กฎหมายกำหนด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อาลัย 2 ตำรวจสันติบาล เสียชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ญาติเพิ่งตามหา
- กทม. ประกาศจ่าย 29,700 บาท เยียวยาผู้เสียชีวิตไฟไหม้ลาดพร้าว
- เช็กมาตรฐานทางหนีไฟ สถานบันเทิงต้องมีอะไรบ้างตามกฎหมาย หลังเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: