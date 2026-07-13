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ประวัติเศร้า บิว มือกลองวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุไฟไหม้ เพิ่งร่วมวงไม่ถึงเดือน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 15:03 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 15:05 น.
บิว มือกลองวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว

วงทศกัณฐ์ ยืนยัน บิว มือกลอง เสียชีวิตแล้วเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เพื่อนเผยประวัติเศร้าเพิ่งมาร่วมวงได้ไม่ถึงเดือน

จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 27 ศพและได้รับบาดเจ็บ 63 ราย หนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คือ วงทศกัณฑ์ วงดนตรีที่ขึ้นแสดงเป็นลำดับที่ 2 ในคืนเกิดเกิดเหตุ ล่าสุด คุณไอซ์ วงทศกัณฐ์ ออกมาให้ข้อมูลในรายการโหนกระแสว่าก่อนหน้านี้วงเล่นดนตรีที่ร้านดังกล่าว 4 วัน ก่อนถูกลดมาเหลือ 3 วันต่อสัปดาห์ โดยเล่นที่ร้านมาประมาณ 2 ปีแล้ว

คุณไอซ์ เล่าว่าวันเกิดเหตุสมาชิกวงทศกัณฑ์ 11 คนอยู่ในร้าน มี 2 คนที่อยู่บนเวที ส่วนนักร้องหญิงจะเดินลงไปหาลูกค้าที่กลางร้าน เวลาเกิดเหตุตนที่ยืนเขียนสคริปต์อยู่ที่จอมอร์นิเตอร์ส่งให้คนในวงจู่ ๆ ดับลง รวมทั้งไฟที่ส่องหน้านักร้อง จากนั้น ดิน นักร้องชาย ก้มลงไปแก้ไขเพราะคิดว่ามีคนแตะปลั๊ก จากนั้น กวาง พฤฒิพงษ์ พุดมอญ มือคียบอร์ดของวง ชี้ให้ดูว่ามีควันไฟตรงคัตเอาต์ และตะโกนบอกคนในวงให้ออกไปและหนี สิ้นคำพูดไฟในร้านก็ดับลง จากนั้นควันอัดเต็มร้าน ก่อนทราบข่าวเศร้าว่าอีกฝ่ายเสียชีวิตแล้ว

ระหว่างการพูดคุยในรายการ คุณไอซ์ แจ้งว่า บิว มือกลองวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตหลังจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้ สมาชิกวงเผยว่าคุณบิวเพิ่งมาอยู่กับวงดนตรีได้ไม่ถึงเดือน

คุณไอซ์ วงทศกัณฐ์
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 15:03 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 15:05 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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