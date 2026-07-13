ดีเจมะตูม พูดสาเหตุถอนหุ้นโรงเบียร์ เผยไปร้านแค่ครั้งเดียว ทำหน้าที่แค่ประชาสัมพันธ์
ดีเจมะตูม แจงโหนกระแส เล่าจุดเริ่มต้นรู้จักเจ้าของร้าน เผยเคยรับหน้าที่แค่ประชาสัมพันธ์ ยืนยันคืนหุ้นโรงเบียร์ณ ลาดพร้าวหลายปีแล้ว เพราะแคสงานที่ต่างประเทศได้ ไม่อยากทำธุรกิจกลางคืน
วันนี้ (13 กรกฎาคม 2569) รายการโหนกระแสได้พูดคุยกับ ดีเจมะตูม เตชินท์ พลอยเพชร หนึ่งในผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นคนแรก ๆ หลังเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 27 ราย เจ้าตัวเผยว่าร้านดังกล่าวเป็นร้านเก่าที่ตนเคยจะทำ แต่คืนหุ้นร้านไปหลายปีแล้วและยังไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ขอภาวนาให้ไม่มีเคสดำเพิ่ม พร้อมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ และขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสีย
ดีเจมะตูม เล่าจุดเริ่มต้นว่าตนรู้จักกับ คุณนาย เจ้าของร้านผ่านรุ่นน้อง ยอมรับว่าเมื่อก่อนตนเป็นสายปาร์ตี้สายเที่ยว ซึ่งคุณนายเคยเปิดร้านมาก่อนแถว ๆ บางเขน ซึ่งเป็นร้านที่ดังมาก วัยรุ่นชอบไป และเคยทำธุรกิจแนวนี้มาก่อนจากต่างจังหวัด หลังทั้งสองรู้จักและสนิทกันมากขึ้น
จากนั้นดีเจมะตูมออกมาเปิดร้านเป็นของตนเองย่านอารีย์ ตนชวนอีกฝ่ายมาที่ร้านด้วย ซึ่งอีกฝ่ายเอ่ยปากถามว่าทำไมมาทำร้านถึงไม่บอกเลย จึงชักชวนให้มาทำร้านด้วยกันย่านลาดพร้าว ตอนแรกที่พูดคุยกันไม่ใช่การทำร้านโรงเบียร์แต่เป็นร้านดนตรีสด มีการขายอาหาร ตอนนั้นดีเจมะตูมมีความสนใจในการทำธุรกิจกลางคืนอยู่แล้วจึงตกลงทำด้วย แต่ยังไม่คุยถึงการทำสัญญาหรือลงเงินต่าง ๆ
ดีเจคนดังพูดกับคุณนายว่าสามารถนำชื่อตนไปหาลูกค้าได้เลย เพราะการทำร้านขึ้นมาต้องอาศัยพาร์ทเนอร์หรือสปอนเซอร์ ตนเองไม่ได้ดูเรื่องรายละเอียดหลังบ้าน แต่ดูแลเรื่องการ PR หรือ ประชาสัมพันธ์ เป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นคนในวงการ ในเวลาต่อมาอีกฝ่ายเชิญในดีเจมะตูมเข้ามาดูสถานที่เพื่อถ่ายรูปโปรโมตว่าจะมาเปิดธุรกิจใหม่คาดว่าน่าจะเป็นเวลา 2 ปีกว่าแล้ว
ต่อมา ดีเจมะตูม เข้าไปที่ร้านและสังเกตเห็นว่าวันที่เข้าไปดูร้านถูกจัดการไว้หมดแล้ว มีการสร้างประตู 4 ทาง ซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกที่เข้าไปที่ร้าน และจากนั้นก็ไม่เคยเข้าไปเลยกระทั่งถอนหุ้นไป ซึ่งสาเหตุที่ขอถอนหุ้นเพราะเวลานั้นตนแคสงานที่ต่างประเทศได้พอดี ไม่อยากทำธุรกิจกลางคืนแล้ว
ดีเจมะตูม เผยว่าวันแรกที่อีกฝ่ายเข้ามาชวนทำธุรกิจมีแค่ตนและคุณนาย แต่หลังจากตนถอนหุ้นปีคาดว่าอีกฝ่ายน่าจะหาหุ้นส่วนมาเพิ่ม ตอนนี้เจ้าตัวไม่ทราบว่ามีหุ้นส่วนกี่คน
ทั้งนี้ หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการ เผยว่า รายชื่อกรรมการของร้านมีทั้งสิ้น 2 คน
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