กิต Three Man Down เคยเรียกร้องนักดนตรีเสี่ยงอันตราย แต่โดนด่าเรื่องมาก
กิต Three Man Down เป็นกระบอกเสียงเรียกร้องผู้ประกอบการยกระดับความปลอดภัยสถานบันเทิง เผยคนทำงานเสี่ยงอันตรายรอบด้าน หลังไฟไหม้โรงเบียร์ดับ 27 ศพ
หลังเหตุเพลิงไหม้ ร้านอาหารโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ล่าสุดข้อมูลจากเพจ กรุงเทพมหานคร เผยข้อมูลยอดผู้เสียชีวิต 27 ราย บาดเจ็บ 71 ราย ในจำนวนนี้อาการค่อนข้างหนัก 22 ราย ขณะที่ วงทศกัณฐ์ วงดนตรีที่เล่นอยู่ในที่เกิดเหตุสูญเสียสมาชิกวงทั้งสิ้น 3 ราย ได้แก่ น้องบรีส นักร้องหญิง, กวาง มือคีย์บอร์ด, บิว มือกลอง รวมทั้งตามหา ดิน นักร้องชาย
ล่าสุดนักร้องหนุ่ม กิต Three Man Down หรือ กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์ ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Krit Jeerapattananuwong ขอเป็นกระบอกเสียงให้คนทำงานในสถานบันเทิงหรืองานเฟสติวัลคชต่าง ๆ ที่มีความอันตราย ฝั่งนักดนตรีพยายามสื่อสารมาตลอด แต่กลับถูกมองว่าเรื่องมากและไม่มีสปริต
“อยากขอเป็น 1 เสียงสำหรับในส่วนของคนที่ทำงานในสถานที่แบบนี้ครับ ทุกวันนี้สถานบันเทิง หรือ เฟสติวัล มันอันตรายครับ เป็นสิ่งที่นักดนตรี หรือ คนทำงานในนั้นพยายามสื่อสารมาตลอด แต่มันไม่เป็นผลครับพูดไปก็โดนดราม่า ทัวร์ลง หาว่าเรื่องมากบ้าง ไม่มีสปิริตบ้าง จริง ๆ มีอีกเยอะเลยครับ
– ทางหนีไฟไม่มี
– ไฟรั่วบนเวที
– เรื่องอากาศถ่ายเท ไม่สะดวก
– โครงสร้างเวที ที่ไม่ปลอดภัย (พี่เจ๋งโดนมาแล้ว)
– อาวุธ และ ความปลอดภัย( พี่เอ๊ะ จิรากร ก็โดนมาแล้ว)
– ความปลอดภัยของ Effect (พลุ,ควัน,ใดๆ) (ผมโดนจนชินแล้ว )
– ไหนจะตำแหน่งของครัว และระบายอากาศของครัวอีก
– ตอนฝนตก/งานสงกราน บอกไม่ฉีด ๆ ขึ้นมา ก็ฉีด หยุดโชว์ก็โดนว่าโดนดุ
พยายามสื่อสารมาตลอดครับ ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องนี้จากใจจริงครับ และหวังว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ครับ ขอร้องเถอะครับจากใจจริง ๆ ใส่ใจความปลอดภัยมากกว่านี้กันเถอะครับ ทั้งเจ้าของ ทั้งผู้จัด หากมีข้อติเตียน หรือสิ่งใด เปิดใจฟังก่อนจะหาว่าพวกเราเรื่องมากเถอะครับ”
จากนั้นเจ้าตัวคอมเมนตืเพิ่มเติมอีกโพสต์ว่า “ไม่ต้องมาเข้าใจxูก็ได้ ในข่าวที่ผมโวยวายเรื่องพลุกับเรื่องเวทีเปียก ฝนตก แต่อยากให้ลองดูในวันที่มาโวยวายบอกว่าพวกนักดนตรีที่ไม่เล่นแx่งไม่เฟี้ยวเหมือนวงนั้นวงนี้ ไม่สปิริต พวกผมไม่ได้เล่นไม่ได้ครับ แต่ถ้าพวกผมเพิกเฉย มันจะมีปัญหาตามมาครับ
พวกผมแค่อยากจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแค่นั้น มันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนที่ยุคพวกผมก็ได้แต่อยากให้น้อง ๆ ที่ตามมาไม่ต้องมาไฟช็อต บนเวทีหรือตกเวทีหรือไฟไหม้อีกแล้ว”
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