“แซม นีล” นักแสดงนำ “จูราสสิค ปาร์ค” เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 78 ปี
แซม นีล นักแสดงนำ จูราสสิค ปาร์ค และ โพเสซชั่น เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 78 ปี เบื้องต้นไม่ได้มีการแจ้งสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใด
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า นาย แซม นีล (Same Neill) นักแสดงจ้าวบทบาทชาวนิวซีแลนด์ เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 78 ปี
โดยทางบัญชีอินสตาแกรมของนายนีลเป็นคนแจ้งข่าวเศร้าครั้งนี้ โดยไม่ได้ระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้ อย่างไรก็ตามไม่นานมานี้นายนีลเพิ่งประกาศว่าเขาหายขาดโรคมะเร็ง หลังจากที่เขาเคยถูกตรวจพบว่าป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือด
ซึ่งแถลงการณ์ระบุว่าพวกเขาจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป แต่ระหว่างนี้ขอให้เคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัว นอกจากนี้ในแถลงยังขอบคุณโรงพยาบาลที่ดูแลนายนีลมาอย่างดีโดยตลอด
สำหรับ แซม นีล นั้น เคยรับเป็นเป็นนักแสดงนำซีรีย์จูราสสิค ปาร์ค, เดอะเปียโน, พีคกี้ บายเดอร์, โพเสซชั่น เป็นต้น
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