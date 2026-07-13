เปิ้ล นาคร ชี้ชัด “Backdraft” ต้นเหตุเปลวไฟพุ่งถล่มโรงเบียร์ลาดพร้าว
เปิ้ล นาครไขคำตอบเปลวไฟพุ่งแรงจากประตูร้าน ชี้ปรากฏการณ์ Backdraft หลังไฟไหม้ “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” คร่าชีวิต 27 ราย บาดเจ็บอีกนับสิบ
เปิ้ล นาคร นักแสดงและพิธีกรที่ทำงานจิตอาสามานาน โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียอธิบายปรากฏการณ์ แบคดรัฟท์ (Backdraft) หลังเกิดเหตุไฟไหม้ร้าน โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ย่านซอยลาดพร้าว 1 เขตจตุจักร เมื่อคืนวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตยืนยันแล้ว 27 ราย เป็นชาย 9 ราย หญิง 18 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมาก
ในโพสต์ดังกล่าว เปิ้ล นาคร อธิบายว่า Backdraft คือการระเบิดของควันไฟที่เกิดจากการขาดออกซิเจนในพื้นที่ปิด เมื่อมีช่องเปิดให้อากาศไหลเข้าไปอย่างรวดเร็ว กลุ่มก๊าซร้อนและควันไฟจะเผาไหม้และระเบิดพุ่งออกมาจากช่องนั้นทันที ซึ่งตรงกับลักษณะที่ปรากฏในคลิปเหตุการณ์ ที่เพลิงพุ่งออกจากประตูร้านอย่างรุนแรงหลังมีเพียงควันไฟลอยออกมาในช่วงแรก พร้อมทั้งโพสต์ข้อความร่วมไว้อาลัยผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บด้วย
เปิดไทม์ไลน์เหตุเพลิงไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เสียชีวิตแล้ว 27 ราย บาดเจ็บ 63 ราย
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดยืนยันอย่างเป็นทางการว่าสาเหตุที่แท้จริงคือ Backdraft เนื่องจากต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านอัคคีภัย โดยในโลกออนไลน์เองก็มีความเห็นแตกต่างกัน บางส่วนมองว่าเป็น Backdraft แต่หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ “Flashover” มากกว่า ซึ่งเป็นการลุกไหม้พร้อมกันของวัสดุทั้งหมดในพื้นที่เมื่อความร้อนสะสมถึงจุดวิกฤต ทั้งสองปรากฏการณ์มีลักษณะร่วมคือเพลิงพุ่งรุนแรงฉับพลัน แต่กลไกการเกิดต่างกัน
เจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุเบื้องต้นว่า เปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วบริเวณฝ้าเพดาน ขณะที่โต๊ะและเก้าอี้พลาสติกหลายจุดยังไม่เสียหายมากนัก จึงตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าควันพิษจากวัสดุตกแต่งภายในอาคารอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประสบเหตุหมดสติ ก่อนเพลิงจะลุกลามต่อ ทั้งนี้ สาเหตุที่แท้จริงยังต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญต่อไป
เปิดไทม์ไลน์เหตุเพลิงไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เสียชีวิตแล้ว 27 ราย บาดเจ็บ 63 ราย
กรณีที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเคยเกิดขึ้นกับเหตุไฟไหม้สถานบันเทิง เมาน์เทน บี จังหวัดชลบุรี เมื่อปี 2565 ซึ่งผลสอบสวนระบุว่าเพลิงเผาผลาญออกซิเจนในร้านจนอยู่ในระดับต่ำ ก่อนหลังคาอาคารพังถล่มลงมาและทำให้ออกซิเจนไหลเข้าไปจุดชนวน Backdraft พุ่งลูกไฟและควันออกมาอย่างรุนแรง สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามหาญาติที่สูญหายจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว สามารถลงทะเบียนได้ที่สถานี MRT พหลโยธิน หรือติดต่อ สน.พหลโยธิน โทร. 02-512-2447-9
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