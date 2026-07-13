บันเทิง

เปิ้ล นาคร ชี้ชัด “Backdraft” ต้นเหตุเปลวไฟพุ่งถล่มโรงเบียร์ลาดพร้าว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 13:20 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 13:28 น.
เปิ้ล นาคร ชี้ชัด "Backdraft" ต้นเหตุเปลวไฟพุ่งถล่มโรงเบียร์ลาดพร้าว

เปิ้ล นาครไขคำตอบเปลวไฟพุ่งแรงจากประตูร้าน ชี้ปรากฏการณ์ Backdraft หลังไฟไหม้ “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” คร่าชีวิต 27 ราย บาดเจ็บอีกนับสิบ

เปิ้ล นาคร นักแสดงและพิธีกรที่ทำงานจิตอาสามานาน โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียอธิบายปรากฏการณ์ แบคดรัฟท์ (Backdraft) หลังเกิดเหตุไฟไหม้ร้าน โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ย่านซอยลาดพร้าว 1 เขตจตุจักร เมื่อคืนวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตยืนยันแล้ว 27 ราย เป็นชาย 9 ราย หญิง 18 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมาก

ในโพสต์ดังกล่าว เปิ้ล นาคร อธิบายว่า Backdraft คือการระเบิดของควันไฟที่เกิดจากการขาดออกซิเจนในพื้นที่ปิด เมื่อมีช่องเปิดให้อากาศไหลเข้าไปอย่างรวดเร็ว กลุ่มก๊าซร้อนและควันไฟจะเผาไหม้และระเบิดพุ่งออกมาจากช่องนั้นทันที ซึ่งตรงกับลักษณะที่ปรากฏในคลิปเหตุการณ์ ที่เพลิงพุ่งออกจากประตูร้านอย่างรุนแรงหลังมีเพียงควันไฟลอยออกมาในช่วงแรก พร้อมทั้งโพสต์ข้อความร่วมไว้อาลัยผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บด้วย

เปิดไทม์ไลน์เหตุเพลิงไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เสียชีวิตแล้ว 27 ราย บาดเจ็บ 63 ราย

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดยืนยันอย่างเป็นทางการว่าสาเหตุที่แท้จริงคือ Backdraft เนื่องจากต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านอัคคีภัย โดยในโลกออนไลน์เองก็มีความเห็นแตกต่างกัน บางส่วนมองว่าเป็น Backdraft แต่หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ “Flashover” มากกว่า ซึ่งเป็นการลุกไหม้พร้อมกันของวัสดุทั้งหมดในพื้นที่เมื่อความร้อนสะสมถึงจุดวิกฤต ทั้งสองปรากฏการณ์มีลักษณะร่วมคือเพลิงพุ่งรุนแรงฉับพลัน แต่กลไกการเกิดต่างกัน

Ple Nakorn วิเคราห์สาเหตุ
FB/Ple Nakorn

เจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุเบื้องต้นว่า เปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วบริเวณฝ้าเพดาน ขณะที่โต๊ะและเก้าอี้พลาสติกหลายจุดยังไม่เสียหายมากนัก จึงตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าควันพิษจากวัสดุตกแต่งภายในอาคารอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประสบเหตุหมดสติ ก่อนเพลิงจะลุกลามต่อ ทั้งนี้ สาเหตุที่แท้จริงยังต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญต่อไป

เปิดไทม์ไลน์เหตุเพลิงไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เสียชีวิตแล้ว 27 ราย บาดเจ็บ 63 ราย

กรณีที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเคยเกิดขึ้นกับเหตุไฟไหม้สถานบันเทิง เมาน์เทน บี จังหวัดชลบุรี เมื่อปี 2565 ซึ่งผลสอบสวนระบุว่าเพลิงเผาผลาญออกซิเจนในร้านจนอยู่ในระดับต่ำ ก่อนหลังคาอาคารพังถล่มลงมาและทำให้ออกซิเจนไหลเข้าไปจุดชนวน Backdraft พุ่งลูกไฟและควันออกมาอย่างรุนแรง สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามหาญาติที่สูญหายจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว สามารถลงทะเบียนได้ที่สถานี MRT พหลโยธิน หรือติดต่อ สน.พหลโยธิน โทร. 02-512-2447-9

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บิว มือกลองวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ข่าว

ประวัติเศร้า บิว มือกลองวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุไฟไหม้ เพิ่งร่วมวงไม่ถึงเดือน

3 นาที ที่แล้ว
ภูเก็ตสั่งตรวจ &quot;สถานบันเทิง&quot; ทั้งจังหวัด หวั่นซ้ำรอยไฟไหม้ลาดพร้าว ข่าว

ด่วน! ภูเก็ตสั่งตรวจ “สถานบันเทิง” ทั้งจังหวัด หวั่นซ้ำรอยไฟไหม้ลาดพร้าว

8 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แผ่นโฟมซับเสียง ตัวการไฟลามเร็ว โรงเบียร์ลาดพร้าว เปลวเพลิงวิ่งเต็มฝ้าในไม่กี่วินาที

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า! ยืนยันพบร่าง “พี่กวาง” มือคียบอร์ดวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ลาดพร้าว

44 นาที ที่แล้ว
ดีเจมะตูม พูดสาเหตุถอนหุ้นโรงเบียร์ ณลาดพร้าว ข่าว

ดีเจมะตูม พูดสาเหตุถอนหุ้นโรงเบียร์ เผยไปร้านแค่ครั้งเดียว ทำหน้าที่แค่ประชาสัมพันธ์

45 นาที ที่แล้ว
วิธีเอาตัวรอดที่ต้องรู้ ไฟไหม้ผับ-ร้านอาหาร ห้ามหนีเข้าห้องน้ำเด็ดขาด ข่าว

วิธีเอาตัวรอดที่ต้องรู้ ไฟไหม้ผับ ห้ามหนีเข้าห้องน้ำเด็ดขาด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมคุ้มครองสิทธิ พร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว รายละ 3 แสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปผลงาน วอลเลย์บอลหญิงไทย ได้เงินสะสมกี่ล้าน หลังแข่งจบ VNL 2026 วอลเลย์บอล

สรุปผลงาน วอลเลย์บอลหญิงไทย ได้เงินสะสมกี่ล้าน หลังแข่งจบ VNL 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“แซม นีล” นักแสดงนำ “จูราสสิค ปาร์ค” เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 78 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อินฟลูดัง โต้ข่าว เจ้าของโรงเบียร์ เสียชีวิต ยังวิ่งกลับช่วยลูกค้า เข้า ICU ไม่ทราบโอกาสรอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร ชี้ชัด &quot;Backdraft&quot; ต้นเหตุเปลวไฟพุ่งถล่มโรงเบียร์ลาดพร้าว บันเทิง

เปิ้ล นาคร ชี้ชัด “Backdraft” ต้นเหตุเปลวไฟพุ่งถล่มโรงเบียร์ลาดพร้าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย 2 ตำรวจสันติบาล เสียชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ญาติเพิ่งตามหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กองทัพไทย โต้เขมร นำเสนอข่าวปลอม F-16 ไทยไถลรันเวย์ เอาข่าวที่กรีซมามั่ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอกาสทองของนักลงทุน! เป็นเจ้าของคอนโดทำเล CBD ในราคาต่ำกว่าตลาดสูงสุด 30% โดย FazWaz เศรษฐกิจ

โอกาสทองของนักลงทุน! เป็นเจ้าของคอนโดทำเล CBD ในราคาต่ำกว่าตลาดสูงสุด 30% โดย FazWaz

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนทีไว้อาลัย นักเรียน ม.6 จากไปอย่างสงบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใหม่ พัชรี มีคิวร้องเพลง โรงเบียร์ลาดพร้าว บัตร Sold out แต่เกิดเพลิงไหม้ก่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. ประกาศจ่าย 29,700 บาท เยียวยาผู้เสียชีวิตไฟไหม้ลาดพร้าว ข่าว

กทม. ประกาศจ่าย 29,700 บาท เยียวยาผู้เสียชีวิตไฟไหม้ลาดพร้าว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คาดสาเหตุไฟไหม้ ข่าว

สาเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว คาดไฟฟ้าลัดวงจรบนฝ้าเพดาน ก่อนลามปิดทางหนี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

DSI ขอหมายจับ 30 หมาย เอาผิดคดี Forex “ป้อม ภาวุธ” โดนด้วยหลังพบเส้นเงินเกี่ยวข้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

กอล์ฟ พิชญะ เลื่อนเพลงใหม่ ไว้อาลัยไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดผัง “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” บอกมี 4 ประตูหนีไฟ รอสอบวันเกิดเหตุใช้ได้จริงกี่บาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ตั๊กแตน ชลดา” เผย “พี่ตุ๋น” มือกีตาร์คนสนิท รอดชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้รอดชีวิตไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ข่าว

อินฟลูฯ ช็อกไฟไหม้โรงเบียร์ โชคดีมีสติ เห็นควันพุ่งคิดว่าดรายไอซ์ ไฟคลอกคนต่อหน้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ป.ป.ส. เผยตัวการใหญ่ยาเสพติดคดี “แอร์มีนา” หนีออกนอกประเทศแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน จี้หน่วยงานรัฐตรวจสอบตรงไปตรงมา เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 13:20 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 13:28 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บิว มือกลองวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว

ประวัติเศร้า บิว มือกลองวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุไฟไหม้ เพิ่งร่วมวงไม่ถึงเดือน

เผยแพร่: 13 กรกฎาคม 2569
ภูเก็ตสั่งตรวจ &quot;สถานบันเทิง&quot; ทั้งจังหวัด หวั่นซ้ำรอยไฟไหม้ลาดพร้าว

ด่วน! ภูเก็ตสั่งตรวจ “สถานบันเทิง” ทั้งจังหวัด หวั่นซ้ำรอยไฟไหม้ลาดพร้าว

เผยแพร่: 13 กรกฎาคม 2569

แผ่นโฟมซับเสียง ตัวการไฟลามเร็ว โรงเบียร์ลาดพร้าว เปลวเพลิงวิ่งเต็มฝ้าในไม่กี่วินาที

เผยแพร่: 13 กรกฎาคม 2569

เศร้า! ยืนยันพบร่าง “พี่กวาง” มือคียบอร์ดวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ลาดพร้าว

เผยแพร่: 13 กรกฎาคม 2569
Back to top button