อาลัย 2 ตำรวจสันติบาล เสียชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ญาติเพิ่งตามหา
อาลัย 2 ตำรวจสันติบาล เสียชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ญาติเพิ่งตามหา หลังทราบว่าเดินทางมาเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อน
จากไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร เมื่อช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืนของวันที่ 12 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ก่อนที่ทางเพจจะรายงานต่อว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 0.32 น. โดยมีรายงานผู้เสียชีวิต 27 ศพ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจสันติบาล ส.ต.ต.สิทธิโชค บุญทารักษ์ กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 (กก4 บก.ส.3) และ ส.ต.ต หญิง เปรมมิกา อ่อนศรี สังกัด กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 (กก4 บก.ส.3) เสียชีวิต แล้วทั้ง 2 นาย
ทั้งนี้ก่อนทราบข่าว มีประชาชนเดินทางมาจาก จ.สุรินทร์ เพื่อตามหาน้องสาว คือ น.ส.จารวรี เสริมศิริ เพิ่งเรียนจบปริญญาโท และ ส.ต.ต.หญิง เปรมมิกา อ่อนสี ซึ่งเดินทางมาเที่ยวสถานบันเทิงโรงเหล้า ณ ลาดพร้าว กับกลุ่มเพื่อน
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