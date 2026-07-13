กองทัพไทย โต้เขมร นำเสนอข่าวปลอม F-16 ไทยไถลรันเวย์ เอาข่าวที่กรีซมามั่ว
กองทัพไทย โต้เขมร นำเสนอข่าวปลอม F-16 ไถลรันเวย์ เอาข่าวที่กรีซมามั่ว ยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับไทย
พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย-กัมพูชา กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของทางกัมพูชา พร้อมข้อความกล่าวอ้างว่า “เครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยประสบอุบัติเหตุระหว่างการฝึกบิน” โดยยืนยันว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน หรือข่าวปลอม (Fake News) และไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพอากาศไทยแต่อย่างใด
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า คลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ของเครื่องบินขับไล่ F-16 Block 52+ Advanced ของกองทัพอากาศกรีซ ซึ่งประสบเหตุขัดข้องทางเทคนิคระหว่างการฝึกบินภายในประเทศกรีซ นักบินจึงตัดสินใจลงจอดฉุกเฉินแบบไม่กางล้อ (Gear-up Landing) ส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้หลังเครื่องแตะพื้นรันเวย์ อย่างไรก็ตาม นักบินสามารถออกจากอากาศยานได้อย่างปลอดภัย
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศกรีซ ไม่ใช่ประเทศไทย และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องบินขับไล่หรือภารกิจของกองทัพอากาศไทยแต่อย่างใด
การตรวจสอบยังพบว่า มีการนำคลิปเหตุการณ์จากต่างประเทศมาเผยแพร่ประกอบข้อความที่ทำให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ของกองทัพอากาศไทย ซึ่งถือเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และอาจสร้างความเข้าใจผิดต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
“การเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนลักษณะดังกล่าวอาจสร้างความสับสนให้แก่ประชาชน กระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร และอาจถูกนำไปใช้สร้างการรับรู้ที่คลาดเคลื่อน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สถานการณ์ด้านความมั่นคงมีความอ่อนไหว จึงขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเชื่อหรือส่งต่อข้อมูล เพื่อป้องกันการขยายวงของข่าวปลอมและลดผลกระทบจากข้อมูลบิดเบือนในสังคม”ผอ.JIC กล่าว
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