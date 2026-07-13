ข่าวต่างประเทศ

กองทัพไทย โต้เขมร นำเสนอข่าวปลอม F-16 ไทยไถลรันเวย์ เอาข่าวที่กรีซมามั่ว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 12:55 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 12:55 น.

กองทัพไทย โต้เขมร นำเสนอข่าวปลอม F-16 ไถลรันเวย์ เอาข่าวที่กรีซมามั่ว ยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับไทย

พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย-กัมพูชา กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของทางกัมพูชา พร้อมข้อความกล่าวอ้างว่า “เครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยประสบอุบัติเหตุระหว่างการฝึกบิน” โดยยืนยันว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน หรือข่าวปลอม (Fake News) และไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพอากาศไทยแต่อย่างใด

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า คลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ของเครื่องบินขับไล่ F-16 Block 52+ Advanced ของกองทัพอากาศกรีซ ซึ่งประสบเหตุขัดข้องทางเทคนิคระหว่างการฝึกบินภายในประเทศกรีซ นักบินจึงตัดสินใจลงจอดฉุกเฉินแบบไม่กางล้อ (Gear-up Landing) ส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้หลังเครื่องแตะพื้นรันเวย์ อย่างไรก็ตาม นักบินสามารถออกจากอากาศยานได้อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศกรีซ ไม่ใช่ประเทศไทย และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องบินขับไล่หรือภารกิจของกองทัพอากาศไทยแต่อย่างใด

การตรวจสอบยังพบว่า มีการนำคลิปเหตุการณ์จากต่างประเทศมาเผยแพร่ประกอบข้อความที่ทำให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ของกองทัพอากาศไทย ซึ่งถือเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และอาจสร้างความเข้าใจผิดต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

“การเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนลักษณะดังกล่าวอาจสร้างความสับสนให้แก่ประชาชน กระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร และอาจถูกนำไปใช้สร้างการรับรู้ที่คลาดเคลื่อน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สถานการณ์ด้านความมั่นคงมีความอ่อนไหว จึงขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเชื่อหรือส่งต่อข้อมูล เพื่อป้องกันการขยายวงของข่าวปลอมและลดผลกระทบจากข้อมูลบิดเบือนในสังคม”ผอ.JIC กล่าว

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 12:55 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 12:55 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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