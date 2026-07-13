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สรุปผลงาน วอลเลย์บอลหญิงไทย ได้เงินสะสมกี่ล้าน หลังแข่งจบ VNL 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 13:42 น.
สรุปผลงาน วอลเลย์บอลหญิงไทย ได้เงินสะสมกี่ล้าน หลังแข่งจบ VNL 2026

สรุปผลงานวอลเลย์บอลหญิงไทย VNL 2026 รอบแรก จบอันดับ 14 รอดตกชั้น กวาดเงินอัดฉีด 4 ล้าน บวกเงินรางวัล FIVB อีกก้อน

ปิดฉากลงแล้วสำหรับเส้นทางรอบแรกของ “นักตบสาวไทย” ในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ ลีก 2026 (VNL 2026) โดยทีมชาติไทยจบด้วยอันดับ 14 จากทั้งหมด 18 ทีม เก็บชัยชนะได้ 3 นัด แพ้ 9 นัด รวม 12 คะแนน การันตีรอดพ้นการตกชั้น มีสิทธิ์ลงแข่งในปี 2027

เงินอัดฉีดจากผู้สนับสนุน เงินรางวัลรายแมตช์จาก FIVB

ในด้านรางวัลตอบแทน ผู้สนับสนุนอย่าง JAS และ MONO ประกาศมอบเงินอัดฉีดให้ทีมชาติไทยตามผลงานในสนาม โดยเมื่อจบรอบแรก ยอดสะสมอยู่ที่ 4 ล้านบาท

เฉพาะเกมประวัติศาสตร์ที่ล้มบราซิลนัดเดียว ทีมไทยคว้าเงินอัดฉีดไปถึง 2 ล้านบาท ส่วนอีก 2 ล้านบาทมาจากชัยชนะในสนามที่ 2 ที่กรุงเทพฯ เหนือบัลแกเรียและแคนาดา เดิมทีหากสาวไทยเอาชนะตุรกีในนัดสุดท้ายได้อีกครั้ง ยอดเงินอัดฉีดจะขยับขึ้นเป็น 6 ล้านบาททันที แต่เมื่อพ่ายไป 1-3 ตัวเลขจึงหยุดอยู่ที่ 4 ล้านบาท

นอกเหนือจากเงินอัดฉีดของผู้สนับสนุนแล้ว FIVB ยังจ่ายเงินรางวัลให้ทุกทีมเป็นรายแมตช์ตลอดรอบแรกด้วย ทีมที่ชนะจะได้รับแมตช์ละ 9,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 304,000 บาท ส่วนทีมที่แพ้ก็ยังได้รับแมตช์ละ 4,250 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 136,000 บาท ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อให้ทุกนัดมีความหมาย ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ

เมื่อคำนวณจากผลงานของไทยที่ลงสนามครบ 12 นัด ชนะ 3 แพ้ 9 จะได้เงินรางวัลจาก FIVB ดังนี้

  • ชนะ 3 นัด นัดละ 9,500 ดอลลาร์ รวม 28,500 ดอลลาร์
  • แพ้ 9 นัด นัดละ 4,250 ดอลลาร์ รวม 38,250 ดอลลาร์
  • รวมทั้งสิ้น 66,750 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.14 ล้านบาท

เงินรางวัลก้อนนี้จาก FIVB จะโอนเข้าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ไม่ได้จ่ายตรงให้นักกีฬา ซึ่งต่างจากเงินอัดฉีดของผู้สนับสนุนที่เป็นรางวัลสำหรับทีมและนักกีฬาโดยตรง

เส้นทางสามสัปดาห์จบด้วยเกมประวัติศาสตร์

รอบแรกของ VNL 2026 แบ่งเป็น 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 นัด รวมทั้งหมด 12 นัดต่อทีม ทัพสาวไทยภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ต้องเจอบททดสอบหนักตั้งแต่เริ่มต้น

สัปดาห์ที่ 1 เมืองหนานจิง ประเทศจีน ทีมไทยแพ้รวด 4 นัด ทั้งเกมกับเซอร์เบีย 0-3, จีน 2-3, เบลเยียม 2-3 และสาธารณรัฐเช็ก 0-3 เก็บได้เพียง 2 คะแนน

สัปดาห์ที่ 2 อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพฯ ไทยเปิดบ้านต้อนรับแฟน ๆ ออกสตาร์ตด้วยการพ่ายยูเครนอย่างเฉียดฉิว 2-3 ก่อนจะเก็บสองชัยชนะแรกของรายการจากการเอาชนะบัลแกเรีย 3-0 และแคนาดา แล้วปิดสนามด้วยการแพ้เนเธอร์แลนด์ ทำให้ขยับขึ้นมามีลุ้นหนีตกชั้น

สัปดาห์ที่ 3 เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เป็นสนามที่สร้างเรื่องราวมากที่สุด สาวไทยแพ้สองนัดแรกให้สหรัฐอเมริกา 0-3 และเจ้าภาพญี่ปุ่น 1-3 ก่อนจะระเบิดฟอร์มถล่มบราซิล ทีมอันดับ 2 ของโลก 3-0 เซต (25-15, 25-16, 25-17) นับเป็นชัยชนะเหนือบราซิลครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรายการ VNL และเป็นครั้งที่สองในทุกรายการต่อจากศึกเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ปี 2017 ผลงานนัดนี้ยังดันอันดับโลกของไทยพุ่งขึ้น 5 อันดับมาอยู่ที่ 17 ของโลกทันที

ในนัดสุดท้าย ไทยพบตุรกี รองแชมป์โลกคนปัจจุบัน และสู้ได้เพียงเซตเดียวก่อนพ่ายไป 1-3 ปิดเส้นทางรอบแรกด้วยสถิติชนะ 3 แพ้ 9 รั้งอันดับ 14 ขณะที่ทีมตกชั้นไปเล่นในปีหน้าไม่ได้คือบัลแกเรีย ที่จบอันดับสุดท้ายของตาราง

รอบ 8 ทีมสุดท้าย VNL 2026

รอบสุดท้ายของ VNL 2026 จะจัดขึ้นที่มาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 กรกฎาคม 2569 โดย 7 ทีมอันดับต้นของรอบแรกจะผ่านเข้ารอบร่วมกับจีนในฐานะเจ้าภาพ ซึ่งไม่มีชื่อทีมชาติไทยอยู่ในนั้น

แม้จะไม่ได้ไปต่อในรอบไฟนอลส์ แต่การล้มบราซิลเบอร์ 2 ของโลก การดันอันดับโลกขึ้นมา และการรักษาสถานะในลีกไว้ได้ ถือเป็นทุนสำคัญที่ทีมชาติไทยจะนำไปต่อยอดในศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026 และรายการใหญ่อื่น ๆ ต่อไป

ที่มา: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, FIVB / Volleyball World, Thai PBS, PPTV HD36, Siamsport, Thairath และรายงานของ The Thaiger

ภาพจาก: Volleyball World

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 13:42 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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