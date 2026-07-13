โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนทีไว้อาลัย นักเรียน ม.6 จากไปอย่างสงบ
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที ร่วมส่งความอาลัยแด่การจากไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.36 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที ออกประกาศแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและไว้อาลัยแด่การจากไปของ น.ส.ปาณิสรา จันทร์สอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
ในประกาศดังกล่าว ระบุว่าคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที ขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนักเรียน และไว้อาลัยแด่การจากไปด้วยความอาลัยยิ่ง
ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากทางโรงเรียน ทางกองบรรณาธิการจะติดตามและอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมทันทีที่มีความชัดเจน
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