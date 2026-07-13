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ใหม่ พัชรี มีคิวร้องเพลง โรงเบียร์ลาดพร้าว บัตร Sold out แต่เกิดเพลิงไหม้ก่อน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 11:58 น.

จากกรณีเหตุการณ์สลด เกิดเพลิงไหม้ร้าน “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” ใกล้ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 23.57 น. ของวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้น 27 ราย บาดเจ็บ 63 ราย ในจำนวนนี้อาการสาหัส 22 ราย โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. คาดว่าสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเครื่องปรับอากาศบนฝ้าเพดาน ขณะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติม

ทั้งนี้ เมื่อเข้าไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กแฟนเพจของร้าน “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” ก็พบว่า ทางร้านเคยประกาศขายบัตรคอนเสิร์ตของ ใหม่ พัชรี ไชยเลิศ ศิลปินหมอลำซิ่งสาวชื่อดัง เจ้าของฉายา “บียอนเซ่อีสาน” ซึ่งกำหนดจัดแสดงในวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ราคาบัตรแบ่งตามโซนที่นั่ง ตั้งแต่ 100 บาท ไปจนถึง 600 บาทต่อคน

ใหม่ พัชรี มีคิวร้องเพลง โรงเบียร์ลาดพร้าว บัตร Sold out แต่เกิดเพลิงไหม้ก่อน

จากนั้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2569 ทางร้านได้โพสต์ภาพประกาศว่าบัตรขายหมดเกลี้ยง (Sold Out) พร้อมเขียนข้อความสั้นๆ ว่า “ขอบคุณค่า ขอบคุณค่า” คอนเสิร์ตครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นก่อนถึงวันจัดงานเพียงไม่ถึง 2 สัปดาห์

หลังเกิดเหตุ มีคนจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าว ทั้งวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเพลิงไหม้ สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าบัตรที่ได้จองซื้อไปแล้ว รวมถึงมีเสียงพูดถึงว่า ใหม่ พัชรี และทีมงานถือว่าโชคดีที่ไม่ได้อยู่ในร้านในคืนเกิดเหตุ

สำหรับคืนที่เกิดเพลิงไหม้ วงดนตรีที่กำลังแสดงอยู่บนเวทีคือ “วงทศกัณฐ์” ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยหัวหน้าวงโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กระบุว่า “บรีส” นักร้องหญิงของวงเสียชีวิตแล้ว “ดิน” นักร้องชายยังไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด “กวาง” มือคีย์บอร์ดยังไม่สามารถติดต่อได้ และ “บิว” มือกลองอาการสาหัส

ขณะเดียวกัน ผู้รอดชีวิตซึ่งเป็นหนึ่งในนักร้องชายของวงดนตรี เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุมีควันลอยขึ้นมาบริเวณคัตเอาต์เหนือหัวมือคีย์บอร์ดบนเวที จากนั้นไฟในร้านก็ดับลงพร้อมกับมีควันท่วมอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กำลังเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและสอบสวนสาเหตุอย่างละเอียด ส่วนประเด็นเรื่องการคืนเงินค่าบัตรคอนเสิร์ตของ ใหม่ พัชรี ยังไม่มีแถลงการณ์จากทางร้านหรือฝ่ายศิลปินในขณะนี้

ใหม่ พัชรี มีคิวร้องเพลง โรงเบียร์ลาดพร้าว บัตร Sold out แต่เกิดเพลิงไหม้ก่อน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 11:58 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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