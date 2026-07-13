อินฟลูดัง โต้ข่าว เจ้าของโรงเบียร์ เสียชีวิต ยังวิ่งกลับช่วยลูกค้า เข้า ICU ไม่ทราบโอกาสรอด
กะทิยา อินฟลูฯ คนดัง โต้ข่าวลือเจ้าของโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าวเสียชีวิต เผยความจริงวิ่งออกมาแล้ว ก่อนคว้าถังดับเพลิงลุยไฟช่วยลูกค้า ตอนนี้อยู่ ICU ไม่ทราบโอกาสรอด
ความคืบหน้าโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน ส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิต 27 ศพ แบ่งเป็นชาย 9 ศพ และหญิง 18 ศพ เจ้าหน้าที่ยืนยันอัตลักษณ์ได้แล้ว 6 ศพ พร้อมนำร่างส่งสถาบันนิติเวชเพื่อชันสูตรต่อไป มีผู้บาดเจ็บอีก 63 ราย
ล่าสุด กะทิ กะทิยา อินฟลูเอนเซอร์คนดัง ออกมาไลฟ์สดพูดคุยถึงเหตุการณ์สลดว่าทราบข่าวประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมา ตนรู้จักกับเจ้าของร้านมาหลายปี เคยไปร่วมแสดงความยินดีตั้งแต่ร้านเปิดและไปร่วมงานคอนเสิร์ตหรือวันเกิด อยากชี้แจงว่าเจ้าของร้านพยายามช่วยเหลือเต็มที่แล้ว
กะทิให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทางร้านมีกฎเหล็กห้ามจุดไฟเด็ดขาด งานวันเกิดก็ไม่อนุญาตให้จุดเทียนเป่าเค้ก รวมทั้งไม่อนุญาตให้นำไฟแช็กเข้าร้าน
ส่วนเรื่องทางออกยืนยันว่ามีขนาดมาตรฐานเท่าร้านอื่น ๆ ประตูไม่ได้คับแคบ ช่วงเกิดเหตุควันพุ่งออกมาหนาแน่นมากจนบดบังทัศนวิสัยทำให้มองไม่เห็น
อินฟลูเอนเซอร์คนดังยังเล่านาทีชีวิตว่า ช่วงเกิดเหตุเจ้าของร้านวิ่งหนีออกมาได้แล้วรอบหนึ่ง จากนั้นตัดสินใจคว้าถังดับเพลิงวิ่งกลับเข้าไปข้างในเพื่อช่วยชีวิตลูกค้า ก่อนหมดสติล้มลงกลางร้านและมีกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือนำตัวออกมา
สำหรับกระแสข่าวลือเรื่องเจ้าของร้านเสียชีวิต กะทิยืนยันว่าไม่เป็นความจริง หลังโทรศัพท์ไปสอบถามความคืบหน้าเรียบร้อยแล้ว อาการหนักมาก ไม่มีสติ กำลังพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เพราะสูดควันเข้าไปจำนวนมาก ตอนนี้ให้รุ่นน้องคนสนิทไปเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด ยังไม่ทราบโอกาสรอดชีวิตหรือรายละเอียดอาการอื่น ๆ ขณะเดียวกันหุ้นส่วนทุกคนกำลังเร่งเดินทางกลับมากรุงเทพมหานคร พร้อมฝากถึงชาวเน็ตว่าอย่าเพิ่งด่าทอหรือแช่งกันในเวลานี้
อย่างไรก็ กะทิยา กล่าวทิ้งท้ายว่า เจ้าของร้านมีคนเดียวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด เป็นคนสร้างร้านนี้ขึ้นมา รวมทั้งเป็นผู้หาหุ้นส่วน เพราะอยากทำร้านนี้ เป็นคนตั้งใจทำงานมาก เจ้าของร้านรักร้านแห่งนี้และลูกค้ามาก
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