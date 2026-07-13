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กทม. ประกาศจ่าย 29,700 บาท เยียวยาผู้เสียชีวิตไฟไหม้ลาดพร้าว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 11:46 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 11:46 น.
กทม. ประกาศจ่าย 29,700 บาท เยียวยาผู้เสียชีวิตไฟไหม้ลาดพร้าว

กรุงเทพมหานครเปิดอัตราช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว พร้อมเอกสารและขั้นตอนยื่นคำร้องที่เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร ประกาศอัตราการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว บริเวณลาดพร้าว ซอย 1 โดยกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 29,700 บาท ตามประกาศที่เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กทางการของกรุงเทพมหานคร

อัตราการช่วยเหลือเยียวยาแบ่งออกเป็น 4 กรณี ได้แก่ กรณีได้รับบาดเจ็บต้องนอนโรงพยาบาล ช่วยเหลือไม่เกิน 4,000 บาทต่อราย กรณีไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ ช่วยเหลือไม่เกิน 2,000 บาทต่อราย กรณีเสียชีวิต ช่วยเหลือรายละ 29,700 บาท และค่าปลอบขวัญสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บ รายละ 2,300 บาท ทั้งนี้ กทม. ระบุว่าอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งงบช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมนอกเหนือจากอัตรานี้

กรุงเทพมหานครเปิดอัตราช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร

ผู้มีสิทธิรับความช่วยเหลือครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ลาดพร้าว ซอย 1 ทั้งผู้พักอาศัย ผู้ประกอบการ ผู้ค้า ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย รวมถึงผู้เสียชีวิตหรือญาติผู้เสียชีวิตโดยชอบธรรม โดยเงื่อนไขรายละเอียดเป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้อง ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริง สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารหรือหลักฐานความเสียหาย เช่น รูปถ่าย ใบรับรองแพทย์ หรือใบแจ้งความ ส่วนขั้นตอนการรับความช่วยเหลือมี 3 ขั้นตอน คือ ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่สำนักงานเขตจตุจักร จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริง ก่อนพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสำนักงานเขตจตุจักรได้โดยตรงที่หมายเลข 0 2513 3444 หรือทางเฟซบุ๊กสำนักงานเขตจตุจักร และสามารถสแกน QR Code ในประกาศเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ทันที

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 11:46 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 11:46 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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