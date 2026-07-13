DSI ขอหมายจับ 30 หมาย เอาผิดคดี Forex “ป้อม ภาวุธ” โดนด้วยหลังพบเส้นเงินเกี่ยวข้อง
DSI ขอหมายจับ 30 หมาย ทั้งบุคคลและนิติบุคคล เอาผิดคดี Forex ป้อม ภาวุธ สส.พรรคประชาชน โดนด้วย หลังพบเส้นเงินเกี่ยวข้อง
พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดี Forex หรือจากกรณีที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กรายงานถึงปฏิบัติการตรวจค้น Shutdown the laundering ปราบเครือข่ายลงทุน Forex ซึ่งมีนักการเมืองรวมอยู่ด้วยนั้น
พล.ต.ท.รุทธพล ระบุว่า วันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปขอศาลออกหมายจับ จำนวน 30 หมาย ที่มีทั้งบุคคลและนิติบุคคล พร้อมยอมรับว่าใน 30 หมายนั้นมี ป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อรวมอยู่ด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ DSI พบความเชื่อมต่อ หลังจากที่บริษัทโอนเงินมาให้ 28 ล้าน
ส่วนขั้นตอนหากศาลอนุมัติออกหมายจับนั้น พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า จะไปดำเนินการสอบปากคำ ส่วนจะมีการยื่นขอประกันตัวหรือไม่ก็เป็นขั้นตอนตามกฎหมายต่อ
ทั้งนี้นายภาวุธ เคยแถลงว่า ตนเปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading กับผู้ให้บริการผ่านตัวแทน (Broker) ซึ่งเป็นการลงทุนทั่วไปที่ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม ลักษณะการลงทุนจะมีการฝากและถอนเงินเข้าออกบัญชีซื้อขายหลายครั้งตามจังหวะตลาด
ภาวุธระบุว่า ในกรณีนี้สุดท้ายตนขาดทุนและหยุดการลงทุนไปนานแล้ว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่ทราบว่าเงินจำนวน 28 ล้านบาทที่ DSI อ้างถึงนั้นมาจากช่วงเวลาใดและบัญชีใดแน่ชัด เพราะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าข้อมูลที่ DSI แถลงอาจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง เขายืนยันว่าพร้อมส่งมอบข้อมูลทั้งหมดให้ DSI ตรวจสอบเพิ่มเติม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ป้อม ภาวุธ” แจงคดี Forex ยืนยันไม่ได้เกี่ยวกับสแกมเมอร์ ไม่เคยเชิญใครลงทุน
- “ป้อม ภาวุธ” โพสต์แถลง 28 ล้าน มาจากเทรดทอง ปัดเอี่ยวหลอกลงทุน Forex
- ยุติธรรม เผย “ป้อม ภาวุธ” เตรียมเข้าพบ DSI 2 ก.ค. ชี้แจงคดีลงทุน Forex
ติดตาม The Thaiger บน Google News: