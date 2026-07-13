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เปิดผัง “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” บอกมี 4 ประตูหนีไฟ รอสอบวันเกิดเหตุใช้ได้จริงกี่บาน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 11:27 น.

เปิดผัง โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว บอกมี 4 ประตูหนีไฟ รอสอบวันเกิดเหตุใช้ได้จริงกี่บาน ขณะที่กู้ภัยเล่าว่ามีบางจุดลงกลอนสองตัว กลัวลูกค้าไม่จ่ายเงิน

จากไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร เมื่อช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืนของวันที่ 12 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ก่อนที่ทางเพจจะรายงานต่อว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 0.32 น. โดยมีรายงานผู้เสียชีวิต 27 ศพ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ทั้งนี้จากการตรวจสอบเพจเฟซบุ๊กของ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เคยได้โพสต์ผังที่นั่งเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 69 โดยจากรูปพบว่ามีประตูหนีไฟ 4 จุด ซึ่งสองจุดอยู่ในบริเวณครัวและห้องน้ำ

อย่างไรก็ตามหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่และพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย โดยเจ้าหน้าที่ได้พานายอนุทินไปดูบริเวณห้องน้ำของร้านก่อนจะบอกนายกว่า จุดนี้ที่ไม่มีป้ายทางหนีไฟ เนื่องจากกลัวว่าลูกค้าเมาเสร็จ ไม่จ่ายเงิน แล้วใช้ประตูนี้ออก ซึ่งนายอนุทินถึงกับอุทานหลังได้รับรายงานกู้ภัย ซึ่งทางกู้ภัยยังบอกอีกด้วยว่า มีลงกลอนด้วยสองตัวล็อคเอาไว้

ขณะที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์กับรายการเรื่องเล่าเช้านี้ของช่อง 3 เพิ่มเติมว่า “เวลาใช้งานจริงเท่าที่ดูมีการไปตั้งโต๊ะขายลูกอมอยู่บริเวณทางออก หรือมีการกองวัสดุอยู่บริเวณทางหนีไฟ อีกทางหนึ่ง สภาพเปลี่ยนแปลงไปจากการตรวจสอบบ้าง ทำให้การหนีไฟไม่สะดวก บางคนดื่มสุราบ้าง ทำให้กีดขวางเรื่องการหนีไฟไม่สะดวก”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 11:27 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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