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สาเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว คาดไฟฟ้าลัดวงจรบนฝ้าเพดาน ก่อนลามปิดทางหนี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 11:39 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 11:39 น.
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คาดสาเหตุไฟไหม้

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คาดสาเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ย่านลาดพร้าว เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องปรับอากาศบนฝ้าเพดาน ก่อนไฟลามปิดทางเข้าออกหลัก

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 เวลา 23.57 น. ที่ผ่านมา ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว หลังคาเมทัลชีต ต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในร้าน ไฟลุกไหม้เสียหายทั้งหมดประมาณ 164 ตารางเมตร ก่อนรถดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบ โดยมีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องปรับอากาศบนฝ้าเพดาน

อย่างไรก็ดี พนักงานในที่เกิดเหตุ เผยว่า ในร้านมีทางออกฉุกเฉินรวม 4 จุด แต่ไม่สามารถหนีได้ทัน เพราะลูกค้าบางส่วนอยู่ในอาการมึนเมา ข้อมูลล่าสุดยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 27 ราย ประกอบด้วยชาย 9 ราย และหญิง 18 ราย ส่วนใหญ่จากไปเพราะสำลักควัน เบื้องต้นทราบว่าบริเวณเวทีด้านในร้านคือจุดต้นเพลิง จากนั้นไฟลุกลามรวดเร็วบริเวณเวทีด้านในร้าน เป็นทางเข้าและออกร้านที่ติดกับถนน

นอกจากนี้ผู้ประสบเหตุบางส่วนหลงเข้าไปในห้องน้ำจนหมดสติ ซึ่งกรีดขวางทางทำให้คนที่อยู่ด้านหลังหนีออกมาไม่ได้ ขณะนี้มีผู้บาดเจ็บ 63 รายกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่าง ๆ

คาดสาเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพจ กรุงเทพมหานคร รายงานความคืบหน้าล่าสุด เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจตุจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานภายในอาคาร เพื่อประกอบการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ พร้อมติดตามสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขณะที่ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน แจ้งช่องทางติดต่อหาญาติของผู้เสียชีวิต-ผู้สูญหาย และทรัพย์สินที่สูญหาย จากเหตุการณ์ไฟไหม้ จากกรณีไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์ 063-401-1355 ตลอด 24 ชม.

ข้อมูลจาก : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 11:39 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 11:39 น.
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