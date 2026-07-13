“ตั๊กแตน ชลดา” เผย “พี่ตุ๋น” มือกีตาร์คนสนิท รอดชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
ตั๊กแตน ชลดา เผย พี่ตุ๋น มือกีตาร์คนสนิท ที่ร่วมแสดงด้วยกันมานาน 15 ปี รอดชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว คร่า 27 ชีวิต
จากไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร เมื่อช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืนของวันที่ 12 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ก่อนที่ทางเพจจะรายงานต่อว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 0.32 น. โดยมีรายงานผู้เสียชีวิต 27 ศพ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด ตั๊กแตน ชลดา นักร้องลูกทุ่งคนดัง ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดเผยว่า “พี่ตุ๋น หนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ ไฟไหม้ร้าน โรงเบียร์ ซึ่งร้านนี้แตนเคยไปทำการแสดงมาเหมือนกัน พี่ตุ๋นเป็นหนึ่งในนักดนตรีของแตน เล่นกีตาร์ ที่เล่นดนตรีด้วยกันมาเกือบ 15 ปีแล้วค่ะ บุญรักษา คุณพระคุ้มครอง เทวดาปกป้อง แคล้วคลาด ปลอดภัยแล้วนะพี่ตุ๋น ขวัญเอยขวัญมา ตั๊กแตน ชลดาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเคสดำทุกท่านด้วยนะคะ และขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวทุกท่านค่ะ”
พร้อมกันนี้ยังได้โพสต์ไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า “ตั๊กแตน ชลดา ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าวด้วยนะคะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อาลัย “น้องบรีส” นักร้องหญิงวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุไฟไหม้ เร่งตามหา “น้องดิน” อีกหนึ่งนักร้อง
- ติ๊ก ทศกัณฐ์ ร่ำไห้โทษตัวเอง “พี่ผิด” เสียเพื่อนร่วมวง รอดตายไฟไหม้เพราะไปเข้าห้องน้ำ
- เพจดัง ขุดรีวิวโรงเบียร์ลาดพร้าว มีทางเข้าออกทางเดียว เจ้าของร้านโต้เปิดเวลาฉุกเฉิน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: