กอล์ฟ พิชญะ เลื่อนเพลงใหม่ ไว้อาลัยไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
นักร้องหนุ่ม กอล์ฟ พิชญะ นิธิไพศาลกุล ประกาศเลื่อนทีเซอร์เพลง Mary Jane ที่มีกำหนดปล่อย 13 ก.ค. หลังเหตุไฟไหม้ร้านย่านลาดพร้าว
นักร้องหนุ่ม กอล์ฟ พิชญะ นิธิไพศาลกุล ประกาศเลื่อนเผยแพร่ทีเซอร์มิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ หลังเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ย่านลาดพร้าว เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้สูญเสียในเหตุการณ์ครั้งนี้
เดิมกอล์ฟมีกำหนดปล่อยเพลงใหม่ชื่อ แม่รี่แจน (Mary Jane) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 พร้อมเผยทีเซอร์มิวสิกวิดีโอล่วงหน้าในวันที่ 13 กรกฎาคม ซึ่งตรงกับวันที่ข่าวไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าวเป็นประเด็นใหญ่ในสังคม เจ้าตัวจึงตัดสินใจโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเช้าวันเดียวกัน แจ้งแฟนเพลงว่าขอเลื่อนกำหนดการทีเซอร์ออกไปก่อนชั่วคราว โดยจะแจ้งวันเผยแพร่ใหม่ให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง
ในโพสต์ดังกล่าว กอล์ฟระบุว่าเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ก่อให้เกิดความสูญเสียและมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก เพื่อความเหมาะสมกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก ตนและทีมงานจึงเห็นควรให้เลื่อนกำหนดการออกไปก่อน พร้อมส่งกำลังใจถึงครอบครัวผู้สูญเสีย ผู้บาดเจ็บ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์นี้
การประกาศของกอล์ฟเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความเศร้าสลดในวงการบันเทิงไทย หลังมีรายงานว่านักดนตรีและวงดนตรีหลายวงเคยมีคิวแสดงหรือเกี่ยวข้องกับร้านที่เกิดเหตุ ทำให้ศิลปินและคนในวงการทยอยออกมาแสดงความเสียใจและร่วมส่งกำลังใจผ่านโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
ทั้งนี้ เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป ส่วนกำหนดการเผยแพร่เพลง “Mary Jane” ของกอล์ฟ พิชญะ ยังต้องรอการแจ้งวันใหม่จากตัวศิลปินและทีมงานอย่างเป็นทางการ
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