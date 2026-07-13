บันเทิง

กอล์ฟ พิชญะ เลื่อนเพลงใหม่ ไว้อาลัยไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 11:28 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 11:28 น.

นักร้องหนุ่ม กอล์ฟ พิชญะ นิธิไพศาลกุล ประกาศเลื่อนทีเซอร์เพลง Mary Jane ที่มีกำหนดปล่อย 13 ก.ค. หลังเหตุไฟไหม้ร้านย่านลาดพร้าว

นักร้องหนุ่ม กอล์ฟ พิชญะ นิธิไพศาลกุล ประกาศเลื่อนเผยแพร่ทีเซอร์มิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ หลังเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ย่านลาดพร้าว เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้สูญเสียในเหตุการณ์ครั้งนี้

เดิมกอล์ฟมีกำหนดปล่อยเพลงใหม่ชื่อ แม่รี่แจน (Mary Jane) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 พร้อมเผยทีเซอร์มิวสิกวิดีโอล่วงหน้าในวันที่ 13 กรกฎาคม ซึ่งตรงกับวันที่ข่าวไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าวเป็นประเด็นใหญ่ในสังคม เจ้าตัวจึงตัดสินใจโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเช้าวันเดียวกัน แจ้งแฟนเพลงว่าขอเลื่อนกำหนดการทีเซอร์ออกไปก่อนชั่วคราว โดยจะแจ้งวันเผยแพร่ใหม่ให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

ในโพสต์ดังกล่าว กอล์ฟระบุว่าเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ก่อให้เกิดความสูญเสียและมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก เพื่อความเหมาะสมกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก ตนและทีมงานจึงเห็นควรให้เลื่อนกำหนดการออกไปก่อน พร้อมส่งกำลังใจถึงครอบครัวผู้สูญเสีย ผู้บาดเจ็บ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์นี้

นักร้องหนุ่ม กอล์ฟ พิชญะ นิธิไพศาลกุล ประกาศเลื่อนทีเซอร์เพลง Mary Jane
อินสตาแกรม กอล์ฟ พิชญะ

การประกาศของกอล์ฟเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความเศร้าสลดในวงการบันเทิงไทย หลังมีรายงานว่านักดนตรีและวงดนตรีหลายวงเคยมีคิวแสดงหรือเกี่ยวข้องกับร้านที่เกิดเหตุ ทำให้ศิลปินและคนในวงการทยอยออกมาแสดงความเสียใจและร่วมส่งกำลังใจผ่านโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

ทั้งนี้ เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป ส่วนกำหนดการเผยแพร่เพลง “Mary Jane” ของกอล์ฟ พิชญะ ยังต้องรอการแจ้งวันใหม่จากตัวศิลปินและทีมงานอย่างเป็นทางการ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 11:28 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 11:28 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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