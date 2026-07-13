ป.ป.ส. เผยตัวการใหญ่ยาเสพติดคดี “แอร์มีนา” หนีออกนอกประเทศแล้ว
ป.ป.ส. เผยตัวการใหญ่ยาเสพติดคดี แอร์มีนา หนีออกนอกประเทศแล้ว ไม่ลดความพยายามในการนำตัวมาดำเนินคดี เตือนเรื่องหิ้วของ อ้างว่าไม่รู้ไม่ได้
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ถึงความคืบหน้าของคดีแอร์สาวมีนา ที่ถูกจับข้อหาขนเฮโรอีนในประเทศออสเตรเลียว่า ตำรวจได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น และไล่ถึงต้นตอ คือ เจ้าของยาเสพติด แต่ได้หลบหนีไปต่างประเทศแล้ว ซึ่งเป็นเครือข่ายกระบวนการยาเสพติดเดิมที่ได้ทำ แต่เบื้องต้นการตรวจสอบก็ยังไม่ครบทั้งกระบวนการ ยังขาด ระดับบน แต่ก็ไม่ละความพยายาม ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ และ ป.ป.ส. ยังคงทำงานอยู่
ส่วนกรณีของแอร์สาวมีนา เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง ที่ผ่านมามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นโอกาสดีที่สื่อให้ความสำคัญ เพราะจะได้ตระหนัก อย่างที่รู้ว่าคนหิ้ว เป็นทั้งแอร์และบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ยังหลงเข้าไปอยู่กระบวนการรับหิ้วสินค้าไปต่างประเทศจำนวนมาก ทั้งรู้ และไม่รู้ ว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติด แต่นั่นหมายความว่ากำลังทำผิดกฎหมาย แม้ไม่รู้ว่านั่นเป็นยาเสพติด แต่การหิ้วสินค้าไปต่างประเทศ ผิด พ.ร.บ.ศุลกากรอย่างชัดเจน ที่ผ่านมาเราก็ละเลยไม่มีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง จึงเป็นที่มาของช่องทางให้ขบวนการส่งยาเสพติดไปต่างประเทศ ใช้โอกาสนี้ในการจ้างคน ดังนั้น ในภาพรวมจึงต้องขอบคุณสื่อที่ให้ความสำคัญ จึงอยากฝากเตือนผู้ที่รับหิ้วสินค้า แม้ไม่ใช่ยาเสพติด หากมีข้อหามีฐานความผิด หนีศุลกากร มีโทษสูงจำคุกไม่เกิน 10 ปี และต้องมีการเปรียบเทียบปรับตามมูลค่าของสินค้าด้วย
เมื่อถามถึงตัวการใหญ่ที่ระบุ อยู่นอกประเทศหรือไม่ พ.ต.ต. สุริยา กล่าวว่า ตอนนี้หนีไปต่างประเทศแล้ว แต่กระบวนการเครือข่ายบางส่วนยังอยู่ในประเทศไทย เป็นลักษณะการดำเนินการในองค์กรอาชญากรรม
เมื่อถามว่าการจับกุมเครือข่ายจะทำให้ความผิดของแอร์สาวมีนาลดลงหรือไม่ พ.ต.ต. สุริยา กล่าวว่า เป็นคนละส่วนกัน ส่วนนี้เป็นการดำเนินการในไทย ส่วนการดำเนินการในออสเตรเลียก็มีมาตรฐานในการดำเนินการ ซึ่งเขาก็ฟังพยานหลักฐานทั้งหมด ทั้งนี้ เราได้ข้อมูลและจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติม ได้คนนำส่ง ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และข้อเท็จจริงที่เราได้ส่งให้กับออสเตรเลีย
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