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อินฟลูฯ ช็อกไฟไหม้โรงเบียร์ โชคดีมีสติ เห็นควันพุ่งคิดว่าดรายไอซ์ ไฟคลอกคนต่อหน้า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 11:01 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 11:06 น.
ผู้รอดชีวิตไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว
ภาพจาก Facebook : Rita Radanan

เพ่ยเพ่ย ผู้รอดชีวิตไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว เข้าไปนั่งแค่ 5 นาที เห็นควันพุ่งออกมาคิดว่าดรายไอซ์ ก่อนคนวิ่งหนีตาย ช็อกสติแตก เห็นไฟคลอกคนต่อหน้าต่อตา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รายงานความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว พบผู้เสียชีวิตทั้งหมด 27 ราย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการสำลักควัน เบื้องต้นทราบว่าจุดเริ่มต้นของเพลิงไหม้อยู่บริเวณเวทีด้านในร้าน ก่อนไฟจะลามไปตามฝ้าเพดาน และวัสดุตกแต่งภายในเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ทำให้เกิดควันปริมาณมาก โดยไฟลุกลามมาทางด้านหน้า ซึ่งเป็นทางเข้า-ออกหลักของร้านที่ติดกับถนน ทำให้ผู้ที่อยู่ภายในไม่สามารถใช้ทางออกหลักได้จึงวิ่งไปยังทางหนีไฟด้านใน

อย่างไรก็ดี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เผยว่า สถานประกอบการแห่งนี้ได้รับอนุญาตเป็นร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรี ไม่ใช่สถานบริการตามกฎหมาย ซึ่งเปิดบริการได้ถึงเที่ยงคืน ช่วงที่เกิดเหตุเป็นเวลาที่ร้านใกล้ปิดพอดี ขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจตุจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพื้นที่เพื่อรวบรวมหลักฐาน และสอบสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไป

อินฟลูสาวเล่านาทีไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว
ภาพจาก Facebook : Rita Radanan

ขณะที่ ริต้าร์ อินฟลูเอนเซอร์สาวเพื่อน เพ่ยเพ่ย หนึ่งในผู้รอดชีวิตเหตุไฟไหม้ออกมาโพสต์ข้อความแชร์ประสบการณ์ และเตือนนักท่องเที่ยวทุกคนให้มีสติ อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ไม่ให้เกิดซ้ำอีก

“จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ เพ่ยเพ่ยเพื่อนของริต้าร์ คนที่รอดจากเหตุการณ์เสี้ยววินาทีรวบรวมสติมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
ตัวริต้าร์เองก็ตกใจมาก ๆ ที่เพื่อนเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นี้ ริต้าร์สรุปให้นะพอดีเพื่อนอ่านจะยังพูดไปค่อยรู้เรื่องเพราะสภาพจิตใจตอนนี้ค่อนข้างแย่

เพ่ย ๆ ไปถึงร้านประมาณ 5 ทุ่มเกือบ ๆ เที่ยงคืน เพ่ยไปร้านนี้ครั้งแรก และไม่รู้ทางหนีทีไล่ว่าอะไรอยู่ตรงไหน ตอนแรกกะว่าจะนั่งแถวตรงกลาง แต่ตรงกลางคนเต็มหมดแล้วจึงเลือกไปนั่งอีกฝั่งซึ่งไกลจากประตูทางเข้า แต่ไม่ทราบมาก่อนว่าตรงนั้นมีประตูอีกประตูนึง ไม่แน่ใจว่าเป็นประตูหนีไฟหรือประตูทางออก

หลังจากเข้าไปได้โต๊ะแล้วไม่ถึง 5 นาที เรียกพนักงานมารับออเดอร์ ออเดอร์เสร็จ พนักงานยังไม่ได้เสิร์ฟก็มีควันพุ่งออกมา ตอนแรกเพ่ยคิดว่าเป็นดรายไอซ์ แต่ไม่ถึง 30 วินาที คนเริ่มวิ่งหนีจึงวิ่งตามไปแบบในคลิปที่ลงไป พอวิ่งออกทางออกอีกทางพ้นประตูไปแค่แปบเดียวไฟพุ่งออกมาแรงมาก ๆ เพ่ย ๆ เห็นคนที่วิ่งตามหลังมา โดนไฟคลอก ไฟติดหัวบ้าง ชุลมุนวุ่นวายไปทุกคน ตอนนั้นสติแตกมาก ๆ

จากเหตุการณ์ตอนนี้ต้องแสดงความเสียใจมาก ๆ ให้กับเคสดำที่เกิดขึ้น ถ้าตอนนั้นเพ่ย ๆ วิ่งออกมาไม่ทันก็อาจเป็นอีกเคส
ตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่ ต้องเห็นภาพวิ่งหนีตายเอาตัวรอด

ส่วนตัวริต้าร์เองก็เป็นห่วงเพื่อนมาก ๆ คำถามตอนนี้คือทางร้านมีมาตรการปลอดภัยแค่ไหน ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ ไม่มีระบบน้ำหรือระบบอะไรที่รองรับความปลอดภัย การเยียวยาสภาพจิตใจต่าง ๆ ตอนนี้ต้องทำยังไงกันต่อ”

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 11:01 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 11:06 น.
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