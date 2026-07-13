พรรคประชาชน จี้หน่วยงานรัฐตรวจสอบตรงไปตรงมา เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
พรรคประชาชน จี้หน่วยงานรัฐตรวจสอบตรงไปตรงมา เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว พร้อมขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียครั้งนี้
พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “พรรคประชาชนขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์บริเวณซอยลาดพร้าว 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่เกิดขึ้นคืนวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก พรรคประชาชนขอส่งกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสีย รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทุกท่าน
เหตุการณ์อัคคีภัยในสถานประกอบการเช่นนี้เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในประเทศไทย สะท้อนถึงความหละหลวมในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อกำกับควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการ
พรรคประชาชนขอเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และเร่งด่วน พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันและติดตามการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคารและระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับให้ผู้ประกอบการตระหนักและเร่งปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันเหตุฉุกเฉิน ทั้งด้านโครงสร้างอาคารและระบบป้องกันภัย ให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเช่นนี้อีก”
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