โอกาสทองของนักลงทุน! เป็นเจ้าของคอนโดทำเล CBD ในราคาต่ำกว่าตลาดสูงสุด 30% โดย FazWaz
การเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมบนทำเลธุรกิจ (CBD) ของกรุงเทพฯ อาจดูเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล แต่หากคุณรู้จังหวะและมีผู้ช่วยคัดสรรของดี โอกาสนั้นก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม! ล่าสุด FazWaz ได้จัดแคมเปญ Epic Condo Sale คัดเกรดคอนโด Resale บนทำเลทองมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่ พร้อมทุบราคาให้ ต่ำกว่าราคาตลาดสูงสุดถึง 30%
ทำไมแคมเปญนี้ถึงไม่ควรพลาด?
ไม่ว่าคุณจะซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองหรือเพื่อเก็งกำไร ทรัพย์ที่ FazWaz นำมาจัดแคมเปญนี้ล้วนตอบโจทย์ทุกมิติ:
- เป็นทรัพย์ Investment Grade: พร้อมสำหรับการลงทุน โดยคาดการณ์ผลตอบแทน (Yield) สูงสุดถึง 7%
- ทำเลศักยภาพ: เดินทางสะดวกสบาย โครงการเกาะติดแนวรถไฟฟ้า
- ประหยัดต้นทุนขั้นสุด: นอกจากราคาจะถูกกว่าตลาดแล้ว ยังมาพร้อมโปรโมชัน
- ฟรี! ค่าโอนกรรมสิทธิ์ (เฉพาะทรัพย์ที่ร่วมรายการ)
เปิดโผห้องลดหนักระดับ “Epic Sale”
สำหรับใครที่เล็งทำเลฮอตอย่าง “อโศก – ทองหล่อ – นราธิวาส” นี่คือ 5 โครงการไฮไลต์ที่หั่นราคาลงมาจนน่าตกใจ:
- M Thonglor: ราคาต่ำกว่าตลาดถึง 30.86%
- Runesu Thonglor 5: ราคาต่ำกว่าตลาด 28.24%
- Ideo Mobi Asoke: ราคาต่ำกว่าตลาด 27.76%
- The Esse Asoke: ราคาต่ำกว่าตลาด 24.34%
- The Breeze Narathiwas: ราคาต่ำกว่าตลาด 23.84%
ดีลพิเศษ จำกัดเวลาถึง 28 ก.ค. นี้เท่านั้น!
ความคุ้มค่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะสำหรับลูกค้าที่ นัดชมห้องและวางมัดจำภายในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ มีสิทธิ์ร่วมชิงรับ Gift Voucher จากห้างสรรพสินค้าชั้นนำ มูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท*
อย่าปล่อยให้คอนโดทำเลเด็ดในราคาที่คุณเอื้อมถึงหลุดมือไป โอกาสดีๆ แบบนี้มีจำนวนจำกัด!
สนใจนัดชมห้องและดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลยที่ 👉 https://fazwazdeal.com/
(หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)
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