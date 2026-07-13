เศรษฐกิจ

โอกาสทองของนักลงทุน! เป็นเจ้าของคอนโดทำเล CBD ในราคาต่ำกว่าตลาดสูงสุด 30% โดย FazWaz

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 12:30 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 12:31 น.
โอกาสทองของนักลงทุน! เป็นเจ้าของคอนโดทำเล CBD ในราคาต่ำกว่าตลาดสูงสุด 30% โดย FazWaz

การเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมบนทำเลธุรกิจ (CBD) ของกรุงเทพฯ อาจดูเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล แต่หากคุณรู้จังหวะและมีผู้ช่วยคัดสรรของดี โอกาสนั้นก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม! ล่าสุด FazWaz ได้จัดแคมเปญ Epic Condo Sale คัดเกรดคอนโด Resale บนทำเลทองมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่ พร้อมทุบราคาให้ ต่ำกว่าราคาตลาดสูงสุดถึง 30%

ทำไมแคมเปญนี้ถึงไม่ควรพลาด?

ไม่ว่าคุณจะซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองหรือเพื่อเก็งกำไร ทรัพย์ที่ FazWaz นำมาจัดแคมเปญนี้ล้วนตอบโจทย์ทุกมิติ:

  • เป็นทรัพย์ Investment Grade: พร้อมสำหรับการลงทุน โดยคาดการณ์ผลตอบแทน (Yield) สูงสุดถึง 7%
  • ทำเลศักยภาพ: เดินทางสะดวกสบาย โครงการเกาะติดแนวรถไฟฟ้า
  • ประหยัดต้นทุนขั้นสุด: นอกจากราคาจะถูกกว่าตลาดแล้ว ยังมาพร้อมโปรโมชัน
  • ฟรี! ค่าโอนกรรมสิทธิ์ (เฉพาะทรัพย์ที่ร่วมรายการ)

เปิดโผห้องลดหนักระดับ “Epic Sale”

สำหรับใครที่เล็งทำเลฮอตอย่าง “อโศก – ทองหล่อ – นราธิวาส” นี่คือ 5 โครงการไฮไลต์ที่หั่นราคาลงมาจนน่าตกใจ:

  1. M Thonglor: ราคาต่ำกว่าตลาดถึง 30.86%
  2. Runesu Thonglor 5: ราคาต่ำกว่าตลาด 28.24%
  3. Ideo Mobi Asoke: ราคาต่ำกว่าตลาด 27.76%
  4. The Esse Asoke: ราคาต่ำกว่าตลาด 24.34%
  5. The Breeze Narathiwas: ราคาต่ำกว่าตลาด 23.84%

ดีลพิเศษ จำกัดเวลาถึง 28 ก.ค. นี้เท่านั้น!

ความคุ้มค่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะสำหรับลูกค้าที่ นัดชมห้องและวางมัดจำภายในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ มีสิทธิ์ร่วมชิงรับ Gift Voucher จากห้างสรรพสินค้าชั้นนำ มูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท*

อย่าปล่อยให้คอนโดทำเลเด็ดในราคาที่คุณเอื้อมถึงหลุดมือไป โอกาสดีๆ แบบนี้มีจำนวนจำกัด!

สนใจนัดชมห้องและดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลยที่ 👉 https://fazwazdeal.com/

(หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 12:30 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 12:31 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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