เปิดรายชื่อผู้เสียชีวิตไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว 10 ศพ เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์อีก 17 ศพ
เปิดรายชื่อผู้เสียชีวิตไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว 10 ศพ เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์อีก 17 ศพที่เหลือ ขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่ 63 ราย
จากไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร เมื่อช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืนของวันที่ 12 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ก่อนที่ทางเพจจะรายงานต่อว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 0.32 น. โดยมีรายงานผู้เสียชีวิต 27 ศพ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดมีการเปิดเผยรายชื่อชีวิตเพิ่มเติม เป็น 10 ศพ โดยระบุรายชื่อผู้เสียชีวิตดังนี้
นายอภินันท์ เพ็งศรี
นายพิษณุ แตงโสภา
นายสุวิชชา ศิริสลุง
นายท๊อป สโรบล
นาย Phonepaseut Pounqppany
น.ส.นิภาพร แจ่มแจ้ง
น.ส.อัชราภรณ์ สุทธิสิน
น.ส.กนกทิพย์ ศรีสุข
น.ส.ณหทัย สัจรเลิศ
น.ส.อภิญญา สุขทองลา
โดยทางเจ้าหน้าที่จะเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตอีก 17 ศพที่เหลือต่อไป ขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่ 63 ราย
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