วงทศกัณฐ์ อัปเดตอาการสมาชิก ดับ 1 ราย อาการสาหัส-สูญหาย เฝ้ารอปาฏิหารย์
หัวหน้าวงทศกัณฐ์แจ้งข่าวเศร้า ‘บรีส’ นักร้องนำเสียชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ‘บิว’ มือกลองสาหัส ขณะที่สมาชิกอีก 2 คนยังสูญหาย วอนงดแชร์ข่าวลือรอปาฏิหาริย์
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 27 ราย เป็นชาย 9 ราย และหญิง 18 ราย ส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการสำลักควัน ประกอบกับเพลิงลุกลามรุนแรง ไฟลามไปตามฝ้าเพดานรวดเร็ว เพราะวัสดุตกแต่งภายในเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ทำให้เกิดควันปริมาณมาก ขณะนี้สามารถยืนยันอัตลักษณ์ได้แล้ว 6 ราย ล่าสุดนำส่งสถาบันนิติเวชแล้ว นอกจาานี้ยังมีผู้บาดเจ็บอาการค่อนข้างหนักกว่า 63 ชีวิตกำลังรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ
หนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คั้งนี้คือ วงทศกัณฐ์ วงดนตรีที่ขึ้นแสดงเป็นลำดับที่ 2 ในคืนเกิดเหตุ หลังมีกระแสข่าวลือเกี่ยวกับสมาชิกในวง ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก วงทศกัณฐ์ ออกมาชี้แจงป้องกันข่าวคลาดเคลื่อนระบุว่า “ผมหัวหน้าวงทศกัณฐ์นะครับ ตอนนี้บรีส (นักร้องในวง) แฟนผมได้เสียแล้ว และดินนักร้องชายอีกคนยังไม่แน่ชัดว่าอยู่ที่ไหน และพี่กวางมือคีย์บอร์ดยังไม่มีการติดต่อมา บิวมือกลองตอนนี้อาการสาหัส รอดูอาการ
รบกวนหยุดแชร์ก่อนนะครับ อาจจะมีปาฏิหารย์ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับ #วงทศกัณฐ์”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ติ๊ก ทศกัณฐ์ ร่ำไห้โทษตัวเอง “พี่ผิด” เสียเพื่อนร่วมวง รอดตายไฟไหม้เพราะไปเข้าห้องน้ำ
- อาลัย “น้องบรีส” นักร้องหญิงวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุไฟไหม้ เร่งตามหา “น้องดิน” อีกหนึ่งนักร้อง
- รู้จักโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว สถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ เปิดมากี่ปี ร้านแบบไหน รองรับคนได้เท่าไร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: