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เปิดข้อมูล เจ้าของ “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” คือใคร จดทะเบียนเป็นร้านอาหาร

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 10:11 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 10:51 น.
เปิดข้อมูล เจ้าของ "โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว" จดทะเบียนเป็นร้านอาหาร

เปิดข้อมูล เจ้าของ “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” คือใคร จดทะเบียนเป็นร้านอาหาร พบชื่อผู้ถือหุ้น ตรงกับเจ้าของร้าน ซาเล้ง ยโสธร ไฟไหม้ปี 2562

หลังเหตุเพลิงไหม้ร้าน “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” คร่าชีวิต 27 ราย บาดเจ็บ 63 ราย เมื่อคืนวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 สังคมเริ่มตั้งคำถามถึงผู้อยู่เบื้องหลังสถานบันเทิงแห่งนี้ ว่าใครคือเจ้าของ ใครจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียครั้งใหญ่

ข้อมูลนิติบุคคลจากคลังข้อมูลธุรกิจ DBD DataWarehouse ระบุว่า บริษัท โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว จำกัด (BREWERY NA LATPHRAO CO., LTD.) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0355567000631 จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะยังดำเนินกิจการอยู่ จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจบริการ ขนาดธุรกิจ S

รายชื่อกรรมการมี 2 ราย ได้แก่ นายสุวิชา ไศลบาท และนางบังอร ไศลบาท โดยนายสุวิชาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท นามสกุลเดียวกันของกรรมการทั้งสองบ่งชี้ว่าเป็นธุรกิจครอบครัว

สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 159 ถนนรัตนเขต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขณะที่ตัวร้านซึ่งเกิดเหตุมีสถานะเป็นสาขา 1 ตั้งอยู่เลขที่ 7/15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน ทางออก 4 กับศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ เท่ากับร้านดังกลางกรุงแห่งนี้มีบริษัทแม่จดทะเบียนอยู่ที่ยโสธร ห่างออกไปกว่า 500 กิโลเมตร

ร้านเปิดก่อน บริษัทจดทีหลังกว่า 1 ปี

ร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2566 สอดคล้องกับชื่อเพจเฟซบุ๊กของร้านที่ใช้ชื่อ NaLadprao2023 และมีผู้ติดตามกว่า 21,000 บัญชี แต่บริษัทเพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เท่ากับร้านเปิดดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 1 ปีก่อนที่นิติบุคคลจะถือกำเนิดขึ้น คำถามที่ตามมาคือ ในช่วงเวลาก่อนหน้านั้น ร้านดำเนินกิจการภายใต้ชื่อใครหรือนิติบุคคลใด และการขออนุญาตต่างๆ ทำในนามใด

บริษัทจดทะเบียนในหมวด 56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สุรา เบียร์ การแสดงดนตรีสด การแสดงโชว์ทุกชนิดทุกประเภท และงบการเงินปีล่าสุดก็ยังส่งในหมวดร้านอาหารเช่นเดิม

รายได้ปีล่าสุด 15.2 ล้าน กำไรไม่ถึงล้าน

ด้านผลประกอบการ งบการเงินปี 2568 ระบุรายได้รวม 15,216,981.96 บาท กำไรสุทธิ 993,426.94 บาท โดยบริษัทส่งงบการเงินมาแล้ว 2 ปี คือปี 2567 และ 2568

ตัวเลขนี้สำคัญต่อคำถามเรื่องการเยียวยา เพราะด้วยทุนจดทะเบียนเพียง 1 ล้านบาทและกำไรสุทธิไม่ถึง 1 ล้านบาทต่อปี ความสามารถของบริษัทในการชดใช้ค่าเสียหายให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต 27 รายและผู้บาดเจ็บอีก 63 ราย ย่อมมีขีดจำกัดอย่างยิ่ง บทเรียนจากคดีซานติก้าผับที่ค่าชดเชยรวมกว่า 5 ล้านบาทสำหรับผู้เสียหายหลายร้อยคน สะท้อนปัญหานี้มาแล้ว

Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul, in blue, inspects the site of a fire as bodies of victims are laid in a row in Bangkok, Thailand, Monday, July 13, 2026. (AP Photo/Sakchai Lalit)

เจ้าของบาดเจ็บ ขณะสภาทนายความชี้ 2 ฝ่ายต้องรับผิด

รายงานข่าวระบุว่าเจ้าของร้านอยู่ในร้านขณะเกิดเหตุ หนีออกมาไม่ทันและได้รับบาดเจ็บด้วย ขณะที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. สรุปสาเหตุเบื้องต้นว่าคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องปรับอากาศบนฝ้าเพดาน สอดคล้องกับคำให้การของนักดนตรีในร้านที่เห็นควันออกจากคัตเอาต์บริเวณเวที ก่อนไฟดับ มีเสียงระเบิด และเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว

ด้าน ดร.พีรภัทร ฝอยทอง อุปนายกฝ่ายวิชาการและโฆษกสภาทนายความ ชี้ว่าผู้ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายมี 2 ส่วน คือเจ้าของร้าน และเจ้าหน้าที่รัฐหากละเลยปล่อยให้ร้านดัดแปลงอาคารโดยไม่ชอบ โดยเทียบเคียงกับคดีซานติก้าผับ ซึ่งศาลปกครองเคยพิพากษาให้ กทม. ร่วมชดใช้ค่าเสียหายร้อยละ 20 ฐานละเลยการตรวจสอบอาคาร

คำถามที่รอคำตอบต่อจากนี้คือ ใบอนุญาตของร้านครอบคลุมการเปิดเป็นสถานบันเทิงหรือไม่ ร้านดำเนินกิจการในนามใดในช่วงกว่า 1 ปีก่อนจดทะเบียนบริษัท อาคารผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยครั้งสุดท้ายเมื่อใด และเหตุใดจึงมีโต๊ะขายลูกอมตั้งขวางประตูหนีไฟในคืนเกิดเหตุ

ด้าน รายงานจากผู้จัดการออนไลน์ระบุว่า นายสุวิชา ไศลบาท และนางบังอร ไศลบาท ผู้จดทะเบียนบริษัท โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว จำกัด เป็นเจ้าของเดียวกันกับร้านอาหารกึ่งผับชื่อ “ซาเล้ง” ตั้งอยู่บนถนนวารีราชเดช อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ร้านซาเล้งเองก็เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ตามหลักฐานข้อมูลของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร ระบุว่าได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารซาเล้ง เลขที่ 207/8 ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีนายสุวิชา ไศลบาท เป็นเจ้าของร้าน

เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเวลาประมาณ 11.10 น. ขณะร้านซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวปิดปรับปรุง โดยผู้รับเหมานำช่างเข้ามาทำงานในอาคาร คาดว่ามีการเชื่อมเหล็กแล้วสะเก็ดไฟกระเด็นไปถูกวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง จนเกิดเพลิงลุกไหม้ พนักงานดับเพลิงเทศบาลเมืองยโสธรควบคุมเพลิงได้ภายใน 1 ชั่วโมง ไม่มีผู้เสียชีวิต มีเพียงลูกจ้างที่เข้าไปเก็บของสำลักควัน 1 ราย นำส่งโรงพยาบาลและปลอดภัย

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