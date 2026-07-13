ตำรวจญี่ปุ่น รวบชายหญิงใจเหี้ยม อัดคลิปฆ่าแฮมสเตอร์ มากกว่า 20 ตัว
ตำรวจญี่ปุ่น รวบชายหญิงใจเหี้ยม อัดคลิปฆ่าแฮมสเตอร์ มากกว่า 20 ตัว เผยฝ่ายชายทำงานในโรงเรียนและเคยมีประวัติทารุณกรรมสัตว์คดีอื่น
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม สำนักข่าว JapanToday รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จับกุมนายโมโตโนริ คิมูระ ชายวัย 36 ปี ซึ่งเป็นพนักงานประจำโรงเรียนประมงมิยาโกะ และหญิงวัย 19 ปี หลังจากที่ทั้งสองถูกกล่าวหาว่าฆ่าหนูแฮมสเตอร์กว่า 20 ตัว
โดยทั้งสองได้พูดคุยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อนัดแนะถึงวันเวลาและสถานที่ ก่อนที่ทั้งคู่จะเลือกโรงแรมในจังหวัดอิวาเตะ และอัดคลิปฆ่าหนูแฮมสเตอร์ มากกว่า 20 ตัว
สำหรับการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้น ภายหลังจากที่ตำรวจได้ทำการสอบสวนนายคิมูระในคดีทารุณกรรมสัตว์อื่นๆ หลังจากที่พวกเขาได้รับรายงานเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา
สำหรับนายคิมูระนั้น เป็นพนักงานทำอาหารบนเรือประมงให้กับนักเรียนและครู ขณะที่ฝ่ายหญิงนั้นไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อ เนื่องจากตำรวจระบุว่าเธอเป็นผู้เยาว์
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