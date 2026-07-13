ติ๊ก ทศกัณฐ์ ร่ำไห้สูญเสียเพื่อนร่วมวง รอดตายไฟไหม้เพราะไปเข้าห้องน้ำ
ติ๊ก ชัยชนะ นักร้องนำวงทศกัณฐ์ โพสต์คลิปนาทีรอดชีวิตไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ยอมรับสภาพจิตใจย่ำแย่หนัก เผยคลิปร่ำไห้ ล่าสุดสมาชิกวงอีก 2 สูญหาย
หลังจากโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ 63 ราย และผู้เสียชีวิต 27 ศพ หนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์สลดครั้งนี้คือ ติ๊ก ชัยชนะ นักร้องนำวงทศกัณฐ์ วงดนตรีที่ได้ขึ้นแสดงเป็นลำดับที่ 2 ในคืนเกิดเหตุ
ช่วงเกิดเหตุ ติ๊ก ทศกัณฐ์ กำลังแสดงอยู่บนเวที แต่ระหว่างนั้นเองเกิดปวดปัสสาวะจึงเดินลงเวทีไปเข้าห้องน้ำหลังร้าน ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตนพยายามออกจากจุดเกิดเหตุโดยใช้ประตูหนีไฟหลังร้าน ซึ่งอยู่หน้าห้องน้ำชาย อย่างไรก็ดีขณะนี้สมาชิก 2 คนของวงทศกัณฐ์หายตัวไป
ในเวลาต่อมา ติ๊ก ชัยชนะ โพสต์ข้อความอัปเดตอาการหลังรอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ ระบุว่า “ติ๊กปลอดภัยดีนะครับขอบคุณ ทุกคนนะครับที่เป็นห่วงนะครับ แต่โทรศัพท์กับของทั้งหมดไหมหมดครับ มีอะไรติดต่อเฟสนี้นะครับ จักรชัย โภคสมบัติ สภาพจิตใจตอนนี้ไม่ไหวจริง ๆ ครับ”
จากนั้นเจ้าตัวแชร์คลิปวินาทีขณะเกิดเหตุ เขาวิ่งออกมาจากร้านโดยถือน้ำเปล่า 1 ขวด พร้อมโผเข้ากอดขายคนหนึ่ง และพูดว่า “พี่บรีส ไม่หายใจแล้ว”
อย่างไรก็ดี หากมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมของ 2 สมาชิกวงทศกัณฐ์จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
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