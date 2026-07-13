รู้จักโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว สถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ เปิดมากี่ปี ร้านแบบไหน รองรับคนได้เท่าไร
เปิดข้อมูลร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว จุดเกิดเหตุไฟไหม้ดับ 27 เจ็บ 63 ทั้งที่ตั้ง รูปแบบร้าน ศิลปินที่เคยขึ้นแสดง และจุดที่คาดว่าเป็นเวที
ร้าน โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว สถานที่เกิดเหตุไฟไหม้เมื่อเวลา 23.57 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2569 จนมีผู้เสียชีวิต 27 ราย และบาดเจ็บ 63 ราย ตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าว ใกล้ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ดำเนินกิจการในนามบริษัท โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว จำกัด จดทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0355567000631 วันที่จดทะเบียน 14 พฤศจิกายน 2567 (1 ปี 8 เดือน 0 วัน) ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สุรา เบียร์ รวมถึงการแสดงดนตรีสดและการแสดงโชว์
ข้อมูลทั่วไปของร้าน โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
- ชื่อนิติบุคคล BREWERY NA LATPHRAO CO., LTD.
- สัญชาตินิติบุคคล ไทย (100%)
- กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BREWERY NA LATPHRAO CO., ประกอบด้วย
- นางบังอร ไศลบาท
- นายสุวิชา ไศลบาท
ผู้มีอำนาจลงนาม คือ นายสุวิชา ไศลบาท ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท
ร้านนี้เปิดให้บริการในรูปแบบไมโครบริวเวอรี่ผสมผับดนตรีสด เสิร์ฟเบียร์สดควบคู่อาหารไทยและเยอรมัน เปิดทุกวันตั้งแต่ช่วงเย็นถึงดึก ตามข้อมูลจากเว็บไซต์รวมร้านและรีวิวผู้ใช้บริการ ส่วนปีที่เริ่มเปิดกิจการยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางร้าน มีเพียงข้อมูลเบื้องต้นจากบางแหล่งระบุว่าเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2566 ซึ่งยังต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติม
ด้านความนิยม เพจเฟซบุ๊กทางการของร้านมีผู้กดถูกใจกว่า 21,000 คน และมีผู้เช็กอินเกือบ 10,000 ครั้ง สะท้อนว่าเป็นสถานบันเทิงที่มีลูกค้าประจำในย่านลาดพร้าวจำนวนมาก จุดขายหลักคือดนตรีสดทุกคืนจากวงดนตรีทั้งแนวสตริงและลูกทุ่งหมอลำ ที่ผ่านมาร้านเคยเชิญศิลปินและวงดนตรีหลายรายมาแสดงสด อาทิ ลำไย ไหทองคำ, Big Ass, เม้ก อภิสิทธิ์, สมพล Lham Somphol รวมถึงวงคัฟเวอร์ประจำร้านอย่าง Ninetynine Band ตามที่ปรากฏในโพสต์ประชาสัมพันธ์งานของทางร้านและแฟนคลับศิลปินบนโซเชียลมีเดีย
ในส่วนของผังร้านและทางเข้าออก ยังไม่มีการเปิดเผยแบบแปลนอย่างเป็นทางการ แต่จากภาพความเสียหายหลังเกิดเหตุที่สื่อมวลชนเข้าไปสำรวจ พบว่าฝั่งที่ติดถนนเป็นจุดที่มีซากเครื่องดนตรีและเครื่องขยายเสียงตกอยู่ คาดว่าเป็นบริเวณเวทีการแสดง ส่วนกระจกรอบอาคารถูกทุบแตกเพื่อช่วยเหลือผู้ติดอยู่ภายใน ขณะที่ประเด็นจำนวนทางเข้าออกจริงยังมีข้อมูลไม่ตรงกัน ฝั่งเจ้าของร้านเคยชี้แจงผ่านคอมเมนต์ในรีวิวก่อนหน้านี้ว่ามีทางเข้าออก 4 ทาง แต่จะเปิดใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้น เรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่
สำหรับความจุของร้านและจำนวนที่นั่งสูงสุดที่รองรับได้ ยังไม่มีตัวเลขที่ทางร้านหรือหน่วยงานราชการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ ผู้อ่านที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยและผลการตรวจสอบสถานที่ ควรติดตามแถลงการณ์จากสำนักงานเขตจตุจักรและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พหลโยธิน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการต่อไป
หมายเหตุ : ข้อมูลปีที่เปิดกิจการ ความจุร้าน และจำนวนทางเข้าออกจริง ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ ทางกองบรรณาธิการจะติดตามและอัปเดตเมื่อมีข้อมูลใหม่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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