ตำรวจคาดเหตุไฟไหม้ลาดพร้าว เกิดจากความประมาท รู้แล้วไฟเริ่มจากจุดไหน
ตำรวจคาดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เกิดจากความประมาท รู้แล้วไฟเริ่มจากจุดไหน เน้นยำดูแลชีวิตประชาชนก่อน และตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องต่อไป
พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งหชาติ (รองผบ.ตร.) ให้สัมภาษณ์เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิต 27 ศพ ว่า เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากความประมาท โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องและกองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์
ขณะนี้ตนได้กำชับให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก ส่วนในด้านคดีได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด เพื่อระบุตัวผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขณะที่ พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ เบื้องต้นรู้จุดต้นเพลิงแล้วอยู่บริเวณเวที แต่จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งในเวลา 09.00 น.ของวันนี้ (13 ก.ค. 69) โดยจะนำนักฟิสิกส์เคมี มาร่วมตรวจสอบด้วย จะได้รู้แน่ชัดว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
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