ประเมินยอดผู้เสียชีวิตคลื่นความร้อนสหราชอาณาจักร ตายมากกว่า 2,700 ศพ
ประเมินยอดผู้เสียชีวิตคลื่นความร้อนสหราชอาณาจักร ตายมากกว่า 2,700 ศพ หลังเจออากาศร้อน อุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม สำนักข่าว BBC ได้ประเมินยอดผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนในสหราชอาณาจักรในช่วงพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมาว่าน่าจะอยู่ที่มากกว่า 2,700 ศพ โดยเชื่อว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน
โดยตัวเลขดังกล่าวเป็นข้อมูลจากทีมอิมพีเรียลคอลเลจลอนดอน สำนักงานอุตุนิยมวิทยา และโรงเรียนสุขอนามัยและเวชศาสตร์เขตร้อนแห่งลอนดอน
ซึ่งคลื่นความร้อนครั้งนี้เกิดขึ้นจากปรากฎการณ์โดมความร้อน (Heat Dome) เกิดจากอากาศที่จมตัวลงผ่านชั้นบรรยากาศจะถูกบีบอัดและมีอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อปะทะกับพื้นดิน นอกจากนี้อากาศที่จมตัวลงยังมีความชื้นต่ำ ทำให้ไม่เกิดเมฆ แสงแดดที่แรงจึงสามารถทำให้พื้นดินร้อนขึ้นไปอีก ซึ่งปรากฎการณ์ดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้นจากวิกฤติสิ่งแวดล้อม
บ้านจำนวนมากในสหราชอาณาจักรไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรับมือกับสภาพอากาศเช่นนี้ ทำให้ผู้คนมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่สูงและยาวนาน โดยเฉพาะคนชราและทารก
ผู้เชี่ยวชาญแสดงความกังวลว่า หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปในอนาคตการเสียชีวิตจากความร้อนในยุโรปทางตอนเหนือจะมากพอๆกันกับการเสียชีวิตจากความเย็น แม้ว่าพวกเขาจะเน้นย้ำว่าผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับว่าโลกจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เร็วแค่ไหน และแต่ละประเทศจะปรับตัวได้ดีเพียงใด
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