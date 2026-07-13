เปิดไทม์ไลน์เหตุเพลิงไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เสียชีวิตแล้ว 27 ราย บาดเจ็บ 63 ราย
เจ้าหน้าที่ยืนยันเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนวันที่ 12 ก.ค. ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 27 ราย บาดเจ็บ 63 ราย ด้านทางการเผยอยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุที่แท้จริง
เหตุเพลิงไหม้ภายใน โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อคืนวันที่ 12 กรกฎาคม ต่อเนื่องถึงช่วงหลังเที่ยงคืนวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 กลายเป็นหนึ่งในเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดของไทยในรอบหลายปี
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระบุว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 27 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 63 ราย โดยในจำนวนนี้ 22 รายอาการวิกฤต ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้
เพลิงไหม้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 23.57 น.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ว่า เหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23.57 น. ของวันที่ 12 กรกฎาคม โดยจากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับจากผู้รอดชีวิต ระบุว่า หลังเกิดเพลิงไหม้ ภายในร้านเต็มไปด้วยควันอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้บริการจำนวนมากวิ่งไปยังบริเวณด้านหลังของร้านใกล้ห้องน้ำเพื่อหาทางออก
นายอนุทินระบุด้วยว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นคำบอกเล่าของผู้รอดชีวิต และสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้ยังต้องรอผลการสอบสวนของตำรวจ
พยานเล่า เห็นควันก่อนเกิดไฟดับและเสียงระเบิด
สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างคำให้สัมภาษณ์ของนักดนตรีที่อยู่ในเหตุการณ์ว่า ก่อนเกิดเพลิงไหม้ มีควันลอยออกมาจากบริเวณตู้ควบคุมไฟฟ้าใกล้เวที ก่อนที่ไฟภายในร้านจะดับลง และเกิดเสียงระเบิดตามมา จากนั้นเปลวเพลิงและควันได้ลุกลามอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเป็นคำให้สัมภาษณ์ของผู้เห็นเหตุการณ์ ไม่ใช่ข้อสรุปของการสอบสวน
นักดนตรีอีกคนให้สัมภาษณ์กับ Reuters ว่า “หลังเกิดระเบิด ผมไม่เห็นใครวิ่ง ทุกคนนอนอยู่บนพื้นและร้องขอความช่วยเหลือ”
เขาเล่าว่า สามารถวิ่งจากเวทีไปยังประตูทางออกได้เพียงไม่กี่เมตร ท่ามกลางความมืดและควันที่หนาทึบ พร้อมกล่าวว่า “มันมืด มีแต่ควัน ไม่มีออกซิเจน”
เจ้าหน้าที่เผย “ควัน” คืออุปสรรคสำคัญในการช่วยเหลือ
นายจักรกฤษณ์ คงคม เจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งเดินทางถึงที่เกิดเหตุพร้อมรถดับเพลิงคันแรก ให้สัมภาษณ์กับ Reuters ว่า เมื่อมาถึงพบผู้ใช้บริการจำนวนมากติดอยู่ภายในร้าน หลายคนพยายามหนีออกทางด้านหลัง ขณะที่ผู้ที่ออกมาทางด้านหน้าบางส่วนได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้
เขาระบุว่า “ไฟไม่ได้รุนแรงมาก แต่ควันปกคลุมพื้นที่ทั้งหมด ควันอยู่ทุกที่” พร้อมกล่าวว่า ผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่มีอาการสำลักควันอย่างหนัก
ภาพจากกล้องติดตัวกู้ภัยเผยสภาพภายในร้าน
Reuters รายงานว่า ภาพจากกล้องติดตัวของเจ้าหน้าที่กู้ภัยแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่สวมเครื่องช่วยหายใจ เดินค้นหาผู้รอดชีวิตภายในร้านที่ถูกไฟไหม้จนมืดสนิท
ในภาพยังพบร่างผู้เสียชีวิตหลายรายอยู่บริเวณใกล้ห้องน้ำ ขณะที่เจ้าหน้าที่ทยอยลำเลียงผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ เพื่อนำส่งโรงพยาบาลและเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์
ทางการยังไม่สรุปสาเหตุของเพลิงไหม้
แม้จะมีคำให้สัมภาษณ์จากผู้เห็นเหตุการณ์หลายรายเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของเพลิงไหม้ แต่จนถึงขณะนี้ เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้สรุปสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้
นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ต้องรอผลการตรวจสอบจากตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานก่อน จึงจะสามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ชัชชาติ” เผยมีโต๊ะขายลูกอมบริเวณทางออกโรงเบียร์ มีกองพัสดุขวางทางหนีไฟ
- หายนะ ซานติก้าถึง ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ทำไมคนไทยยังตายในผับซ้ำแล้วซ้ำเล่า
- อาลัย “น้องบรีส” นักร้องหญิงวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุไฟไหม้ เร่งตามหา “น้องดิน” อีกหนึ่งนักร้อง
ข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: