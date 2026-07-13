“ชัชชาติ” เผยมีโต๊ะขายลูกอมบริเวณทางออกโรงเบียร์ มีกองพัสดุขวางทางหนีไฟ
ชัชชาติ เผยมีโต๊ะขายลูกอมบริเวณทางออกโรงเบียร์ มีกองพัสดุขวางทางหนีไฟ เบื้องต้นตรวจแล้วพบว่าในอาคารมีทางหนีไฟสองเส้นทาง
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 27 ศพ และได้รับบาดเจ็บ 63 ราย ว่า กรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้เร่งตั้งศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยและญาติผู้สูญหาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามข้อมูล เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต จึงยังไม่สามารถยืนยันรายชื่อได้ ต้องรอผลจากแพทย์และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) ก่อน พร้อมเปิดช่องทางให้ญาติ เพื่อน หรือผู้ที่กังวลสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลได้
ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่ โดยข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งอยู่บริเวณทางออกด้านซ้ายของร้าน ซึ่งคาดว่าอาจมีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ ขณะนี้ต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ลักษณะของเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริเวณฝ้าเพดานและวัสดุตกแต่งภายในร้าน ขณะที่โต๊ะและเก้าอี้พลาสติกหลายจุดยังไม่ถูกไฟไหม้มากนัก จึงมีความเป็นไปได้ว่า ควันพิษจากวัสดุตกแต่ง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีผู้สำลักควันจนหมดสติและเสียชีวิตจำนวนมาก
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาต การก่อสร้าง และมาตรการความปลอดภัยของอาคาร ทั้งระบบทางหนีไฟ ป้ายทางออกฉุกเฉิน และการมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ หลังมีข้อมูลเบื้องต้นว่าอาจมีการตั้งโต๊ะหรือสิ่งของบริเวณหน้าห้องน้ำ ซึ่งอาจกระทบต่อการอพยพ สำหรับทางหนีไฟ เบื้องต้นพบว่าภายในอาคารมี 2 เส้นทาง โดยอีกเส้นทางเป็นทางออกบริเวณครัว ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับพนักงาน หลังจากนี้จะต้องตรวจสอบว่ามีการใช้งานได้ตามมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่
ทั้งนี้นายชัชชาติ ให้สัมภาษณ์กับรายการเรื่องเล่าเช้านี้ของช่อง 3 เพิ่มเติมว่า “เวลาใช้งานจริงเท่าที่ดูมีการไปตั้งโต๊ะขายลูกอมอยู่บริเวณทางออก หรือมีการกองวัสดุอยู่บริเวณทางหนีไฟ อีกทางหนึ่ง สภาพเปลี่ยนแปลงไปจากการตรวจสอบบ้าง ทำให้การหนีไฟไม่สะดวก บางคนดื่มสุราบ้าง ทำให้กีดขวางเรื่องการหนีไฟไม่สะดวก”
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